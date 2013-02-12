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Canon, 2013 NAB fuarında yeni sinema kamera ve sinema lenslerini duyurabilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, 2013 NAB fuarında yeni sinema kamera ve sinema lenslerini duyurabilir
Her yıl NAB (Ulusal Yayıncılar Birliği) tarafından organize edilen ve bu sene 6-11 Nisan tarihlerinde ABD Las Vegas Nevada'da düzenlenecek olan NABSHOW kapsamında, Canon'dan yeni sinema kameraları ve lensler bekleniyor.
Canon sinema serisi kamera ve lensleri ile profesyonel film yapımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yüksek video performansı amaçlı üretiliyor. Canon Rumors'un haberine göre firma, 2013 NABSHOW kapsamında güncel modelleri olan EOS C100 ve EOS C300 arasına PL ve EF bağlantılı yeni bir sinema kamerası duyurabilir. Ayrıca firmanın EOS C500 modelinden daha iyi özelliklere sahip bir sinema kamera prototipi de, fuar kapsamında karşımıza çıkabilir.
Duyurulması düşünülen lensler olarak ise firmadan bir sabit odak uzaklığına sahip, bir de zoom sinema lens duyurusu gelebilir. Daha fazla bilgi yer almayan modellerin fuar kapsamında tanıtılmasına büyük şans veriliyor.
http://www.canonrumors.com/2013/02/new-cinema-camera-lenses-for-nab-2013/ 

http://www.canonrumors.com/2013/02/new-cinema-camera-lenses-for-nab-2013/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theyapici 6 yıl
Ah Canon ah nerede 14-24 L nerde 7dmII nerede büyük megapiksel5dx 5d4 3d neyse işte.. asıl bunları merak ediyoruz yoksa sinema kameralarında zaten çok başarılı 5 tane sinema kameraları oluyor yani böylece
1D-C, C100, C300, C500ve herneyse öbürü hayırlısı bakalım..
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Aѕℓαη66™ 6 yıl
bazen diyorum ki böyle şeyleri asla göremeyecez forumda okuduklarımızla kalacaz
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