Canon, dokunmatik ekranlı 310 HS (ELPH 500 HS) ile IXUS ailesini genişletiyor

Canon, şık tasarımıyla olduğu kadar nitelikleriyle ön plana çıkan IXUS ailesini IXUS 310 HS (PowerShot GLPH 500 HS) ile genişletiyor.

100.6 x 55.4 x 25.0 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil olmak üzere 185 gram ağırlığında paslanmaz çelik gövdeyle gelen IXUS 310 HS, DIGIC IV görüntü işlemcisiyle 12.1 megapiksel CMOS (Back Illuminated) sensörü bir araya getiriyor. 24 - 105 mm f/2.0-f/5.8 objektifiyle 4.4 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera gerek video kaydı gerek fotoğraf çekimi esnasında öneme sahip görüntü stabilizasyon teknolojisi unutulmamış. ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı ise 1/1600 saniyeye kadar değiştirilebilen kamera 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. Farklı sonuçlar elde etmek için istediğiniz takdirde 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS yavaş çekim modunu kullanabiliyorsunuz.

Canon, yeni kamerasında 3.2 inç boyutunda 461.000 piksel dokunmatik ekrana yer vermiş. SD, SDHC, SDXC, MMC kartlara destek veren kamerada HDMI mini portu da özellik listesi arasında. Canon IXUS 310 HS'nin üç farklı renk seçeneğiyle mart ayında 299$ civarında Amerika'ya, 299€ civarında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_500_hs