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Canon, ilk kullanıcı deneyimi mağazasını Kanada'da açtı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünya dijital görüntüleme devi Canon, kullanıcıların son teknolojilerini denemesi ve görebilmesi için Kanada'da "Image Square" isimli mağazasını açtı.
Büyük fotoğraf firmaları ürünleri tanıtmak yada sergileme amaçlı kendi mağazalarını açmaya devam ediyorlar. Bu mağazalar kullanıcıların almayı düşündükleri ürünler hakkında direk firma mağazasında inceleme yapma ve konusunda uzman kişilerden bilgi almalarına olanak sağlıyor. Bu amaçla Leica firması dünya çapında birçok kullanıcı deneyimi mağazası açmış durumda. Canon'da bu gelişmelere kayıtsız kalmayarak kendi mağazasını açarak bu alanda da yer almaya başladı.
Canon açtığı ilk kullanıcı deneyimi mağazasında kullanıcılara aşağıdaki imkanları sunuyor;
- Uzman kişilerden tavsiye, püf noktası ve bilgi alabilme olanağı
- Hareketli sahneler sayesinde bütün ekipmanları test edebilme olanağı
- Dokunmatik ekran medya duvarları ve masalar ile kullanıcıların kendi fotoğraflarına yada başkalarının fotoğraflarına erişebilme olanağı
- Canon yazıcı ürünlerini deneme ve görme olanağı
- Profesyonel fotoğraf stüdyosu ile DSLR, flaş ve fotoğraf düzenleme yazılımlarına erişim olanağı
- Canon eğitim merkezi
- Fotoğraf galerileri
Canon'un kullanıcı deneyimi mağazası Kanada'nın Calgary, Alberta isimli şehrinde 6,600 metre kare bir alanda kurulmuş durumda. Firma tarafında başka mağaza açılıp açılmayacağı hakkında ise bir bilgi yayınlanmadı.  


http://techcrunch.com/2013/01/15/canon-debuts-experience-centre-physical-showroom-in-canada-includes-500px-partnership/ Yorum Yaz
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müntekim 6 yıl
CoreXXX
fotoğraf kısmı güzelde bu canonun yazıcıları berbat ve sarf malzemesi acayip pahalı. epsonda aynı bu japon firmaları yazıcı beceremiyor. ama canon nikon 1 numara fotoğraf alanında o başka

Hangi tür yazıcıdan bahsediyorsun.Lazer yazıcıları bir o kadar kaliteli ve baskıları çok kaliteli, sadece pratik değil yazıcıları. Hp renkli lazer yazıcıları canon üretimi idi ama canon içinden japon malı toner çıkıyor baskıda fark atıyordu.Baskı kalitesi konusunda canonhpepson.
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CoreXXX 6 yıl
fotoğraf kısmı güzelde bu canonun yazıcıları berbat ve sarf malzemesi acayip pahalı. epsonda aynı bu japon firmaları yazıcı beceremiyor. ama canon nikon 1 numara fotoğraf alanında o başka
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cagataykoroglu 6 yıl
Fotohaber.com a hoşgeldik.
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