Canon profesyonel fotoğraf makinesi yelpazesini genişletiyor

Fotoğrafçılık alanında dünyanın önde gelen firmalarından Canon, profesyonel fotoğraf makinesi segmentine DSLR ve aynasız sınıfında 3 yeni üye eklediğini duyurdu.

Canon EOS M6

Aynasız tarafında firmanın yeni modeli EOS M6 oldu. Önceki nesil EOS M5 modelini temel alan EOS M6, bazı noktalarda farklılaşıyor. Bunlardan ilki entegre bir elektronik vizör olmaması. Diğer ise 3 inçlik LCD ekranın 180 derece dönebilmesi. Böylece özçekimler daha kolay yapılabilecek.

Bunun haricinde 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör, Digic 7 işlemcisi, 100-25,600 ISO aralığı, Bluetooth, NFC, WiFi, Connect uygulaması ile uzaktan yönetim şeklinde özellikler aynı. Canon EOS M6 modeli gövde halinde 780$ fiyat etiketine sahip. Satışlar Nisan ayında başlayacak.

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Canon EOS 77D ve Rebel T7i

DSLR sınıfında yer alacak iki modelden EOS 77D modeli 80D modelinin hemen altına konumlanıyor. 24.2MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ve Digic 7 görüntü işlemcisi bulunan model 45 noktalı Dual Pixel otomatik odaklama özelliğine sahip.

Sürekli çekim modunda 6fps performans sergileyen makine 25600 maksimum ISO değeri sunuyor. Bluetooth, NFC ve WiFi bağlantılarının unutulmadığı model 60fps hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. EOS 77D sadece gövde olarak 900$ fiyat etiketine sahip.

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Canon Rebel T7i ise benzer özelliklere sahip. Sadece arka kısımdaki hızlı kontrol tekeri ve üst kısımdaki LCD bilgi ekranı mevcut değil. Fiyatı ise gövde olarak 750$ şeklinde belirlenmiş. Her iki model de Nisan ayında piyasada olacak.