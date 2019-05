Canon, PowerShot A serisi kameralarını yeniliyor

Canon, PowerShot A serisine 6 yeni üye ekledi. 16MP çözünürlükte sensör, 720p HD video kaydı, 28mm geniş açı lensi, 32 farklı çekim modu ile kamera ayarlarını otomatik belirleme, otomatik imaj dengeleme, yardım menüsü yeni üyelerin önemli özellikleri arasında.





PowerShot A4000 IS ve PowerShot A3400 IS dijital kameralar optik imaj dengeliyici içeren Canon lensleri ve 3 inçlik LCD ekran ile geliyor. A4000 IS modeli 8 x optik zoom sunarken, A3400 IS modeli 5x optik zoom özelliğine sahip. Ayrıca A3400 IS modelinin ekranı dokunmatik odaklanma ve dokunmatik deklanşör özellikleri de sunuyor.





A4000 IS modeli bu ay içerisinde 199.99$'dan, A3400 IS modeli ise Mart ayında 179.99$'dan satışa sunulacak.





PowerShot A2400 IS ve PowerShot A2300 modelleri 5x optik zoom ve 2.7 inçlik LCD ekran özelliklerine sahip. Ek olarak A2400 IS modeli optik imaj dengeleme özelliği sunuyor. A2400 IS modeli Mart ayında 159.99$'dan, A2300 modeli ise 149.99$'dan Mart ayında piyasada olacak.





PowerShot A1300 ve PowerShot A810 ise serinin en düşük fiyata sahip modelleri. 5x optik zoom, 2.7 inç LCD ekran ve AA pil yuvası modellerin özelliklerinden. PowerShot A1300 modeli Nisan ayında 119.99$'dan, A810 modeli ise yine Nisan ayında 109.99$'dan piyasaya sürülecek.