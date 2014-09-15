Canon EOS 7D Mark II resmiyet kazandı

Haber Editörü
Canon'un uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemi profesyonel fotoğraf makinası EOS 7D Mark II nihayet resmiyete kavuştu.
Otoriteler tarafından DSLR konusunda önemli bir başarı sağladığı belirtilen EOS 7D modeline göre pek çok önemli iyileştirme içeren EOS 7D Mark II, bununla birlikte 35mm boyutundaki sensör ve entegre WiFi bağlantısından vazgeçmiş.
Modelde 20.2MP çözünürlüğün APS-C yığın sensör mevcut ve daha iyi görüntü elde etme adına Dual Pixel adında bir teknolojiden faydalanıyor. Sensör 150 000 piksel ölçebilme özelliğine sahip. Çift DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile daha da güçlenen model 51200 ISO değerine ulaşabiliyor ve 10 kare/saniye hızında sürekli çekim yapabiliyor.
Farklı etkinlik ve performans gösterilerinde daha iyi çekim yapabilmek için saniyede 4 kare yakalayabilen Sessiz Mod adında bir özellik de sunan model 65 adet otomatik odaklama noktasına sahip. Modlar arasında geçiş için bir otomatik odaklama kontrol kolu mevcut. Ayrıca kameranın odaklama ve nesne takip hızlarını da 5 farklı seviye içerisinde seçebiliyorsunuz.
Cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD MOV veya MP4 videolar çekebilirken harici hafıza kartlarına kaydedebiliyor veya bunları sıkıştırmadan HDMI üzerinden harici ekranlara da aktarabiliyor. Cihazda bir USB 3.0 bağlantısı, PC soketi, mikrofon girişi, hoparlör çıkışı ve kablolu bir uzaktan kumanda bağlantısı mevcut.
Magnezyum alaşımdan imal edilen gövde orijinal modele göre 4 kat daha fazla toza ve suya dayanıklı. Tabi bu seviye size sadece yağmurda çekim yapabilme imkanı tanıyor. Daha güçlü bir bataryaya sahip olan model bakım olmadan 200 000 çekim kapasitesi sunuyor. Sadece gövde olarak EOS 7D Mark II modeli Kasım ayında 1800$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM lens ile birlikte 2149$ fiyat etiketine sahip.
http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-7d-mark-ii Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu adam 14 yaşından büyük değildir. Benden söylemesi.
Adam yazdıkça kişneyen bir at aklıma geliyor
Kişneme sesleri arasında karanlık oda bla bla... yine kişneyen bir at bunlar photoshop bla bla... Yine bir at sesi....
Ulennnn neyse atlara da ayıp oldu.
he he kuş fotoğrafı hadi. çoluk çocuk babasının cebinden para çalıyor emmi bana 2 kilo kanon diyip foruma düşüyor.
Ne kadar gereksiz insanlar var şu hayatta. İnsanlar hakkında yorum yapmayı çok kolay sanıyor. Cahillik kusuyor.
İnsanlar bilmedikleri şeye yabancı
Yabancı olduklarına düşmandır.
Kuş fotoğrafı çekmeyi biliyor gibi ahkam kesiyor.
Blok listesine at geç. Fazla düşünme. Bu ara birçok kişiyi blokladım zaten.
ahahaha doğru söylüyorsun kuş fotoğrafı dünyanın en önemli şeyi. ne kadar cahil varsa dijital in kolaylığından yararlanıp bu sanatın içine etti. ne pozlama bilir ne film bilir ne baskı bilir ne zone sistem bilir fotoğrafın hiç bir temel dinamiğinden haberi yok. elinde krekli fotoşop ve iki tane plug in seti dünyayı kurtardınız süpermaryolar. bilmiyorsanız susun takdir edin de bilenler sizi adam sansın
hobi olarak bakarsak da parasi varsa istedigini kullanir insan. niye insanlar ferrari'ye fazladan para veriyor da porsche'ye talim etmiyor? 280km/h neyine yetmiyor da illa 300km/h diyebilirmiyiz?
