Canon, EF 500 mm ile EF 600 mm f/4 IS II USM'yi anons etti

Haber Editörü
Canon, bugün iki D-SLR, dört kompakt kameranın yanısıra EF 500 mm f/4 ile EF 600 mm f/4'ün yeni versiyonlarını anons etti.
Anons edilen yeni objektiflerde optik yapının tamamen değiştirildiği, görüntü stabilizasyon teknolojisinin daha etkin hale getirildiği söyleniyor. EF 500 mm f/4 IS II USM'nin (9.499,99$ / 8.999£), EF 600 mm f/4 IS II USM'nin ise (11.999,99$ / 11.299£) gibi dudak uçuklatan fiyatlarla satışa sunulmaları beklenmekte. Objektiflerin teknik özellikleri ise şu şekilde;
Canon EF 500mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:
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Boyut ve ağırlık: 146 x 383 mm, 3190 gram
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Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)
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USM teknolojisi: Var
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Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var
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Maksimum diyafram: f/4
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Minimum diyafram: f/32
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Minimum odak mesafesi: 3.7 metre
Canon EF 600mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:
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Boyut ve ağırlık: 168 x 449 mm, 3920 gram
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Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)
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USM teknolojisi: Var
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Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var
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Maksimum diyafram: f/4
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Minimum diyafram: f/32
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Minimum odak mesafesi: 4.5 metre
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image stabilizer zaten bunun gibi 500 - 600 mm lensler için gereklidir :) tripod olsa dahi gereklidir. hatta elzemdir.