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Canon, beklenen iki yeni lensini resmen duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, beklenen iki yeni lensini resmen duyurdu
Sektörün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ve görselleri ortaya çıkan EF 16-35mm F4L IS USM ile EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens modellerini resmi olarak duyurdu.

Firmanın manzara ve mimari çekimleri için uygun geniş açı lens modelleri arasına eklediği ürünlerden EF 16-35mm F4L IS USM, hali hazırda satılan EF 16-35mm f/2.8L II USM'nin ucuz versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve kazandığı IS yani görüntü sabitleme teknolojisi ile CIPA standartlarına göre 4 durak elde çekim avantajı getirebiliyor. Lens teknik olarak 77mm filtre çapı, 615 gram ağırlık, 9 diyafram bıçağı ve 0.28m minimum netleme mesafesi gibi detaylar ile geliyor. Görücüye çıkartılan EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM modeliyse bünyesinde barındırdığı STM (Stepper Motor) özelliği ile öne çıkıyor. Canon tarafından geliştirilen STM (Stepper Motor) teknolojisi, otomatik netleme motorunun sesini azaltarak sürekli netleme sırasında videolara karışan sesi önlemeye yardımcı oluyor ve böylece çok daha etkili çekimler yapılabiliyor. IS teknolojisi ile elde yapılan çekimlere de yardımcı olabilen lens, hali hazırda satılan 10-20mm lensten daha ufak ve hafif gövdesiyle de dikkat çekiyor. Bu lens ise teknik olarak 67mm filtre çapı, 240 gram ağırlık, 7 diyafram bıçağı ve 0.22m minimum netleme mesafesi gibi ayrıntılara sahip.

Canon'un geniş açı yeni lenslerinden EF 16-35mm F4L IS USM 1199$, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ise 299$ fiyat etiketleriyle Haziran ayında satışa çıkıyor.


http://www.dpreview.com/news/2014/05/13/canon-announces-16-35mm-f4l-and-10-18mm-f4-5-5-6-lenses?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
videomontaj 4 yıl
10-18mm uygun fiyata bulamıyorum...
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serseri sirin 5 yıl
17-40 L ile 16-35mm L arasındaki farkın espirisi ne ki?
kimler nerede hangi lensi kullanıyor?
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fukarakoala 5 yıl serseri sirin
serseri sirin

17-40 L ile 16-35mm L arasındaki farkın espirisi ne ki?
kimler nerede hangi lensi kullanıyor?

Köşeden köşeye bükülme , konstrat,keskinlik gibi parametreleri her diyaframda daha iyidir.
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s.holmes 5 yıl
10-18 alınabilir ama 16-35 in pek satılacağını düşünmüyorum..
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Gece772 5 yıl
yeni lenslerinden EF 16-35mm F4L IS USM 1199$ EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ise 299$ fiyat etiketleriyle Haziran ayında satışa çıkıyor.
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fukarakoala 5 yıl
10-18 güzel göründü gözüme
16-35 in esprisi f2.8 idi ,f4 versiyonunda keskinlik artısı olmadığı sürece IS pek bi artı sayılmayabilir.
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