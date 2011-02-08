Canon, EF 500 mm ile EF 600 mm f/4 IS II USM'yi anons etti

Canon, bugün iki D-SLR, dört kompakt kameranın yanısıra EF 500 mm f/4 ile EF 600 mm f/4'ün yeni versiyonlarını anons etti.

Anons edilen yeni objektiflerde optik yapının tamamen değiştirildiği, görüntü stabilizasyon teknolojisinin daha etkin hale getirildiği söyleniyor. EF 500 mm f/4 IS II USM'nin (9.499,99$ / 8.999£), EF 600 mm f/4 IS II USM'nin ise (11.999,99$ / 11.299£) gibi dudak uçuklatan fiyatlarla satışa sunulmaları beklenmekte. Objektiflerin teknik özellikleri ise şu şekilde;

Canon EF 500mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:

Boyut ve ağırlık: 146 x 383 mm, 3190 gram

Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)

USM teknolojisi: Var

Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var

Maksimum diyafram: f/4

Minimum diyafram: f/32

Minimum odak mesafesi: 3.7 metre

Canon EF 600mm f/4L IS II USM - Teknik özellikler:

Boyut ve ağırlık: 168 x 449 mm, 3920 gram

Optik yapı: 12 grup, 16 element (2 fluorite elementi)

USM teknolojisi: Var

Görüntü stabilizasyon teknolojisi: Var

Maksimum diyafram: f/4

Minimum diyafram: f/32

Minimum odak mesafesi: 4.5 metre