çok doğru.. ancak kağıt üzerindeki veriler ve gerçek hayatta bunların tutması konusunda her 3 gövde için de aynı şeyi düşünüyorum zaten.. bu durumda biri diğerinin önünde değil yani.. zaten 3 gövdeyi de burada kimse kullanmamış.. sadece teknik verilere ve inceleme sitelerinin verdiği bilgilere göre konuşuyoruz..
bu sitelerde her 3 gövdeyi de övüyorlar..söylenen hızları ve netlemeleri konusunda da aykırı bir yorum görmedim..
yine aynı fikirdeyim Canon un neredeyse 2 misli fiyata ve teknik verilere göre en geride olmasına rağmen daha çok tercih sebebi kesinlikle lens ve yan aksesuar konusundaki çeşitliliği ve mevcut kullanıcı sayısındaki farktır..
mesela Canon lenslerin ve diğer aksesuarların NX1 ve A77 II de aynen kullanılabildiğini düşünelim..
SPOR fotoğrafçısı olan CANON kullananların bile çok büyük bir kısmı gider NX1 diğer bir kısmı da A77 II alırdı..
daha az paraya daha iyi bir gövdeyi kim istemez ki?.. yani ben olsam öyle yapardım....
(Forumda uzun süre geçiren kişiler az çok bilir kimin hangi konuya eğilimli olduğunu, bilmeyenler açıp Adem Yağız’ın başlattığı ve bir birinden güzel fotoğraflarla süslediği -kendisi bozulana kadar d300s kullanıyordu, şimdi d7100 kullanıyor- bizim de naçizane katkılarda bulunduğumuz “yaban hayat” konusuna bakabilir.)
Kuş fotoğrafçılığına hevesli bir amatörün gözünden 7D Mark II:
Öncelikle kuş fotoğrafçılığı, fotoğrafçılık dalları arasında nispeten pahalı bir daldır. Bunun başlıca sebebi, yüksek görüntü kalitesine sahip tele objektiflerin pahalı olmasıdır. Yine de (Canon’dan örnek veriyorum muadilleri diğer markalarda da var): 700D gibi giriş bir gövdeye 55-250, 70-300 gibi uygun fiyatlı bir tele zoom takarak bu işe başlayabilirsiniz.
Diyelim ki başladınız, kısa süre içinde kuşların sizin varlığınızı hemen fark etiklerini ve ona göre mesafe aldıklarını gözlemlersiniz. Düne kadar siz bankta otururken gelip yerdeki çekirdek kabuklarını gagalayan serçeler bile, fotoğraf makineniz elinizeyken 10m yakınınıza sokulmamaktadırlar. Kuşları çekmek için kah çalının arkasına saklanmanız, kah yerde sürünmeniz gerekecektir.
Bunları yapacak kadar ciddiye aldıysanız bu işi, yavaş yavaş dünyaya normal bir insan gibi bakmamaya başlarsınız. Deniz kenarında yürürken, parkta otururken, hatta araba kullanırken bile gözünüz hep kuşlardadır ve kuşlar hep daha uzaktadır.
Sonunda elinizdeki tele objektif yetmemeye başlar ve işte zurnanın zırt dediği yer de burasıdır. Bir sonraki adımda almak isteyeceğiniz lensler artık binlerle ifade edilen fiyat aralığındadır. Tabi o vakte kadar bu işi ne kadar sevdiğinize ve bu hobiye ne kadar yatırım yapacağınıza da karar vermiş olmanız gerekir.
Eğer bir üst seviye lensi aldıysanız, artık lense verdiğiniz parayı da çıkarmak için, daha iştahlı olarak kuşların peşine düşersiniz. Sadece kuş çekmek için arazide gezmeye, sırt çantanızda kilolarca ağırlıkla dağ-bayır, dere-çamur dolaşmaya başlarsınız. Bazı engelleri aşmak için çok sevdiğiniz fotoğraf ekipmanınızı taşın toprağın üzerine bırakmanız gerekebilir. Ufak tefek çizikler, dal çarpmaları, sıçramalar, küçük kazalar bu şartlarda kaçınılmazdır. Ufak bir dikkatsizlik sonucu eve pantolonunuzun cebinde, fotoğraf makinenizin son teknoloji, dokunmatik, döner ekranı ile dönmek işten bile değildir.
