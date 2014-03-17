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Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımları yeni desteklerle güncellendi

5 yıl
7b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımları yeni desteklerle güncellendi
Hazırladığı fotoğraf makinesi ve video kameralar yanında destekleyici yazılımların da altına imzasını atan Canon, Digital Photo Professional ve EOS Utility yazılımlarını yeni makine destekleriyle güncellendi.
Bu doğrultuda RAW formatındaki fotoğrafların hızlı şekilde açılması, düzenlenmesi, işlenmesi ve basılması için hazırlanan Digital Photo Professional yazılımını 3.14.15 sürümüne güncelleyen Canon, bu yeni sürüm ile yazılıma EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2 ve PowerShot G1 X Mark II desteklerini ekledi. Aynı zamanda Windows 8.1 ile uyumlu halen getirilen yazılım, bazı makinelerin fotoğraflarında oluşan yanlış bilgi sorunundan da kurtuldu. Canon'un bilgisayarlar ile makineler arasında bağlantı sağlayan ve kablosuz çekim dahil fotoğraf gösterimi sağlayabilen EOS Utility yazılım ise 2.14.0 sürümüne güncellendi. EOS Kiss X70, EOS Rebel T5, EOS 1200D / EOS Hi, EOS M2 ile sinema serisi CN-E35mm T1.5 L F lens desteklerine kavuşan yazılım, Digital Photo Professional gibi Microsoft'un son işletim sistemi Windows 8.1 ile uyumlu hale getirildi.
Yayınlanan güncellemelere buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/slr_cameras/eos_5d_mark_iii#DriversAndSoftware Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lastmasses 4 yıl
Canon 1100d ile cekılmıs resimler ilgi duyanlara youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla
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serseri sirin 4 yıl lastmasses
1100d ile çekim yapıp video hazırlarsın anlarımda.

canon 7d adı altında neden yayınlıyorsun? anlamak mümkün değil. hadi onu geçtim bu başlıkla ne ilgisi var?

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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