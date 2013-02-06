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Canon, 5D Mark 3 ve 1DX modelleri ile Speedlight flaş kullanımında meydana gelen sorunu kabul etti

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, güncel fotoğraf makinelerinden 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile Speedlight flaşların kullanımında meydana gelen netleme performansı sorununu kabul etti.
Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan bu sorun, flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden oluyor. Canon, kullanıcı forumlarında uzun süredir konuşulan bu soruna kayıtsız kalmayarak sorunu kabul etti ve en kısa sürede yayınlanacak bir yazılım (Firmware) güncellemesi ile sorunun çözüleceğini belirtti.

http://forums.usa.canon.com/t5/EOS/5D3-AF-assist-beam-slower-focus/m-p/13107#M1450 Yorum Yaz
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Metabolism 5 yıl
Nikonda böyle bir sorun olmadığı için

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zetnakah 5 yıl Metabolism
Metabolism

Nikonda böyle bir sorun olmadığı için



Orası da öyle. Nikon yağlanmayı asla kabul etmiyor ama servise verdimide hemen değiştiriyor asla da sorun yapmıyor ve üzmüyor, o kısmı da var
şikayetvar.com a baktım hiç şikayet yok valla o yüzden. Nikon D5100 arıza yaptı anında iade alıp 10 dakika da paramı ödediler D7000 aldım, aldığım D7000 sorunluydu yine 10 - 15 dakika da paramı ödediler ve yine D7000 aldım. Telefon ile aradılar sorun var ise çekinmeden tekrar servisimize yollayın dediler. Gel de Nikon alma şimdi

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DH Misafiri 5 yıl
Aynen 1 dx ve 600 flash var ama gece netlemesi cok buyuk sıkıntı yaratıyor henuz guncellemeside gelmedi mutlak ısıklı ve aydınlık alanlarda netleme yapıyor onunda bi espisiri kalmıyor
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theyapici 6 yıl
dahaca bir canon flaşım olmadığuı için deneyemedik
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Portraitclub 6 yıl
1100D için güncelleme yapmayı düşünmüyor mu ? Bu canon abimiz.
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korayus 6 yıl
Nikon hayatta kabul etmez! Bu açıdan Nikon'a çok kızıyorum.
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zetnakah 5 yıl korayus
korayus

Nikon hayatta kabul etmez! Bu açıdan Nikon'a çok kızıyorum.

Maalesef haklısın. Nikon asla hatasını kabul etmiyor. Halbuki Canon bu hatasını kabul ederek gözümden düşmedi, saygınlığı bi kat daha arttı
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ozturert 6 yıl
Nikon da adam olsa da hatalarini kabul etse...
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PHI 6 yıl ozturert
ozturert

Nikon da adam olsa da hatalarini kabul etse...

Olur mu ya. Hata yok. Lenslere "hohlayan" kullanıcılar var sadece
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