Canon, PIXMA serisi yazıcılarında AirPrint'e destek vermeye başlıyor

Canon bugün yaptığı duyuru ile PIXMA serisi yazıcılarında Apple'ın iOS 4.2 ile birlikte kullanıma sunduğu "AirPrint"'a destek vermeye başladığını duyurdu.

Açıklamaya göre, ilk başta PIXMA serisinden PIXMA MG8220, MG6220 ve MG5320 kablosuz hepsi bir arada püskürtmeli yazıcılardan başlayarak ailenin büyük bir çoğunluğu önümüzdeki dönemde AirPrint ile uyumlu hale getirilecek.

Bilmeyen okuyucularımız için küçük bir bilgilendirme yapmakta yarar var; AirPrint, iOS cihazlarından herhangi bir bağlantıya ya da yazılıma ihtiyaç duymadan direkt cihaz üzerinden yazdırma imkanı sunuyor.