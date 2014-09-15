Canon EOS 7D Mark II resmiyet kazandı





Canon'un uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemi profesyonel fotoğraf makinası EOS 7D Mark II nihayet resmiyete kavuştu.





Otoriteler tarafından DSLR konusunda önemli bir başarı sağladığı belirtilen EOS 7D modeline göre pek çok önemli iyileştirme içeren EOS 7D Mark II, bununla birlikte 35mm boyutundaki sensör ve entegre WiFi bağlantısından vazgeçmiş.





Modelde 20.2MP çözünürlüğün APS-C yığın sensör mevcut ve daha iyi görüntü elde etme adına Dual Pixel adında bir teknolojiden faydalanıyor. Sensör 150 000 piksel ölçebilme özelliğine sahip. Çift DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile daha da güçlenen model 51200 ISO değerine ulaşabiliyor ve 10 kare/saniye hızında sürekli çekim yapabiliyor.





Farklı etkinlik ve performans gösterilerinde daha iyi çekim yapabilmek için saniyede 4 kare yakalayabilen Sessiz Mod adında bir özellik de sunan model 65 adet otomatik odaklama noktasına sahip. Modlar arasında geçiş için bir otomatik odaklama kontrol kolu mevcut. Ayrıca kameranın odaklama ve nesne takip hızlarını da 5 farklı seviye içerisinde seçebiliyorsunuz.





Cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD MOV veya MP4 videolar çekebilirken harici hafıza kartlarına kaydedebiliyor veya bunları sıkıştırmadan HDMI üzerinden harici ekranlara da aktarabiliyor. Cihazda bir USB 3.0 bağlantısı, PC soketi, mikrofon girişi, hoparlör çıkışı ve kablolu bir uzaktan kumanda bağlantısı mevcut.





Magnezyum alaşımdan imal edilen gövde orijinal modele göre 4 kat daha fazla toza ve suya dayanıklı. Tabi bu seviye size sadece yağmurda çekim yapabilme imkanı tanıyor. Daha güçlü bir bataryaya sahip olan model bakım olmadan 200 000 çekim kapasitesi sunuyor. Sadece gövde olarak EOS 7D Mark II modeli Kasım ayında 1800$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM lens ile birlikte 2149$ fiyat etiketine sahip.

http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-7d-mark-ii