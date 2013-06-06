Canon, EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız lensini tanıttı

Dünyanın en büyük görüntüleme şirketleri arasında yer alan Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini öğrendiğimiz EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız lens modelini duyurdu.





Canon'un EOS M aynasız fotoğraf makinesi ile uyumlu olarak geliştirilen EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM aynasız geniş açı lens modeli, bu aralığı sayesinde özellikle manzara ve mimari çekimlerde uygun bir yapı ortaya koyuyor. İçerisinde yer alan IS (Image Stabilizer) görüntü sabitleme teknolojisi ile elde çekimlerde 3-Durak avantaj sağlayan lens, EF-M lens ailesinin son üyesi olarak aşağıdaki teknik detaylara sahip.

Odak uzaklığı: 11-22mm

Maksimum diyafram: f/4-5, 6

Minimum diyafram: f/22-32

3-Durak görüntü sabitleme teknolojisi

Lens dizilimi: 12 element 9 grup

Diyafram bıçağı: 7

Filtre çapı: 55mm

Minimum netleme mesafesi: 15cm

Ağırlık: 220 gram

Boyutlar 58.2 x 60.9mm Video çekimleri sırasında istenmeyen ses sorunlarına yol açmayan STM netleme sistemi ile donatılan ve manuel netleme halkası üzerinde unutulmayan Canon EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM lens modeli, Haziran ayı sonunda 399$ tavsiye edilen fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/06/canon-announces-ef-m-11-22mm-f4-5-6-is-stm-image-stabilised-wide-angle-zoom-for-eos-m