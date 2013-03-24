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Canon Singapur, "Dene ve Al" isimli yeni lens kiralama programı başlattı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon Singapur,
Önde gelen fotoğraf makinesi/lens üreticilerinden olan ve yakın zamanda duyurduğu yeni DSLR ve kompakt fotoğraf makinesi modelleri ile gündemde çok fazla yer alan Canon, Singapur merkezli başlattığı yeni servisi ile kullanıcılara lens kiralama hizmeti sunmaya başladı.
Canon Singapur tarafından başlatılan ve "Dene ve Al" ismine sahip olan yeni servis, kullanıcıların almayı düşündükleri lens modellerini uygun fiyatlar ile 1 ya da 2 gün boyunca kiralayarak kullanmalarına imkan sağlıyor ve Canon'un birçok modelinin yer aldığı kiralama listesine daha fazla modelin de ekleneceği belirtiliyor. Benzer yapıda bir servisi daha önce Panasonic İngiltere tarafından başlatılan "Önce Dene Sonra Al" servisiyle Lumix DMC-GH3 MFT fotoğraf makinesi için görmüştük.
 
Canon Singapur,
Gelen açıklamaya göre 28 Mart tarihinde başlayacak olan Canon lens kiralama servisinin diğer ülkeler için de gelip gelmeyeceği hakkında bilgi olmasa da, umarız ülkemizde de uygulanmaya başlanır.

http://asia.cnet.com/canon-lets-you-try-lenses-before-you-buy-62220898.htm Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl
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Krone 6 yıl
E çok iyi.
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theyapici 6 yıl
fikir makul para kazanmak amaç almasalar bile kiralama bile para yani japonlar zeki adamalar
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