Canon, mevcut modellerinden çok daha küçük bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalışıyor olabilir

Dünyanın en büyük görüntüleme firmalarından birisi olan Canon, ortaya çıkan yeni dedikodulara göre mevcut modellerinden çok daha küçük bir DSLR modeli üzerinde çalışıyor olabilir.

Hali hazırda piyasada mevcut olan Rebel/Kiss ailesinden daha ufak boyutlarda bir fotoğraf makinesi geliştirmesi dedikoduları ile gündeme gelen Canon, söylenenlere göre şuana kadar piyasaya çıkardığı bütün DSLR modellerinde daha hafif ve ufak bir gövde üzerinde çalışıyor olabilir. Düşük bütçeli kullanıcılar ve EOS M fotoğraf makinesinin yanına bir alternatif olarak geliştirildiği düşünülen bu ekstra ufak DSLR gövde modelinin, EF ve EF-S lensleri ile uyumlu olacağı ve bu ufak yapıya uygun yeni bir kit zoom lens ile piyasaya geleceği belirtiliyor.

Aynasız fotoğraf makineleri kadar hafif bir gövde yapısı ile geleceği düşünülen bu yeni DSLR fotoğraf makinesi hakkında, daha fazla bilgi açıklanmış değil.

http://www.canonwatch.com/rumor-is-canon-working-on-an-extra-small-dslr/

http://www.canonwatch.com/rumor-is-canon-working-on-an-extra-small-dslr/