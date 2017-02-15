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Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor

EOS 80D ürünü için yeterli bütçesi olmayan fotoğraf severlere yönelik olarak Canon farklı alternatifler geliştiriyor. DSLR ve aynasız sınıfında 3 yeni alternatif sizi bekliyor.
2 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık alanında dünyanın önde gelen firmalarından Canon, profesyonel fotoğraf makinesi segmentine DSLR ve aynasız sınıfında 3 yeni üye eklediğini duyurdu.

Canon EOS M6

Aynasız tarafında firmanın yeni modeli EOS M6 oldu. Önceki nesil EOS M5 modelini temel alan EOS M6, bazı noktalarda farklılaşıyor. Bunlardan ilki entegre bir elektronik vizör olmaması. Diğer ise 3 inçlik LCD ekranın 180 derece dönebilmesi. Böylece özçekimler daha kolay yapılabilecek.

Bunun haricinde 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, Digic 7 işlemcisi, 100-25,600 ISO aralığı, Bluetooth, NFC, WiFi, Connect uygulaması ile uzaktan yönetim şeklinde özellikler aynı. Canon EOS M6 modeli gövde halinde 780$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Nisan ayında başlayacak.

 

Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor
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Canon EOS 77D ve Rebel T7i

DSLR sınıfında yer alacak iki modelden EOS 77D modeli 80D modelinin hemen altına konumlanıyor. 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ve Digic 7 görüntü işlemcisi bulunan model 45 noktalı Dual Pixel otomatik odaklama özelliğine sahip.

Sürekli çekim modunda 6fps performans sergileyen makine 25600 maksimum ISO değeri sunuyor. Bluetooth, NFC ve WiFi bağlantılarının unutulmadığı model 60fps hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. EOS 77D sadece gövde olarak 900$ fiyat etiketine sahip.

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Canon Rebel T7i ise benzer özelliklere sahip. Sadece arka kısımdaki hızlı kontrol tekeri ve üst kısımdaki LCD bilgi ekranı mevcut değil. Fiyatı ise gövde olarak 750$ şeklinde belirlenmiş. Her iki model de Nisan ayında piyasada olacak. 

 

https://www.engadget.com/2017/02/14/canon-eos-77d-rebel-t7i/ Yorum Yaz
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Xloud 2 yıl en beğenilen
M6'ya gel... Yine fiyasko.
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drjacob 2 yıl
M1 ile yola devam :)
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krizalit17 2 yıl
bence canon burda farklı bir strateji yürütüyor. M5 modelinde ben de aynasız yaparım dedi. Şimdi de ben bu seriyi vlog kamerası olarak da geliştireceiğim diyor. Makinenin 80 d den farkı vizörü olmaması ve boyutları... Geri kalan hemen tüm özellikleri aynı. Bence youtube taki yükselişi gözüne kestirmiş. Boyutu küçült, özellikleri kırp ama temel olanları kırpma.. ortaya youtube ta içerik üretmek için yetenekli bir ürün çıkmış oluyor. Sonuçta adaptör yardımıyla tüm eos lensleri kullanabilen, mikrafon özelliği ile video kayıttan taviz vermeyen, taşınabilir özellkleri ile kompak ve yetenekliir bücür ortaya çıkmış.
he bana sorarsanız alır mısın diye... Tabiki almam. Yanlış strateji ,saçma makine...
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mavzerturk 2 yıl
canon aynasız kameraları yerden yere vurup aynalı sistemleri yükseltmeye çalışıyo.
sony aynasız sistemi tavan yaptırıp aynalıyı yerden yere vuruyor.
çok değişik bi eko sistem.
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DH Misafiri 2 yıl
Bu ne be Canon resmen tüketicileriyle dalga geçiyor. Sony nin a6300/500 serisi buna 1000 basar. 4K yok, s-log yok. ayrıca tasarımı da şık değil. Tam bir fiyasko
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JoeyBane 2 yıl
vizörümden tut yerlerde sürükle
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Fenomenon 2 yıl
M6'nın vizörü çok itici duruyor.
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Xloud 2 yıl en beğenilen
M6'ya gel... Yine fiyasko.
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