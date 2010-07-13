Canon, ağustos ayına doğru EOS 60D ile sürpriz yapabilir (?)

D-SLR ve objektif üretiminde önde gelen üreticilerden Canon, en son söylentilere göre ağustos ayında EOS 50D'nin yeni varisi EOS 60D ile fotoğrafçılara büyük bir sürpriz yapabilir.
Peki EOS 60D'nin ne gibi yeniliklere ev sahipliği yapması beklenmekte? Canon, diğer firmalarla beraber çözünürlük savaşına kaldığı yerden devam ediyor. Yeni kamerada 18.1 megapiksel çözünürlüğünde CMOS sensör, 5 tane cross-type (çapraz) sensör, 9 noktalı AF sistemi, DIGIC IV görüntü işlemcisi, Full HD (1920x1080 piksel) video kaydı, %98 görüş açılı vizör, neme dayanıklı tasarım, kablosuz flaş senkronizasyon desteği, yeni bir lityum iyon batarya ve griple gelebilir. Elbette verilen bu bilgilere Canon'un göz kırpmadığını hatırlatalım. Her zamanki gibi söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.
http://www.canonrumors.com/2010/07/announcement-dates-60d-specs-cr2/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+canonrumors%2Frss+%28Canon+Rumors%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neden bakmasın ki?
50D'nin video çeken fw'leri yayınlandı..
Kaynak gösterirsen iyi olur; çünkü 50D'nin video çekim özelliği yoktur. Kazandırılmışsa da hack firmware ile hazırlanmıştır. Canon resmi olarak öyle bir firmware sürmedi, sürmez de.
Burayı takip eden varsa, şu bilgilerde vardı... Digic V ve 120fps video, işte burada 7D'ye biraz fark atabilir.
Bu arada temsili resmi değiştirelim
Öyle diyorsun da 12mp kadar iyi hatta ondan da iyi performans sunuyorsa bu başarıdır.
seboist bence bu canonun uydurması 7d 50dnin devamıdır başka da bir şey değil. diğer özellikleri geliştirmeyle beraber ekstradan bir video bir de gövdenin kendisininde bir değişim var yoksa bu sınıf olayı balon. illaki bir yenileme olacak yeni modellerde. 50d de doğru düzgün bir fark sunamadığından 40dye kıyasla ve canon kullanıcılarını kızdırdığından 7d gibi radikal değişikliklere gitmiş canon.
Evet 7D segment olarak 50D'den farklı. Canon'un 10 yıllık sınıf ayrımında yeni bir alan yarattı kendine. Zaten Canon'un bilmem kaçıncı yıl anısına ürettiği özel bir modeldi 7D, yapımı için kampanyalar düzenlendi, yüzlerce fikir değerlendirildi vs. Çıkacak olan 60D de 7D'yi geçemez diye tahmin ediyorum. Elbetteki güncel olması 60D'yi değerli kılacak ama, 7D bir süre daha tahtını korur. 7D ancak yeni nesil bir 5D MARK? ile geri plana gider. Ayrıca 60D'nin 7D'den yavaş olacağını düşünüyorum.