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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu

Klipsi ile kemerinize veya çantanıza tutturabileceğiniz Canon IVY REC daha çok kişisel kayıt işlemleriniz için geliştirildi. Yakın zamanda Indiegogo üzerinde destek arayacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugün fotoğraf veya video kaydı dediğimiz zaman akla ilk akıllı telefonlarımız geliyor. Sonrasında ise geleneksel fotoğraf makineleri ve video kaydediciler geliyor. Yine de firmalar farklı konseptler denemekte kararlı.

Canon IVY REC özellikleri

Canon tarafından duyurulan IVY REC adındaki kamera kişisel fotoğraf ve video kayıtlarınız için geliştirilmiş. Geleneksel bir kameradan ziyade çubuk şeklinde ve klipsi olan bir cihaz karşımıza çıkıyor. Bu tasarımı daha önce başarısız olan HTC Re adındaki modelden hatırlıyoruz.

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13MP çözünürlüğünde 1/3 inçlik CMOS sensör barındıran kamera Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. 1/4-20 girişi sayesinde tripod ile de kullanabiliyorsunuz. Kamera su altında 1 metreye kadar dayanıklı.

Arka kısmında tekerlek ile kayıt çeşitleri arasında geçiş yaparak başlat tuşu ile de kayda başlıyorsunuz. WiFi modu üzerinden kameraya kablosuz bağlantı kurmak mümkün. Canon bu marka altında daha farklı konseptler piyasaya süreceğini duyurdu. Canon IVY REC kitle bağış platformlarında destek arayacak.

 

https://www.slashgear.com/canon-ivy-rec-is-pretty-much-a-new-htc-re-03582697/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 2 gün
biraqz geç mi kaqldın nedir !?
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huseyincarnege 2 gün
kim alır bunu herkezin elinde telefon var ve kişisel :)
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Statistik 3 gün
360 derece çekim veya cep telefonlarında bulunmayan başka önemli bir özellik sunmazsa şansı hiç ama hiç olmayacak diye düşünüyorum
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porsche911gt2 3 gün
ürününe güveniyorsa kendisi piyasaya sürsün niye bağış arıyor ki canon sanki yeni girişimci.
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Henkan 3 gün yeni yorumcu porsche911gt2
Yeni marketing stratejisi. Normalde böyle bir ürün tasarlandığınızda reklamına ayrı pazar araştırmasına ayrı çalışma yapıp karar alıcıların önüne koyarsın. Onlar da raporu yorumlayarak piyasa sürmeye karar alır ya da almaz. Bunda ise öyle dert yok. Koyacaklar kitle kaynak toplama sitelerine. Millet beğenirse ve belli eşiği geçerse ürün satacak. Sonuçta Canon'un ana ürünü bu değil. Bence güzel yaklaşım. Böyle düşünen şirketlerde çalışmak isterdim.
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