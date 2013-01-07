Canon, fotoğraf makinesi boyutlarına yeni bir bakış açısı getirdi









Dünyanın en büyük fotoğraf makinesi üreticilerinden Canon, hiç beklenmedik bir makine duyurusu gerçekleştirdi. Firma tarafından yapılan resmi duyuru ile oldukça ufak boyutlara sahip olan Canon PowerShot N kamera ortaya çıktı.

Canon PowerShot N'in en dikkat çeken özelliği boyutları. Kamera şuana kadar alışık olduğumuz kompakt fotoğraf makinelerinden de ufak bir yapıda hazırlanmış durumda. Bu ufak gövdesi içinde ise 12MP CMOS sensör yer alıyor. Makine gücünü Canon'un güncel Digic 5 işlemcisinden alıyor. PowerShot N ufak yapılarına rağmen üzerinde 2.8" dokunmatik ve hareketli bir LCD ekran taşıyor. 8x optik zoom oranına sahip lens ile gelen PowerShot N, FullHD 1080p video çekebiliyor. Titreşim azaltma sistemine de sahip olan cihaz ile hybrid otomatik netleme ve yüz tanıma sistemleri de geliyor.

PowerShot N, Canon'un güncel kablosuz fotoğraf baskı teknolojilerini ve yazıcılarını da destekliyor. Bu şekilde zahmetsiz bir şekilde fotoğraf baskısı mümkün hale geliyor.

Cano PowerShot N, $300 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://fstoppers.com/canon-announces-super-small-powershot-n-camera