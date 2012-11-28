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Canon 7D Mark 2 hakkında ilk billgiler gelmeye başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un sağlamlığı, hızı ve kararlı otomatik netleme sistemi ile oldukça beğenilen DSLR kamerası Canon 7D'nin yerini alacak olan 7D Mark 2 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.
Gelen detaylara göre Canon 7D Mark 2, 24.2 MP APS-C bir sensöre sahip olacak.10.2 FPS gibi oldukça yüksek bir fotoğraf çekme hızına sahip olacağı söylenen 7D Mark 2'nin bu hızını 2 adet DIGIC 5 işlemciden alacağını belirtilmiş.
Eskiye oranla daha ergonomik bir gövde yapısı ve çift hafıza kartı yuvası desteği ile gelmesi beklenen 7D Mark 2, Canon tarafından resmi olarak şubat 2013'de duyurulması bekleniyor.

http://www.canonrumors.com/2012/11/first-round-of-eos-7d-mark-ii-specs-cr1/ Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl
Abi iki konu açılmış.
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Elefue 6 yıl
Giriş seviyesinde APS-C varken bunda hiç değilse APS-H a geçmesi gerekirdi ki yarı profesyonel olduğunu daha çok hissettirsin.
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