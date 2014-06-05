Dünyanın en büyük fotoğraf şirketlerinden Canon, bulut tabanlı fotoğraf servisi irista'yı kullanıma sundu.

Daha önce beta olarak Project1709 ismiyle tanıtılan irista, temel olarak kişilerin çektikleri fotoğrafları bulut ortamında depolamasına ve bu fotoğraflara istedikleri her noktadan ulaşmasına imkan tanıyor. Bütün fotoğraf kütüphanesini tek bir noktada birleştirerek daha önce görülmemiş bir deneyim sunduğu söylenen servis, basit bir kullanım yapısı sunarken içeriklerini direkt olarak Facebook ile Flickr gibi ağlarda da aktarabiliyor. Birçok dosya formatında destek veren ve herhangi bir dosya boyut limiti koymayan irista, hazırlanan yeni fotoğrafları otomatik olarak yükleyerek de büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.

10GB'a kadar bütün özellikleri açık şekilde ücretsiz kullanılabilen Canon irista, 50GB'lık alan için yıllık 49 Euro, 100GB'lık alan içinse yıllık 109 Euro fiyat talep ediyor. Canon'un yeni servisine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.photographyblog.com/news/canon_unveils_irista/