Canon, EOS 5D Mark III modelini resmi olarak duyurdu

EOS serisi SLR makinelerinin ilk piyasaya çıkışının 25. yılını kutlayan Canon firması tam kare DSLR serisine de EOS 5D Mark III modelini eklediğini resmi olarak duyurdu.





EOS 5D Mark III modeli Mark II modeli ve EOS-1D X modelinin arasına konumlanıyor. Mark II modelinden ise görünüş olarak farklı olmayan Mark III modelinin konfigürasyon olarak önemli değişiklikleri mevcut.





EOS 5D Mark III modeli; 1040000 noktalı 3.2 inçlik arka Clear View II LCD ekran, 14 bit Digic 5+ görüntü işlemcisi, 22.3 MP çözünürlükte CMOS sensör, 41 çapraz tipli 61 Nokta Yüksek Yoğunluklu Retiküler otomatik odaklama, SD ve Compact Flash kart girişi, 50-102400 arası genişletilmiş ISO (100-25600 yerleşik), yüzde 100 kapsamalı OVF, maksimum 6fps çekim hızı, RAW düzenleme ve ön ayarlı HDR fotoğraf çekimi özelliklerine sahip.





EOS 5D Mark III video çekimi konusunda da oldukça iddialı. 100-128,000 efektif ISO aralığında, 1080p çözünürlükte 24/25/30fps ve 720p çözünürlükte 50/60fps h.264 video çekimi yapabilen EOS 5D Mark III modeli stereo mikrofon girişine de sahip. Çekim esnasında ses seviyelerini gerçek zamanlı kontrol edebilirken kulaklık jakı ile aynı zamanda sesi takip etmenizi de sağlıyor. EOS 5D Mark III, kulaklık jakı ile gelen ilk EOS serisi DSLR ünvanına da sahip.





Canon EOS 5D Mark III ay sonunda piyasaya sürülmüş olacak. Sadece gövde olarak 3500$ etiketine sahip. Ayrıca EF24-105mm f/4L IS USM dahil olan paketi ise 4300$.





Bunun yanında Speedlite 600EX-RT aksesuarı 630$'dan, Speedlite Transmitter ST-E3-RT aksesuarı 470$'dan Mart ayında, GP-E2 GPS alıcı 390$'dan, WFT-E7A kablosuz verici 850$'dan, WFT-E7A batarya kiti ise 490$'dan Nisan ayında piyasaya çıkacak.