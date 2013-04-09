Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Canon, EOS 6D DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı.

Canon'un FF(Tam Kare) sensör yapısına sahip DSLR fotoğraf makinelerinden olan EOS 6D'nin 1.1.3 sürümü ile, tarih ve saat ayarlarında meydana gelen bir sıfırlanma sorununa çözüm getirilmiş durumda. Makinelerini daha önce 1.1.2 sürümüne güncellemiş kullanıcılar tarafından uygulanabilir durumda olan 21MB'lık güncellemeye aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.





http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/EN/0400077002.html