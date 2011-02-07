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Canon, dokunmatik ekranlı 310 HS (ELPH 500 HS) ile IXUS ailesini genişletiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon, dokunmatik ekranlı 310 HS (ELPH 500 HS) ile IXUS ailesini genişletiyor
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Canon, şık tasarımıyla olduğu kadar nitelikleriyle ön plana çıkan IXUS ailesini IXUS 310 HS (PowerShot GLPH 500 HS) ile genişletiyor.

100.6 x 55.4 x 25.0 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil olmak üzere 185 gram ağırlığında paslanmaz çelik gövdeyle gelen IXUS 310 HS, DIGIC IV görüntü işlemcisiyle 12.1 megapiksel CMOS (Back Illuminated) sensörü bir araya getiriyor. 24 - 105 mm f/2.0-f/5.8 objektifiyle 4.4 kata kadar optik, 4 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera gerek video kaydı gerek fotoğraf çekimi esnasında öneme sahip görüntü stabilizasyon teknolojisi unutulmamış. ISO değeri 100-3200 arasında, enstantane hızı ise 1/1600 saniyeye kadar değiştirilebilen kamera 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde saniyede 24 kare video kaydedebiliyor. Farklı sonuçlar elde etmek için istediğiniz takdirde 640 x 480 @ 120 FPS, 320 x 240 @ 240 FPS yavaş çekim modunu kullanabiliyorsunuz.

Canon, yeni kamerasında 3.2 inç boyutunda 461.000 piksel dokunmatik ekrana yer vermiş. SD, SDHC, SDXC, MMC kartlara destek veren kamerada HDMI mini portu da özellik listesi arasında. Canon IXUS 310 HS'nin üç farklı renk seçeneğiyle mart ayında 299$ civarında Amerika'ya, 299€ civarında Avrupa'ya gelmesi bekleniyor.

Canon, dokunmatik ekranlı 310 HS (ELPH 500 HS) ile IXUS ailesini genişletiyor
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http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_elph_500_hs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TiSKE 7 yıl
İyi hoş da asıl önemli olan hemen resim çekmek istediğinizde dokunmatik ekranda hızlı ayar yapılabiliyor mu?
Komutlar hemen çalışıyor mu?
Bununla ilgili bir bilgi göremedim hiç bir yerde
1 Yanıt Yanıtla
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mephistopheless 7 yıl TiSKE
TiSKE

İyi hoş da asıl önemli olan hemen resim çekmek istediğinizde dokunmatik ekranda hızlı ayar yapılabiliyor mu?
Komutlar hemen çalışıyor mu?
Bununla ilgili bir bilgi göremedim hiç bir yerde

cep telefonunu anlarım, tableti anlarım, bankamatikleri anlarım, hatta pcleri de anlarım.
ama fotoğraf makinesine dokunmatik ekran koymanın mantığını/gereğini bir türlü çözemedim.
yakında dslr modellerine de sokacaklar dokunmatik ekran..
sadece satış politikası..

tabi ki hızlı ayar yapmak imkansız.

ama diğer özelliklerini göz önüne alırsam 310hs sınıfının en iyi aleti diyebilirim.
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xconnect 7 yıl
Bu pazar gereği sanırım böyle. Ben A560 almıştım arkadaş A550 ekranı küçüktü gördüğüm kadar. Ama resim farkı goremedim. LX3 ile LX5 arasında bile fark goremedim. Sadece pazarı doyurmak için bu atraksiyonlar.

Unutmadan bu son model full HD çekim yapabiliyormuş.
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xconnect 7 yıl
Niye bu makine için bir satır yorum yapılmamış anlamak güç...
Halbuki çok iyi özellikleri barındırıyor.
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arandur 7 yıl
300 HS'den daha zayıf olacağı kesin gibi çünkü megapikseli artırmışlar gene. Halbuki 300 HS 10 megapiksel ile gayet iyiydi.
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