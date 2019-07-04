Canon IVY REC kişisel kayıt kamerası duyuruldu

Bugün fotoğraf veya video kaydı dediğimiz zaman akla ilk akıllı telefonlarımız geliyor. Sonrasında ise geleneksel fotoğraf makineleri ve video kaydediciler geliyor. Yine de firmalar farklı konseptler denemekte kararlı.

Canon IVY REC özellikleri

Canon tarafından duyurulan IVY REC adındaki kamera kişisel fotoğraf ve video kayıtlarınız için geliştirilmiş. Geleneksel bir kameradan ziyade çubuk şeklinde ve klipsi olan bir cihaz karşımıza çıkıyor. Bu tasarımı daha önce başarısız olan HTC Re adındaki modelden hatırlıyoruz.

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13MP çözünürlüğünde 1/3 inçlik CMOS sensör barındıran kamera Full HD 60fps video kaydı yapabiliyor. 1/4-20 girişi sayesinde tripod ile de kullanabiliyorsunuz. Kamera su altında 1 metreye kadar dayanıklı.

Arka kısmında tekerlek ile kayıt çeşitleri arasında geçiş yaparak başlat tuşu ile de kayda başlıyorsunuz. WiFi modu üzerinden kameraya kablosuz bağlantı kurmak mümkün. Canon bu marka altında daha farklı konseptler piyasaya süreceğini duyurdu. Canon IVY REC kitle bağış platformlarında destek arayacak.