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Canon, EOS 6D DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, EOS 6D DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
Fotoğraf dünyasının önemli isimlerinden Canon, EOS 6D DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı.
Canon'un FF(Tam Kare) sensör yapısına sahip DSLR fotoğraf makinelerinden olan EOS 6D'nin 1.1.3 sürümü ile, tarih ve saat ayarlarında meydana gelen bir sıfırlanma sorununa çözüm getirilmiş durumda. Makinelerini daha önce 1.1.2 sürümüne güncellemiş kullanıcılar tarafından uygulanabilir durumda olan 21MB'lık güncellemeye aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşabilirsiniz.


http://support-hk.canon-asia.com/contents/HK/EN/0400077002.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Yazılımın sürümü 1.1.3 ve bu alet çıkalı 3-5 ay oldu. Sony ve Nikon hala odun gibi gidiyorlar. D800'ün bariz sorunlarının sadece bazılarının düzeltilmesi 1 yılı geçti.
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BLoWeR 6 yıl


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