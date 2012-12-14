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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon, 6D'nin 1.1.2 yazılım güncellemesini yayınlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan olan Canon, 6D DSLR modeli için yeni yazılım güncellemesini yayınladı.
Piyasaya ucuz tam kare makine olarak lanse edilen 6D modeli için 1.1.2 yazılım güncellemesi Canon tarafından yayınlandı. Canon 6D modeli ile çekilen video dosyalarının bilgisayara ve YouTube ortamına aktarma sırasında meydana gelen problemin düzeltildiği güncelleme makine için çıkan ikinci güncelleme oldu.
Mac ve Windows olmak üzere iki ayrı sürümdeki güncellemeye alttaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_6DWG.aspx?type=download&page=1 

http://www.canon.co.uk/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital_SLR/EOS_6DWG.aspx?type=download&page=1 Yorum Yaz
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