Bu gezilerden eve yüzlerce fotoğrafla dönersiniz. Çoğu istediğiniz gibi değildir. Çünkü kuşların hareketleri ön görülebilir değildir. Küçük bir ötücünün nereden nereye gideceğini gözlemlemiş olsanız dahi, yol boyunca kanadını çırptığında yükselmekte, kanatlarını vücuduna bitiştirdiğinde alçalmakta olduğu için havada fotoğrafını çekemeyebilirsiniz. Kuşla beraber pan yapmak, odak noktasını kuşun üzerinde tutmak kolay iş değildir.
Daha iyi fotoğraflar için daha fazla çapraz tip odak noktasına, daha hızlı odaklamaya, daha iyi takip sistemine, daha yüksek seri çekim hızına ve ne olduğunu ancak seri modda kuş fotoğrafı çekmeye başladığınızda öğrendiğiniz geniş tampon belleğe ihtiyacınız vardır. Oysa ki bunu sunan gövdelerin nirvanası 1Dx 5000 dolardır!! Ayrıca 2. aşama olarak aldığınız ve giriş seviyesi APSC gövdenizde 600mm civarında yaklaştırma sunan lensiniz de, bu gövde üzerinde, ancak sizin ilk lensiniz olan 55-250mm kadar yaklaştırma sunmaktadır.
İşte bu noktada Canon’un 7 serisi ışıldamaya başlar. Tele lensinizi dengeleyen ağır ve oturaklı bir gövdesi vardır. Sağlamdır. Kara, çamura(abartmadan, su geçirmez değil tabi) düşürseniz alır, lensi siler, çekmeye devam edersiniz. Uçan kuşu kadrajda tuttuğunuz sürece, -büyük oranda- netler. Yüksek seri çekim hızı sayesinde, zar zor kadraja içinde tuttuğunuz uçan kuşun, kanatlarının en hoş şekilde açıldığı kareyi yakalamanıza olanak tanır. En güzeli geniş tampon belleği sayesinde, artık ileridi bir yerlerden havalanan ve size doğru gelen bir kuşu havada çekerken elinizi ara ara shutterdan çekmeniz (bunu yapmazsanız kuşun size en yakın olduğu anda tampon belleğiniz dolmuş olduğu için en güzel ve net olacak kareyi kaçırabilirsiniz –başlarda çok başıma gelmiştir-) gerekmemektedir. Kuş gelir, üstünüzden geçer, gider ve siz hala seri çekime devam ediyorsunuzdur. Evde seçersiniz gözünüze güzel gelen kareyi.
Piyasada bütün bunları, bu fiyata yapabilecek, güncel başka bir makine olmadığı için de, başkaları için ağır, pahalı, görüntü kalitesi yetersiz olan bu gövde, kraldır sizin için.
Şunu belirteyim 7D MarkII kullanmışlığım yok, kâğıt üzerindeki özelliklerinden ve kendi tecrübelerim yola çıkarak yazdım bunları.
7D Mark II’nin hitap ettiği insanlardan biri değil misiniz? Sorun değil, dünyanın hatta fotoğrafçıların çoğu değil. Ama size hitap etmiyor diye yermenin de gereği yok herhalde.
Ben 7D Mark II alır mıyım? Elimde 70D ve 5D Mark III varken gereksiz olur. Ama ileride çoluk çocuk koşuşturma nedeniyle ara verdiğim kuş hobisine dönebilirsem 70D’yi satıp, neden olmasın. Ama belki ileride Nikon bundan daha iyi bir D400 çıkarır, her şeyi satar Nikon’a geçerim. Yansıma sorunu giderilmiş bir Nikon D750 ve yanına bir Nikon D400 alırım, geleceği kim bilebilir?
