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Canon, EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM isimli yeni lens modelini duyurdu

5 yıl
1,1b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM isimli yeni lens modelini duyurdu
Gün içerisinde duyurduğu beş yeni PowerShot serisi fotoğraf makinesi modeliyle sektöre hareketli saatler yaşatan Canon, ayrıca yeni geliştirdiği EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM lens modelini de duyurdu.
Firmanın hali hazırda uzun zamandır satılan EF-S 55-250mm F4-5.6 modelinin güncellenmiş versiyonu EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM, bünyesinde barındırdığı STM (Stepper Motor) özelliği ile öne çıkıyor. Canon tarafından geliştirilen STM (Stepper Motor) teknolojisi, yeni tasarlanmış yapısı ile otomatik netleme motorunun sesini azaltarak sürekli netleme sırasında video çekimlerine karışan sesi önlemeye yardımcı oluyor ve böylece çok daha etkili videolar çekilebiliyor. APS-C fotoğraf makineleri için hazırlanan lens, IS görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcılara 4 durak avantaj sağlayabiliyor. Teknik olarak 15 element 12 grup optik dizilim, 0.85m minimum netleme mesafesi, F4.0 - F5.6 maksimum, F22.0 - F32.0 minimum diyafram değerleri, 7 diyafram bıçağı ve 58mm filtre çapı gibi detaylar ile hazırlanan EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM, 375 gram ağırlık değeri ile geliyor.
Her türlü çekim şartı için kullanılabilecek özellikler ile gelen zoom lens modeli Canon EF-S 55-250 F4-5.6 IS STM, Eylül ayında 350$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Lensin ileride Canon DSLR fotoğraf makineleri yanında paket olarak sunulacağı da belirtiliyor.


http://www.dpreview.com/news/2013/08/22/canon-reveals-ef-s-55-250-f4-5-6-is-stm-kit-friendly-zoom-lens Yorum Yaz
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theyapici 5 yıl
canonun bu lensin önceki versiyonu zaten cok başarılıydı şimdi daha da L serisine yaklaşmış oldu
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