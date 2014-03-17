Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımları yeni desteklerle güncellendi

Hazırladığı fotoğraf makinesi ve video kameralar yanında destekleyici yazılımların da altına imzasını atan Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımlarını yeni makine destekleriyle güncellendi.

Bu doğrultuda RAW formatındaki fotoğrafların hızlı şekilde açılması, düzenlenmesi, işlenmesi ve basılması için hazırlanan Digital Photo Professional yazılımını 3.14.15 sürümüne güncelleyen Canon, bu yeni sürüm ile yazılıma EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2 ve PowerShot G1 X Mark II desteklerini ekledi. Aynı zamanda Windows 8.1 ile uyumlu halen getirilen yazılım, bazı makinelerin fotoğraflarında oluşan yanlış bilgi sorunundan da kurtuldu. Canon'un bilgisayarlar ile makineler arasında bağlantı sağlayan ve kablosuz çekim dahil fotoğraf gösterimi sağlayabilen EOS Utility yazılım ise 2.14.0 sürümüne güncellendi. EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2 ile sinema serisi CN-E35mm T1.5 L F lens desteklerine kavuşan yazılım, Digital Photo Professional gibi Microsoft'un son işletim sistemi Windows 8.1 ile uyumlu hale getirildi.

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/slr_cameras/eos_5d_mark_iii#DriversAndSoftware