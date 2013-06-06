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Canon, EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız lensini tanıttı

5 yıl
319
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız lensini tanıttı
Dünyanın en büyük görüntüleme şirketleri arasında yer alan Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini öğrendiğimiz EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız lens modelini duyurdu.

Canon'un EOS M aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu olarak geliştirilen EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız geniş açı lens modeli, bu aralığı sayesinde özellikle manzara ve mimari çekimlerde uygun bir yapı ortaya koyuyor. İçerisinde yer alan IS (Image Stabilizer) görüntü sabitleme teknolojisi ile elde çekimlerde 3-Durak avantaj sağlayan lens, EF-M lens ailesinin son üyesi olarak aşağıdaki teknik detaylara sahip.
  • Odak uzaklığı: 11-22mm
  • Maksimum diyafram: f/4-5, 6
  • Minimum diyafram: f/22-32
  • 3-Durak görüntü sabitleme teknolojisi 
  • Lens dizilimi: 12 element 9 grup
  • Diyafram bıçağı: 7
  • Filtre çapı: 55mm
  • Minimum netleme mesafesi: 15cm
  • Ağırlık: 220 gram
  • Boyutlar 58.2 x 60.9mm 
Video çekimleri sırasında istenmeyen ses sorunlarına yol açmayan STM netleme sistemi ile donatılan ve manuel netleme halkası üzerinde unutulmayan Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli, Haziran ayı sonunda 399$ tavsiye edilen fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/06/canon-announces-ef-m-11-22mm-f4-5-6-is-stm-image-stabilised-wide-angle-zoom-for-eos-m Yorum Yaz
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