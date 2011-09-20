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Canon, PIXMA serisi yazıcılarında AirPrint'e destek vermeye başlıyor

7 yıl
12,6b
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4
Yazıcı
Shady
Haber Editörü
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Canon bugün yaptığı duyuru ile PIXMA serisi yazıcılarında Apple'ın iOS 4.2 ile birlikte kullanıma sunduğu "AirPrint"'a destek vermeye başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ilk başta PIXMA serisinden PIXMA MG8220, MG6220 ve MG5320 kablosuz hepsi bir arada püskürtmeli yazıcılardan başlayarak ailenin büyük bir çoğunluğu önümüzdeki dönemde AirPrint ile uyumlu hale getirilecek.

Bilmeyen okuyucularımız için küçük bir bilgilendirme yapmakta yarar var; AirPrint, iOS cihazlarından herhangi bir bağlantıya ya da yazılıma ihtiyaç duymadan direkt cihaz üzerinden yazdırma imkanı sunuyor.


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kartusbankasi 7 yıl
hp önce kartuş yapısını deyiş tirisin
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bluelizard17 7 yıl
hp de zaten var bu destek ve sadece hp de var yanlış hatırlamıyorsam. hp 9000 serisi wireless özellikli bir yazıcıya kurduk ve ipad-iphoneda problemsiz çalışmaktadır. ama canon 495 için uygulama bulamadım.
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St Batuhan 7 yıl
"AirPrint'e vermeye başlıyor" :)) Bu arada yazıcı çok güzel görünüyor ve hadi hayırlı olsun Canon'a ;) :)
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barhonda 7 yıl
bu atağı hp den beklerdim
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