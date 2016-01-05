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Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi

CES 2016 fuarı kapsamında yeni yılda göreceğimiz giriş seviyesi fotoğraf makineleri ve video kameralarını tanıtan Canon, köklü değişiklikler yerine güncelleme yolunu izlemiş durumda.
3 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi

CES 2016 kapsamında dünya görüntüleme devi Canon da yeni ürünleri sergiledi. Firma hem Vixia ve hem de PowerShot serisi yeni modelleriyle hatırı sayılır güncellemeler gerçekleştirdi.
Canon'un yeni tanıttığı PowerShot serisi kompakt fotoğraf makinesi SX540HS, temel olarak SX530HS'nin yerini alıyor. Bünyesinde 20MP'lik 1/2.3-inç BSI CMOS sensör ve 50 kat optik yakınlaştırma yapabilen bir lens yer alan fotoğraf makinesi, gücünü Canon'un performanslı DIGIC 6 işlemcisinden alıyor ve yerine geldiği modelden farklı olarak 1080 piksel çözünürlükte artık 30fps yerine 60fps video çekimleri gerçekleştirebiliyor. WiFi ve NFC desteği bulunan modelin ekranı ise 3-inç boyuta sahip.
Şirketin PowerShot serisinde yer alan bir diğer yeni kompakt fotoğraf makinesi ise SX420 IS modeli. SX410'un yerini alan fotoğraf makinesi, 20MP'lik CCD sensör ile DIGIC 4+ işlemciyle geliyor ve 42 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. 3-inç ekranı bulunan ve 720p video çekenilen SX420IS, SX540HS ile ortak olarak otomatik zoom desteğini bünyesinde taşıyor ve böylece kitlenilen obje sürekli olarak kare içerisinde kalabiliyor.
 
Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi
400$ ve 300$'lık SX540HS ile SX420IS haricinde Canon'un üç yeni ELPH serisi fotoğraf makinesi daha CES 2016 kapsamında karşımıza çıkıyor. ELPH 360 HS, 190IS ve 180 model isimlerine sahip olan modellerin, her zaman taşınabilecek gövdeleri bulunuyor. 360HS, 20.2MP BSI CMOS sensör ve DIGIC4+ işlemci ile gelirken, ELPH 190 ve 180 ise 20MP'lik CCD sensör kullanıyor.
ELPH 360 ve 190IS modellerini WiFi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile donatan Canon, ELPH 180 hariç diğerlerine Full HD video desteğini veriyor ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların dikkatlerini çekmeye çalışıyor. Bu kompakt fotoğraf makineleri ise sırasıyla 210$, 160$ ve 120$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor.
Canon'un Vixia serisi yeni video kameralarından ise özellikle HF G40 öne çıkıyor. 1300$ fiyatı bulunan video kamera, HD CMOS PRO sensörüyle düşük ışıkta dahi kaliteli Full HD videolar çekebiliyor ve 20 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Gövdesinde 3.5-inç'lik dokunmatik OLED ekran yer alan video kamera, saniyee 60 kare kayıt yapabilmesi yanında çift hafıza kartı yuvası ile depolama sorunu yaşatmıyor.
 
Canon, Vixia ve PowerShot modellerini yeniledi


http://www.engadget.com/2016/01/05/canon-new-powershot-vixia-cameras/ Yorum Yaz
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