Son bir nokta, “kimin bu kadar fps seri çekime ihtiyacı var?” sorusuna hayret ediyorum. Çünkü benim var. Ve sadece uçan kuş ya da saniyede 50-60 kere kanat çarpan atmaca güvesini çekerken değil, hereket eden herhangi bir şeyi çekerken var. Mesela yılbaşı akşamı pistte dans eden 13 aylık kızımı ai servo’da, 6fps seri çektim. Evde portrelerini de böyle çekiyorum çünkü çok hareketli, kameraya bir an bakıyorsa bir an bakmıyor. Seri moda çektiğim 6 kareden biri illa daha güzel oluyor, onu seçiyorum. En iyi fotoğrafın peşinde olan herkes bunu yapıyor zannediyordum –ki şurada Jake Oson da aynı şeyi yaptığını ifade ediyor:
iso.500px.com/...
Bu portre fotoğrafını nasıl çektiğini anlatırken şöyle demiş: “I ended up capturing just over 100 images of James at six frames per second on my Canon 5D Mark III.”
“5D Mark III’üm ile saniyede 6 kare çekim ile yüzün üzerinde görüntü aldım” Metinin gerisinde bu 100 küsur fotoğraftan sadece birinde saçların bu şekilde havalanmış olduğunu ve bu kareyi seçtiğini anlatıyor.
Hareketli bir şey çekiyorsanız, uçan kuş, rüzgârda dalgalanan saç, bir çocuk, fark etmez; yüksek FPS iyidir. Çünkü ne zaman ne olacağını bilmiyorsunuzdur ve bir kare her zaman diğer 6’sından (ya da 9’undan) daha iyi olacaktır.
6 yetmez mi, 10 şart mı?
Bakın ben bunları (vasatlar ama konuyu anlatmak için uygun) 70D ile 7fps çektim, diğer 6 kare böyle değil. Demek ki makinem 6FPS olsa kaçırabilirdim, ya da 10fps olsa, belki daha da iyilerini çekebilecektim.
Yazdıklarımın anlamak isteyenler için gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum, anlamak istemeyenler için benim elimden bir şey gelmiyor ne yazık ki..
18-55mm i yetersiz bulup Nikon 85mm F:1.4 , sigma art serisi lens almayı düşünene de enayi demem.
Nikondan da beklentim bu segmentte bu seviyede hatta daha iyi apsc çıkarması.
Çıkarsa alacakmıyım hayır ama 2 yıl sonra ucuzlayınca alırım.
18-55 lensi yetersiz bulup portre çekmek için dünya para verip canon-nikon-sigma 85mm f1,4 lens alana kimsenin bir lafı olabilir mi? Tabi ki olamaz.
ama canon-nikon-sigma 85mm f1,4 lense o kadar para verip daha sonra bu lensi sadece f8/f11 de manzara çekmek için kullanana ne denir peki?
eğer 10fps ile işin yoksa 7dm2 için bu kadar heyecanlanmaya değer mi?
muadillerinin 2 misli para vermeye değer mi?
sadece 3-4 fps daha fazla hız için? eğer bu farkı hakkıyla kullanmayacaksan bu farka gerçekten ihtiyacın yoksa 2 misli para vermeye değer mi?
bu kadar basit.
sevgili kardeşim.. yok bir nikoncu olarak çok kıskandım şeklinde giriş yaparak Nikon dan haberin olmaması sebebiyle yazdım yukarıdaki yazıyı..nasıl nikoncusun anlamadım.. Nikoncuyum diyorsun d300s diyorsun 7 senedir Nikonda olan teknoloji için yaa kıskandım keşke Nikonda da olsa diyorsun.. yani sen hayatında ya Nikon kullanmadın ya dünyadan haberin yok.. boş şeyler bunlar.. babamızın markası değil.. bu kadar marka fanlığı yapmayın.. ben 4 dslr kullandım şu ana kadar 2 Canon 2 Nikon.. şimdi beni d700 den caydıracak kim bir model çıkartırsa gider onu alırım.. ne d810 ne 5dm3 için değiştirmem makinemi.. neden.. BANA YETİYOR da ondan.. hızı şuymuş bilmemnesi buymuş diye istatistikle sayılarla gidip çıkan en son ekipmanları alanların çektikleri fotoğraflara bakacaksın.. sonra haa sonra zaten bu iş illa en son teknolojiyi takip etmekle olmuyormuş diyeceksin..
markacılık olmasın diye dikkat ederim hep çünkü babamın malı değil ya.. ama burada Canonsever Nikonsavar arkadaşlar var onlarıda iyi bilirim.. doğru tektir..sallamayla bu iş olmaz..
