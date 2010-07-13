Canon, ağustos ayına doğru EOS 60D ile sürpriz yapabilir (?)

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D-SLR ve objektif üretiminde önde gelen üreticilerden Canon, en son söylentilere göre ağustos ayında EOS 50D'nin yeni varisi EOS 60D ile fotoğrafçılara büyük bir sürpriz yapabilir.

Peki EOS 60D'nin ne gibi yeniliklere ev sahipliği yapması beklenmekte? Canon, diğer firmalarla beraber çözünürlük savaşına kaldığı yerden devam ediyor. Yeni kamerada 18.1 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör, 5 tane cross-type (çapraz) sensör, 9 noktalı AF sistemi, DIGIC IV görüntü işlemcisi, Full HD (1920x1080 piksel) video kaydı, %98 görüş açılı vizör, neme dayanıklı tasarım, kablosuz flaş senkronizasyon desteği, yeni bir lityum iyon batarya ve griple gelebilir. Elbette verilen bu bilgilere Canon'un göz kırpmadığını hatırlatalım. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.

http://www.canonrumors.com/2010/07/announcement-dates-60d-specs-cr2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+canonrumors%2Frss+%28Canon+Rumors%29