Canon, 5D Mark 3 ve 1DX modelleri ile Speedlight flaş kullanımında meydana gelen sorunu kabul etti

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Dünyanın önde gelen optik ve fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, güncel fotoğraf makinelerinden 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile Speedlight flaşların kullanımında meydana gelen netleme performansı sorununu kabul etti.
Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan bu sorun, flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden oluyor. Canon, kullanıcı forumlarında uzun süredir konuşulan bu soruna kayıtsız kalmayarak sorunu kabul etti ve en kısa sürede yayınlanacak bir yazılım (Firmware) güncellemesi ile sorunun çözüleceğini belirtti.
http://forums.usa.canon.com/t5/EOS/5D3-AF-assist-beam-slower-focus/m-p/13107#M1450 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Orası da öyle. Nikon yağlanmayı asla kabul etmiyor ama servise verdimide hemen değiştiriyor asla da sorun yapmıyor ve üzmüyor, o kısmı da var şikayetvar.com a baktım hiç şikayet yok valla o yüzden. Nikon D5100 arıza yaptı anında iade alıp 10 dakika da paramı ödediler D7000 aldım, aldığım D7000 sorunluydu yine 10 - 15 dakika da paramı ödediler ve yine D7000 aldım. Telefon ile aradılar sorun var ise çekinmeden tekrar servisimize yollayın dediler. Gel de Nikon alma şimdi
Maalesef haklısın. Nikon asla hatasını kabul etmiyor. Halbuki Canon bu hatasını kabul ederek gözümden düşmedi, saygınlığı bi kat daha arttı
Olur mu ya. Hata yok. Lenslere "hohlayan" kullanıcılar var sadece