7DM2 yerine 70d diyorum yarı fiyata 7fps aynı imaj kalitesi
7DM2 yerine 6d diyorum aynı fiyata süper FF gövde
nerede Nikon fan boyluğu..
Bilirim onun için bu konuda dikkat ederim.. ama cevabı olmayanlar d700 kullanıyorum dedim diye fanboy der kaçarlar.. çok gördük
uzatmaya değmez
sana tavsiyem bu kadar kaptırma kendini... Ne Canon ne Nikon.. hangisi sana uygun, senin istediğin, işine yarar gövde çıkartırsa onu al bitsin..
kullanmadığın ve hayatın boyunca kullanmayacağım bir özellik için bu kadar konuşmaya değer mi?
10fps hızmış.. geçin bunları yaa.. hayatında 5 fps hızı bile en fazla 3-4 kez kullanmış inlanlar bunu savunuyorlar ve 2 misli para verilir diyorlar..
asıl fanboyluk budur.. ne anlatıyorsunuz
Ben hayatımda sürekli çekim modunu 4 yılda 3 farklı zamanda, o da çocuklar trombolinde zıplarlarken havada "Matrix" vari bir görüntü yakalar mıyım diye kullanmıştım ! Olmuştu da... O da saniyede 5 kare çeken bir makina idi. Forum genelinde benim görebildiğim kadarı ile bu seri çekim ile fotoğraf çeken de hayli az kullanıcı var. Ben şahsen bir ürün almayı düşünüp araştırır iken bu seri çekimde kaç kare çekiyor konusuna hiç mi hiç bakmadım ! O kadar az video çekiyorum ki videosu şundan-bundan iyi mi diye araştırıp da dert etmedim. Günümüzde ne, Full HD çekiyor mu, tamam. Bazı modeller konuştuğumuz halde bizim kullanmayacağımız bir çok üst seviye özelliklere sahip. Bu başlıktaki model gibi mesela. "Biz" der iken başlıkta konuşanları kast etmiyorum. Bir üst paragraftaki kullanıcıları kast ediyorum.
Herşey konuşulsun, tartışılsın. Herkes bunu yapsın ama bizde en kısa sürede konular kavgaya dönüşüyor. Tartışma eşit değildir kavga. Aslında şöyle bir başlık olsa belki çok daha yararlı bir kaynak olur. Bu giriş seviyesi değil de üst sınıf ve hatta tamkare gövdeler kullanan arkadaşların özellikle bu modeller ile ulaşabildikleri üst seviye sonuçları paylaştıkları fotoğraflar ve yorumları. Hani misal "Bu fotoğrafı şu ekipman ile çektim, çünki şu şu şu sebepler ile bu ekipmanın sağladığı imkanlar ile bunu başarabildim" . Bizler de görsek, "Hmmm demek ki fark bu imiş ki bu kişi bu ürünü tercih etmiş" diyelim. Bizim bu farka ihtiyacımız var mı görelim. Gerçi yine de anlayamama ihtimalimiz var ama en azından onlara benzer fotoğraf çekmeye çalışır isek ve donanımsal yetersizlik bizi yakın sonuca ulaştırmaz ise anlama ihtimalimiz de olabilir. Yanlışlarım var ise hoşgörünüze sığınıyorum. Düşüncelerime dair düzeltmeleriniz olur ise memnuniyetle karşılarım.
@ozturert , @omardaing
@Pexo (Sizinle farklı bir tarz kullanarak çok benzer şeyler yazmışız aynı anda)
Bu yüzden 7DMarkII şu anda sınıfında lider.
"Sana yaramıyor" olması farklı birşey. Mükemmel sağlam gövde, 65 çapraz odak noktası ve piyasadaki en iyi odaklama sistemi, saniyede 10 kare, geniş tampon bellek senin işine yaramıyorsa elbette ki 1800$ sana fazla gelecek.
Ha, bir de şu DxOMark'tan kaldırın başınızı biraz