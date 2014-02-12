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Canon, PowerShot kompakt fotoğraf makinesi serisine 5 yeni model ekledi

5 yıl
4,2b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, PowerShot kompakt fotoğraf makinesi serisine 5 yeni model ekledi
Gün içerisinde üst seviye PowerShot G1 X Mark 2'yi ve giriş seviyesi DSLR modeli EOS 1200D'yi kullanıcıların beğenisine sunan Canon, aynı zamanda PowerShot fotoğraf makinesi ailesine D30, SX700 HS, ELPH 155, 150 ve 145 modellerini de eklediğini duyurdu.
Canon'un duyurduğu fotoğraf makinelerinden özellikle D30 modeli öne çıkıyor. Her türlü arazi koşulunda kullanılabilecek şekilde hazırlanan fotoğraf makinesi, bu doğrultuda 25 metre derinliğe inebiliyor, 2 metreden meydana gelebilecek düşmelere dayanabiliyor ve -10 derecede dahi çalışmaya devam edebiliyor. Makine teknik olarak ise 12.1MP CMOS sensör, 5 kat optik yakınlaştırma sunan lens, titreşim önleme sistemi, fotoğraflar üzerine konum tabanlı işaretleme için dahili GPS, 1080p video kayıt yeteneği ve gün ışığı altında kullanım için özel hazırlanan LCD ekran gibi detaylarla karşımıza çıkıyor. Teknik özellikleriyle diğerlerinde ayrılan bir model de SX700 HS. Bu açıdan bakıldığında 16.1 MP CMOS sensör, 30 kat optik yakınlaştırmaya izin veren 25-750mm F3.2-6.9 lens, görüntü sabitleme teknolojisi, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, Wi-Fi ile NFC kablosuz teknolojileri ve 1080/60p video çekim kapasitesi gibi detaylar barındıran makine, her türlü çekim tarzı için her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor.
Firmanın giriş seviye eklediği bütçe dostu fotoğraf makineleri ise ELPH 150, 140 ve 135 model isimlerine sahip. Sırasıyla 20MP, 16MP ve 16MP çözünürlüğünde CCD sensör ile gelen makinelerden ELPH 150 10 kat optik yakınlaştırma ile akıllı görüntü sabitleme teknolojisi, ELPH 140 8 kat optik yakınlaştırma ile akıllı görüntü sabitleme teknolojisi ve son olarak ELPH 135 ise 8 kat optik yakınlaştırma ile akıllı görüntü sabitleme teknolojisi olmadan hazırlanmış durumda. Modeller ortak olarak 720p video kaydı gerçekleştirebiliyorlar. 
Farklı renk seçenekleriyle dikkat çeken PowerShot serisi yeni fotoğraf makinelerinden D30 330$, SX700HS 350$, ELPH 150 IS 150$, 140 IS 129$ ve 135 ise 119$ fiyat etiketiylerine önümüzdeki ay satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/?utm_campaign=internal-link&utm_source=logo&utm_medium=image&ref=logo Yorum Yaz
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dockhanger 5 yıl
Canon PowerShot SX230 IS 12.1Mp 14x Optik 3" LCD Dijital Fotoğraf Makinesi bu cıhaz cok hoşuma gitti alınabilirmi acaba
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BirkanBilen 5 yıl
Sx700'ün videolarını izledim harika gözüküyor.Özellikler gece çekimi video harika.
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