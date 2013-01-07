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Canon, fotoğraf makinesi boyutlarına yeni bir bakış açısı getirdi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, hiç beklenmedik bir makine duyurusu gerçekleştirdi. Firma tarafından yapılan resmi duyuru ile oldukça ufak boyutlara sahip olan Canon PowerShot N kamera ortaya çıktı.
Canon PowerShot N'in en dikkat çeken özelliği boyutları. Kamera şuana kadar alışık olduğumuz kompakt fotoğraf makinelerinden de ufak bir yapıda hazırlanmış durumda. Bu ufak gövdesi içinde ise 12MP CMOS sensör yer alıyor. Makine gücünü Canon'un güncel Digic 5 işlemcisinden alıyor. PowerShot N ufak yapılarına rağmen üzerinde 2.8" dokunmatik ve hareketli bir LCD ekran taşıyor. 8x optik zoom oranına sahip lens ile gelen PowerShot N, FullHD 1080p video çekebiliyor. Titreşim azaltma sistemine de sahip olan cihaz ile hybrid otomatik netleme ve yüz tanıma sistemleri de geliyor.
PowerShot N, Canon'un güncel kablosuz fotoğraf baskı teknolojilerini ve yazıcılarını da destekliyor. Bu şekilde zahmetsiz bir şekilde fotoğraf baskısı mümkün hale geliyor. 
Cano PowerShot N, $300 fiyat etiketi ile satışa sunulacak. 

http://fstoppers.com/canon-announces-super-small-powershot-n-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
Evet o da garip. Canon arada sasirtiyor boyle.
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ozturert 6 yıl
7 Ocak sakasi olmasin
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theyapici 6 yıl
caondan beklediğim 14-24 duyurması,24-70 II de indirim,yeni 50mm 1.4 is,mark3 te indirim ama adamlar kompakt yapmışlar ha değişik bir ürün tabide ilgimi çekmiyor açıkçası.M
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Vipracing 6 yıl
Çok şekilsiz&ergonomi fakiri ama sevdim
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Umutcan 6 yıl
Xenon flash da yoksa cep telefonu yerine bunu neden tercih edelim ekstradan yanımızda taşıyalım ki, sensör boyutu zaten güncel cep telefonlarındaki kadar birşeydir...
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CyberExplorer 6 yıl
USB portu üstünden yönetebilinse ve LCD'si sökülebiline uçabilen RC araçlara yada Drone'lara çok güzel olurdu optik zoomlu bu cihaz.
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efe7182 6 yıl
fotoğraf makineleri küçülüyo,
cep telefonlari büyüyo
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alito 6 yıl
hiç fena değil, fiyatı biraz daha esnek olabilir.
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ozgur112 6 yıl
Yandaki düğme gibi duranlardan biri deklanşör diğeri ise zum görevi görüyor flaş işe önde solda led flaş
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cwr 6 yıl
Ufacık, tefecik, içi dolu turşucuk
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lyridder 6 yıl
Profesyoneller için webcam:)
1 Yanıt Yanıtla +2
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artenis 6 yıl lyridder
lyridder

Profesyoneller için webcam:)

+1

o özelliği sunsa süper olur
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depeche35 6 yıl
Müşteriyi cezbetmek gittikçe zorlaşacak, hele 1080 60fps mercek kameralı Tel. geliştikçe... Toplumun çoğunluğunu amatörler oluşturuyor malesef...
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grafman09 6 yıl
tepegöz gibi :))) biraz garip ama güzel, fiyatı daha uygun olmalı,,
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theyapici 6 yıl
cirlop gibi olmuş daha ne yapsınlar :)
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