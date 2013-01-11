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Canon, Amerika Birleşik Devletlerinde en çok patent alan Japon firma oldu

6 yıl
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1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük dijital görüntüleme firmalarından olan Canon, yapılan ölçümler sonucunda ABD'de en çok patent alan Japon firması oldu.
Sekiz yıldır bu oranı kimseye kaptırmayan Canon, yenilikçi bir firma olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sadece fotoğraf sektöründe yer almayan firma, birçok alanda harika ürünler piyasaya sürüyor ve patentlerin önemini iyi biliyor. 2005 yılına kadar dayanan patent sayısı değerlerine göre Canon, 2012 yılında bütün Japon şirketleri arasında 3,174 patent ile birinci, ABD genelinde ise üçüncü sırada yer aldı. Teknolojinin merkezlerinden olan ABD'de alınan bu değerler, Japon merkezli firma için oldukça önem taşıyor.
Oldukça başarılı bir sene geçiren Canon, 2013 yılında da yoluna hız kesmeden devam edecek gibi duruyor.

http://www.canon.com/news/2013/jan11e.html Yorum Yaz
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