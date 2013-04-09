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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon 5D Mark 3'ün ay sonunda çıkacak yazılım güncellemesi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı

6 yıl
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2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon 5D Mark 3'ün ay sonunda çıkacak yazılım güncellemesi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı
Canon tarafından daha önce Nisan ayı sonunda 5D Mark 3 DSLR fotoğraf makinesi için geleceği belirtilen yeni yazılım güncellemesi hakkında NAB2013 fuarı kapsamında yeni bir bilgi öğrenildi.
Fuar kapsamında Canon USA Profesyonel Mühendislik ve Çözümleri bölümü teknik danışmanı Chuck Westfall ile yapılan röportaj kapsamında ortaya çıkan bilgiye göre Canon, ay sonunda yapılacak yeni yazılım güncellemesi ile 5D Mark 3 fotoğraf makinesine, harici bir kayıt cihazına HDMI portu üzerinden yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video (YCbCr 4:2:2, 8 bit) aktarımı özelliğini de ekleyecek.
Daha önce de Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve Canon 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan ve flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin Canon 5D Mark 2 ve 1D Mark IV modellerine göre normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden olan sorunu kabul etmiş olan firma, yeni yazılım güncellemesini ile bunun çözüleceğini bildirmiş ve kullanıcıların mutlaka yeni yazılımı fotoğraf makinelerine kurmalarını önermişti.


http://www.newsshooter.com/2013/04/09/nab2013-canon-discusses-new-firmare-for-5d-mark-iii-c100-c300-and-c500/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 6 yıl
Nasıl bir yazılım acaba? C ile falan mı yazılmış?
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theyapici 6 yıl
bekliyoruz bakalım güzel oalcak
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