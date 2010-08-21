Canon cephesinden kısa kısa: PowerShot S95, PowerShot SX130 ve IXUS 1000 HS

Dijital kamera sektörünün öncü isimlerinden Canon, 19 ağustosta biri CMOS sensörlü ikisi CCD sensörlü olmak üzere üç yeni dijital kamerasıyla karşımıza çıkarak PowerShot ve IXUS ailelerini genişletti.

Tanıtılan kameralardan PowerShot S95, 1.7'' boyutundaki CCD sensörüyle, f/2.0'a kadar açılabilir diyaframıyla ve Hybrid IS teknolojisiyle; PowerShot SX130 IS, 12 kata kadar optik zumuyla ve 1280x720@30 FPS video kaydıyla, son olarak IXUS 1000 HS, Full HD video kayıt yeteneğiyle, 1/4000 sn'ye kadar enstantane hızıyla öne çıkıyor.

SX130 ile S95'in ağustos ayının sonlarına doğru; IXUS 1000 HS'nin eylül ayının başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

(Canon PowerShot S95)

Teknik Özellikler;

Boyut ve ağırlık: 100 x 58 x 30 mm; 193 gram

100 x 58 x 30 mm; 193 gram Sensör: 1.7'' 10.1 megapiksel CCD

1.7'' 10.1 megapiksel CCD Objektif: 28-105 mm f/2.0-4.9 (6 grup - 7 element)

28-105 mm f/2.0-4.9 (6 grup - 7 element) Optik zum: 3.7x

3.7x ISO aralığı: 80-3200

80-3200 Enstantane hızı: 1/1600 sn'ye kadar

1/1600 sn'ye kadar Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Var Video kaydı: 1280x720@24 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS

1280x720@24 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS LCD ekran: 3.0 inç, 461.000 piksel

3.0 inç, 461.000 piksel Bağlantı seçenekleri: USB 2.0, HDMI Mini, AV çıkışı

USB 2.0, HDMI Mini, AV çıkışı Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus

SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HC MMCplus Batarya: NB-6L lityum iyon



NB-6L lityum iyon Tahmin edilen çıkış fiyatı: 399$







(Canon PowerShot SX130 IS)

Teknik Özellikler;

Boyut ve ağırlık: 113 x 73 x 46 mm; 308 gram

113 x 73 x 46 mm; 308 gram Sensör: 2.3'' 12 megapiksel CCD

2.3'' 12 megapiksel CCD Objektif: 28-336 mm f/3.4-5.6

28-336 mm f/3.4-5.6 Optik zum: 12x

12x ISO aralığı: 80-1600

80-1600 Enstantane hızı: 1/2500 sn'ye kadar

1/2500 sn'ye kadar Görüntü stabilizasyon sistemi: Var

Var Video kaydı: 1280x720@30 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS

1280x720@30 FPS, 640x480@30 FPS, 320x240@30 FPS LCD ekran: 3.0 inç, 230.000 piksel

3.0 inç, 230.000 piksel Bağlantı seçenekleri: USB 2.0, AV çıkışı

USB 2.0, AV çıkışı Desteklenen hafıza kartları: SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC plus , HC MMC plus

SD, SDHC, SDXC, MMC, MMC plus , HC MMC plus Batarya: 2 x AA Alkaline



2 x AA Alkaline Tahmin edilen çıkış fiyatı: 249$



(Canon PowerShot SD4500 / IXUS 1000 HS IS)

Teknik Özellikler;