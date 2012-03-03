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Canon, EOS 5D Mark III modelini resmi olarak duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,9b
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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EOS serisi SLR makinelerinin ilk piyasaya çıkışının 25. yılını kutlayan Canon firması tam kare DSLR serisine de EOS 5D Mark III modelini eklediğini resmi olarak duyurdu.

EOS 5D Mark III modeli Mark II modeli ve EOS-1D X modelinin arasına konumlanıyor. Mark II modelinden ise görünüş olarak farklı olmayan Mark III modelinin konfigürasyon olarak önemli değişiklikleri mevcut.

EOS 5D Mark III modeli; 1040000 noktalı 3.2 inçlik arka Clear View II LCD ekran, 14 bit Digic 5+ görüntü işlemcisi, 22.3 MP çözünürlükte CMOS sensör, 41 çapraz tipli 61 Nokta Yüksek Yoğunluklu Retiküler otomatik odaklama, SD ve Compact Flash kart girişi, 50-102400 arası genişletilmiş ISO (100-25600 yerleşik), yüzde 100 kapsamalı OVF, maksimum 6fps çekim hızı, RAW düzenleme ve ön ayarlı HDR fotoğraf çekimi özelliklerine sahip. 

EOS 5D Mark III video çekimi konusunda da oldukça iddialı. 100-128,000 efektif ISO aralığında, 1080p çözünürlükte 24/25/30fps ve 720p çözünürlükte 50/60fps h.264 video çekimi yapabilen EOS 5D Mark III modeli stereo mikrofon girişine de sahip. Çekim esnasında ses seviyelerini gerçek zamanlı kontrol edebilirken kulaklık jakı ile aynı zamanda sesi takip etmenizi de sağlıyor. EOS 5D Mark III, kulaklık jakı ile gelen ilk EOS serisi DSLR ünvanına da sahip.

Canon EOS 5D Mark III ay sonunda piyasaya sürülmüş olacak. Sadece gövde olarak 3500$ etiketine sahip. Ayrıca EF24-105mm f/4L IS USM dahil olan paketi ise 4300$.

Bunun yanında Speedlite 600EX-RT aksesuarı 630$'dan, Speedlite Transmitter ST-E3-RT aksesuarı 470$'dan Mart ayında, GP-E2 GPS alıcı 390$'dan, WFT-E7A kablosuz verici 850$'dan, WFT-E7A batarya kiti ise 490$'dan Nisan ayında piyasaya çıkacak.

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myhotyro 7 yıl en beğenilen
iPhone 6 nın çıkmasına en az 6-7 ay var ama haberlerin arkası kesilmiyor "Apple ... yapacak, ... edecek"
SIII ün çıkmasına aylar varken "SIII şöyle olacak, böeyle olacak"
Canon 5D Mark III ü anons edeli 1 gün geçmiş donanım haber lütfedip haberini yapıyor.
Önce 20 dedikodu sonra 1 haber. 20dedikodu1haber.com damıyız donanımhaber.com damı bir türlü çözemiyorum.
iPhone 6 nın çıkmasına en az 6-7 ay var ama haberlerin arkası kesilmiyor "Apple ... yapacak, ... edecek"SIII ün çıkmasına aylar varken "SIII şöyle olacak, ...
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championship12 7 yıl
7d - 5D kasa benzerliği söz konusu tabiki ama klasman ve kulvar farkı var tabiki bu sebeple 7 D yi ancak kasa olarak karşılaştırabilirsiniz diğer teknik özellikler veya performans açısından kıyas kabuL etmez :D ßir Mark III kullanıcısı olarak düşüncelerim ßunlar.
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byllshn 7 yıl
Stanislas Xavier
umarım 7D çift digic 5+ ile gelir. ama full frame bir makineye koymadılar apsc bir makineye beklemek biraz hayal olur.

unutmayın ki 5D Mark II'de tek digic 4 varken 7D çift digic4 ile geldi aps-c olması yavaş olacağı demek değildir.Gene baktığınızda 7D 8fps. iken 5D Mark II 3.9fps,5D Mark III de 6 fps.
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Arranger. 7 yıl
1.1.3 firmware çıktı.
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Hobo. 7 yıl
cmoss
Oceancohttp://www.youtube.com/watch?v=WrDHEi3z-sYmutlaka izleyin muhteşem.
bu güzel paylaşımın için tşkler kardesm,yalnız ipleri yukardan neyle kontrol etmişler bi fikri olan varmı? ben cözemedim acıkcası

Sıcak hava balonu olabilir.
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cmoss 7 yıl Hobo.
Hobo.

cmoss

Oceancohttp://www.youtube.com/watch?v=WrDHEi3z-sYmutlaka izleyin muhteşem.
bu güzel paylaşımın için tşkler kardesm,yalnız ipleri yukardan neyle kontrol etmişler bi fikri olan varmı? ben cözemedim acıkcası


Sıcak hava balonu olabilir.

cevabından sonra tekrar izledim videoyu,dedigin dogru balon kullanmıs =)
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thunderwatcher 7 yıl
Bir konuya açıklık getirelim: 7D sahibiyim ve reklam tanıtım filmlerinin çekiminde kullanılıyor makina. Makinayı alırken 5D ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan sonuç şuydu: Profesyonel video çekimi için 7D hala en iyi. Fotoğraf çekimindeyse 5D daha iyi. Her ikisini de kullanmış biri olarak aksini iddia edenle her türlü kapışırız. Hatta buyursun gelsin. Mark III'e gelince, Mark II'nin kalitesinden geri kalmamış gibi görünüyor ama çıkmasını beklemek lazım. Kullananlar bilir özelliklerini okumak başka şey, eline alıp kullanmak başka şey. Ayrıca her fotoğrafçının kendisini rahat hissettiği belli makinalar vardır, en iyi çekimi onunla yaparlar. Yarım saat 45dk video çekim yaptıktan sonra kendini salacaksa istediği kadar cafcaflı olabilir ben 7D ile devam ederim mutlu mesut :)
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theyapici 7 yıl
myhotyro
7D ye atıfta bulunanlara gülmeden geçemiyorum. 5D serisini 7D ile kıyaslamanın değil elma ile armudu, elma ile patatesi kıyaslamakdan farkı yoktur. Bir laf vardır bilende konuşuyor bilmeyende diye durum aynen bu.

eline bir 7d al da kasanın benzerliğine bak kasa benziyor dedik tabiki ff makine farklı
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E_Aydin35 7 yıl
Vay be 25 yıl, uzun bir süreç doğrusu ama bugüne kadar çkardıkları ürünler birbirinden etkileyici ve güzel ilk tanıdığım marka bu sektörde doğrusu bu 25. ylın hatrınada bu çıkarılan ürün çok iyi baya iyi hemde..:):)
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cmoss 7 yıl
Oceanco
youtube.com/... izleyin muhteşem.

bu güzel paylaşımın için tşkler kardesm,yalnız ipleri yukardan neyle kontrol etmişler bi fikri olan varmı? ben cözemedim acıkcası
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Megavolt 7 yıl
Kullanıcılar daha fazlasını bekliyorlardı Mark III'den...
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grafiker 7 yıl
YENİ KRAL
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CooL_ROMEO 7 yıl
5d mark ii ucuzlasada bize yarasa .
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