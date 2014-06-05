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Canon, bulut tabanlı fotoğraf servisi irista'yı kullanıma sundu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, bulut tabanlı fotoğraf servisi irista'yı kullanıma sundu
Dünyanın en büyük fotoğraf şirketlerinden Canon, bulut tabanlı fotoğraf servisi irista'yı kullanıma sundu.
Daha önce beta olarak Project1709 ismiyle tanıtılan irista, temel olarak kişilerin çektikleri fotoğrafları bulut ortamında depolamasına ve bu fotoğraflara istedikleri her noktadan ulaşmasına imkan tanıyor. Bütün fotoğraf kütüphanesini tek bir noktada birleştirerek daha önce görülmemiş bir deneyim sunduğu söylenen servis, basit bir kullanım yapısı sunarken içeriklerini direkt olarak Facebook ile Flickr gibi ağlarda da aktarabiliyor. Birçok dosya formatında destek veren ve herhangi bir dosya boyut limiti koymayan irista, hazırlanan yeni fotoğrafları otomatik olarak yükleyerek de büyük zaman kazancı sağlayabiliyor.
10GB'a kadar bütün özellikleri açık şekilde ücretsiz kullanılabilen Canon irista, 50GB'lık alan için yıllık 49 Euro, 100GB'lık alan içinse yıllık 109 Euro fiyat talep ediyor. Canon'un yeni servisine buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.photographyblog.com/news/canon_unveils_irista/ Yorum Yaz
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Ayyufa 4 yıl
Yani Aslında Programı Marsa gönderirlerse belki "daha önce görülmemiş bir deneyim" sunabilirler.
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Father Torque 4 yıl
Aslında Flickr varken Irista'ya neden geçeyim ki diye düşünüyordum ama biraz araştırınca gördüm ki Irista'nın da kendine has bazı güzel yanları mevcut. Bence en önemlisi fotoğraflardaki metadatanın korunuyor olması. Flickr'daki metadata bilgileri sayfaya kaydediliyor ama fotoğraftan siliniyor. Bir de Flickr'ın 1tb'si yanında ilk başta az gelse de 10gb ücretsiz bir hesap için bence yeterli bir saklama alanı, üstelik yanılmıyorsam Flick'ın aksine RAW fotoğraflar da yüklenebiliyormuş. Biraz daha karıştıralım bakalım...

Düzenleme: Hay ben bu Canon'un yapacağı için... Yüklenen fotoğraflardan kendi lens bilgisini okuyamıyor, Flickr'da ise tüm bilgiler eksiksiz.
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serseri sirin 4 yıl
canon süper hamle yapmış. helal olsun.


ben video'sunu izledim. ama tam öğrenemedim.
mesela ben evdeki bilgisayarımda fotoğrafı yükledim. lakin iş yerinde fotoğrafa ihtiyacım var fotoğrafımı indirebiliyor muyum? Bulut teknoljisini hiç kullanmadım biraz yabancıyım o konuya.
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jiddi 4 yıl
Bizde bir söz vardır "Havada bulut sen bunu unut" ! Buluta foto yüklenir mi ? Uçar gider başka yerlere yağar. Daha da bulamazsın fotonu. Ben SSD isterim arkadaş. Hem bulut vaaar bulut var. Kümülüs mü, Nimbüs mü yoksa Sirrüs mü ? Belki de Kümülonümsüt'tür hı ?
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