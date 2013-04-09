Canon 5D Mark 3'ün ay sonunda çıkacak yazılım güncellemesi hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı

Canon tarafından daha önce Nisan ayı sonunda 5D Mark 3 DSLR fotoğraf makinesi için geleceği belirtilen yeni yazılım güncellemesi hakkında NAB2013 fuarı kapsamında yeni bir bilgi öğrenildi.

Fuar kapsamında Canon USA Profesyonel Mühendislik ve Çözümleri bölümü teknik danışmanı Chuck Westfall ile yapılan röportaj kapsamında ortaya çıkan bilgiye göre Canon, ay sonunda yapılacak yeni yazılım güncellemesi ile 5D Mark 3 fotoğraf makinesine, harici bir kayıt cihazına HDMI portu üzerinden yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış video (YCbCr 4:2:2, 8 bit) aktarımı özelliğini de ekleyecek.

Daha önce de Speedlight flaşların Canon 5D Mark 3 ve Canon 1Dx modelleri ile kullanıldığında ortaya çıkan ve flaşların "AF Assist Beam (Netlemeye yardımcı ışık)" özelliği kullanıldığında netleme işleminin Canon 5D Mark 2 ve 1D Mark IV modellerine göre normalden daha uzun sürmesine ya da netlemenin istenilen kararlılıkta olmamasına neden olan sorunu kabul etmiş olan firma, yeni yazılım güncellemesini ile bunun çözüleceğini bildirmiş ve kullanıcıların mutlaka yeni yazılımı fotoğraf makinelerine kurmalarını önermişti.





http://www.newsshooter.com/2013/04/09/nab2013-canon-discusses-new-firmare-for-5d-mark-iii-c100-c300-and-c500/