Canon, 6D'nin 1.1.2 yazılım güncellemesini yayınlandı

Fotoğraf denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan olan Canon, 6D DSLR modeli için yeni yazılım güncellemesini yayınladı.

Piyasaya ucuz tam kare makine olarak lanse edilen 6D modeli için 1.1.2 yazılım güncellemesi Canon tarafından yayınlandı. Canon 6D modeli ile çekilen video dosyalarının bilgisayara ve YouTube ortamına aktarma sırasında meydana gelen problemin düzeltildiği güncelleme makine için çıkan ikinci güncelleme oldu.

Mac ve Windows olmak üzere iki ayrı sürümdeki güncellemeye alttaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_6DWG.aspx?type=download&page=1

http://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_6DWG.aspx?type=download&page=1