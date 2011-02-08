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Canon, EF 500 mm ile EF 600 mm f/4 IS II USM'yi anons etti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon, bugün iki D-SLR, dört kompakt kameranın yanısıra EF 500 mm f/4 ile EF 600 mm f/4'ün yeni versiyonlarını anons etti.

Anons edilen yeni objektiflerde optik yapının tamamen değiştirildiği, görüntü stabilizasyon teknolojisinin daha etkin hale getirildiği söyleniyor. EF 500 mm f/4 IS II USM'nin (9.499,99$ / 8.999£), EF 600 mm f/4 IS II USM'nin ise (11.999,99$ / 11.299£) gibi dudak uçuklatan fiyatlarla satışa sunulmaları beklenmekte. Objektiflerin teknik özellikleri ise şu şekilde;

Canon EF 500mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:

  • Boyut ve ağırlık: 146 x 383 mm, 3190 gram
  • Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)
  • USM teknolojisi: Var
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var
  • Maksimum diyafram: f/4
  • Minimum diyafram: f/32
  • Minimum odak mesafesi: 3.7 metre

 

Canon EF 600mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:

  • Boyut ve ağırlık: 168 x 449 mm, 3920 gram
  • Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)
  • USM teknolojisi: Var
  • Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var
  • Maksimum diyafram: f/4
  • Minimum diyafram: f/32
  • Minimum odak mesafesi: 4.5 metre

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face1tr 7 yıl
zaferaxu
Bizim gibi normal kullanıcıları pek te ilgilendirmeyen lensler ama çenemizi yorsun,600 mm lik 4kg tutan bir lenste IS ne işe yarar tam anlayamadım :)

image stabilizer zaten bunun gibi 500 - 600 mm lensler için gereklidir :) tripod olsa dahi gereklidir. hatta elzemdir.
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DH Misafiri 7 yıl
hangi iki dslr makinaları anons ettiklerinide kıyıya köşeye yazıverseydiniz keşke..
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sahmat_78 8 yıl
500mm olanı mk1 versiyonunun neredeyse iki katı, ben pek gerekli olduğunu düşünmüyorum bu fiyat farkında, 400 f5.6L nin güncellenmesi gerekiyor, ne varki birçok kuş fotoğrafçısının tercihi bu lens oluyor.
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zaferaxu 8 yıl
Bizim gibi normal kullanıcıları pek te ilgilendirmeyen lensler ama çenemizi yorsun,600 mm lik 4kg tutan bir lenste IS ne işe yarar tam anlayamadım :)
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murdocklawless 8 yıl
şahane lens ama tamamen profesyonellere yönelik. zaten amatörsen ya zengin olacaksın ya da üçotuz paralık lenslerle iş görmeye alışacaksın.
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homebird 8 yıl
3920 gr
1 kg da makine olsa 5 kg
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