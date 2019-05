Canon, beklenen iki yeni lensini resmen duyurdu

Sektörün önemli isimlerinden Canon, geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ve görselleri ortaya çıkan EF 16-35mm F4L IS USM ile EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM lens modellerini resmi olarak duyurdu.





Firmanın manzara ve mimari çekimleri için uygun geniş açı lens modelleri arasına eklediği ürünlerden EF 16-35mm F4L IS USM, hali hazırda satılan EF 16-35mm f/2.8L II USM'nin ucuz versiyonu olarak karşımıza çıkıyor ve kazandığı IS yani görüntü sabitleme teknolojisi ile CIPA standartlarına göre 4 durak elde çekim avantajı getirebiliyor. Lens teknik olarak 77mm filtre çapı, 615 gram ağırlık, 9 diyafram bıçağı ve 0.28m minimum netleme mesafesi gibi detaylar ile geliyor. Görücüye çıkartılan EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM modeliyse bünyesinde barındırdığı STM (Stepper Motor) özelliği ile öne çıkıyor. Canon tarafından geliştirilen STM (Stepper Motor) teknolojisi, otomatik netleme motorunun sesini azaltarak sürekli netleme sırasında videolara karışan sesi önlemeye yardımcı oluyor ve böylece çok daha etkili çekimler yapılabiliyor. IS teknolojisi ile elde yapılan çekimlere de yardımcı olabilen lens, hali hazırda satılan 10-20mm lensten daha ufak ve hafif gövdesiyle de dikkat çekiyor. Bu lens ise teknik olarak 67mm filtre çapı, 240 gram ağırlık, 7 diyafram bıçağı ve 0.22m minimum netleme mesafesi gibi ayrıntılara sahip.





Canon'un geniş açı yeni lenslerinden EF 16-35mm F4L IS USM 1199$, EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM ise 299$ fiyat etiketleriyle Haziran ayında satışa çıkıyor.





http://www.dpreview.com/news/2014/05/13/canon-announces-16-35mm-f4l-and-10-18mm-f4-5-5-6-lenses?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_0