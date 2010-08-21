Canon cephesinden kısa kısa: PowerShot S95, PowerShot SX130 ve IXUS 1000 HS

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Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Canon, 19 ağustosta biri CMOS sensörlü ikisi CCD sensörlü olmak üzere üç yeni dijital kamerasıyla karşımıza çıkarak PowerShot ve IXUS ailelerini genişletti.
Tanıtılan kameralardan PowerShot S95, 1.7'' boyutundaki CCD sensörüyle, f/2.0'a kadar açılabilir diyaframıyla ve Hybrid IS teknolojisiyle; PowerShot SX130 IS, 12 kata kadar optik zumuyla ve 1280x720@30 FPS video kaydıyla, son olarak IXUS 1000 HS, Full HD video kayıt yeteneğiyle, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızıyla öne çıkıyor.
SX130 ile S95'in ağustos ayının sonlarına doğru; IXUS 1000 HS'nin eylül ayının başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Teknik Özellikler;
- Boyut ve ağırlık: 100 x 58 x 30 mm; 193 gram
- Sensör: 1.7'' 10.1 megapiksel CCD
- Objektif: 28-105 mm f/2.0-4.9 (6 grup - 7 element)
- Optik zum: 3.7x
- ISO aralığı: 80-3200
- Enstantane hızı: 1/1600 sn'ye kadar
- Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
- Video kaydı: 1280x720@24 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS
- LCD ekran: 3.0 inç, 461.000 piksel
- Bağlantı seçenekleri: USB 2.0, HDMI Mini, AV çıkışı
- Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus
- Batarya: NB-6L lityum iyon
- Tahmin edilen çıkış fiyatı: 399$
Teknik Özellikler;
- Boyut ve ağırlık: 113 x 73 x 46 mm; 308 gram
- Sensör: 2.3'' 12 megapiksel CCD
- Objektif: 28-336 mm f/3.4-5.6
- Optik zum: 12x
- ISO aralığı: 80-1600
- Enstantane hızı: 1/2500 sn'ye kadar
- Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
- Video kaydı: 1280x720@30 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS
- LCD ekran: 3.0 inç, 230.000 piksel
- Bağlantı seçenekleri: USB 2.0, AV çıkışı
- Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC plus , HC MMC plus
- Batarya: 2 x AA Alkaline
- Tahmin edilen çıkış fiyatı: 249$
Teknik Özellikler;
- Boyut ve ağırlık: 101 x 59 x 22 mm; 190 gram
- Sensör: 2.3'' 10 megapiksel CMOS
- Objektif: 36-360 mm f/3.4-5.6 (12 grup - 14 element)
- Optik zum: 10x
- ISO aralığı: 125-3200
- Enstantane hızı: 1/4000 sn'ye kadar
- Görüntü stabilizasyon sistemi: Var
- Video kaydı: 1920x1080@24 FPS, 1280x720@30 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS
- LCD ekran: 3.0 inç, 230.000 piksel
- Bağlantı seçenekleri: USB 2.0, AV çıkışı
- Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus
- Batarya: NB-9L
- Tahmin edilen çıkış fiyatı: 349$
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