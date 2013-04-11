Canon, temel fotoğrafçılık ayarları için yeni bir eğitim sitesi oluşturdu





Fotoğraf sektörünün büyük isimlerinden Canon, temel fotoğraf terimlerinin daha öğrenilmesini amaçlayarak başarılı bir eğitimi sitesini yayına verdi.

Canon tarafından otomatik modlar dışında manuel çekim modlarını kullanıcılara öğretmek için açtığı internet sitesi, amatör ya da bazı noktaları tam olarak kavrayamamış fotoğraf tutkunlarına, enstantane, diyafram, ISO ve pozlama ayarları hakkında yol gösterici ve öğretici bilgiler ortaya koyuyor. Temel bilgileri öğrendikten sonra "Play" butonu ile hazırlanmış canlı simülatör üstünden hangi ayarlar ile hangi sonuçta fotoğrafların ortaya çıkacağını kullanıcılara anlık olarak gösteren merkez, aynı zamanda en iyi fotoğraflar için kullanıcılara ufak yarışmalar da sunabiliyor.

Canon tarafından hazırlanmış fotoğraf eğitim sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşarak, temel bilgilerinizi ölçebilir ya da ufak yarışmalara katılabilirsiniz.

http://www.canonoutsideofauto.ca