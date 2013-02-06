Canon, 5D Mark 3 ve 1DX modelleri ile Speedlight flaş kullanımında meydana gelen sorunu kabul etti





Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, güncel fotoğraf makinelerinden 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile Speedlight flaşların kullanımında meydana gelen netleme performansı sorununu kabul etti.

Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan bu sorun, flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden oluyor. Canon, kullanıcı forumlarında uzun süredir konuşulan bu soruna kayıtsız kalmayarak sorunu kabul etti ve en kısa sürede yayınlanacak bir yazılım (Firmware) güncellemesi ile sorunun çözüleceğini belirtti.

http://forums.usa.canon.com/t5/EOS/5D3-AF-assist-beam-slower-focus/m-p/13107#M1450