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Canon, temel fotoğrafçılık ayarları için yeni bir eğitim sitesi oluşturdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon, temel fotoğrafçılık ayarları için yeni bir eğitim sitesi oluşturdu
Fotoğraf sektörünün büyük isimlerinden Canon, temel fotoğraf terimlerinin daha öğrenilmesini amaçlayarak başarılı bir eğitimi sitesini yayına verdi.
Canon tarafından otomatik modlar dışında manuel çekim modlarını kullanıcılara öğretmek için açtığı internet sitesi, amatör ya da bazı noktaları tam olarak kavrayamamış fotoğraf tutkunlarına, enstantane, diyafram, ISO ve pozlama ayarları hakkında yol gösterici ve öğretici bilgiler ortaya koyuyor. Temel bilgileri öğrendikten sonra "Play" butonu ile hazırlanmış canlı simülatör üstünden hangi ayarlar ile hangi sonuçta fotoğrafların ortaya çıkacağını kullanıcılara anlık olarak gösteren merkez, aynı zamanda en iyi fotoğraflar için kullanıcılara ufak yarışmalar da sunabiliyor.
Canon tarafından hazırlanmış fotoğraf eğitim sayfasına aşağıdaki bağlantı üzerinde ulaşarak, temel bilgilerinizi ölçebilir ya da ufak yarışmalara katılabilirsiniz.
 
Canon, temel fotoğrafçılık ayarları için yeni bir eğitim sitesi oluşturdu

http://www.canonoutsideofauto.ca Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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m@hm@ 6 yıl
Bravo Canon'a keşke diğerleride aynı şeyi yapsa
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MIKROP DOGAN 6 yıl
nikondan da bekliyoruz bu tarz bir hareket
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jawenk 6 yıl
nikon kullanıcısıyım şuan canona fena özendim keşke nikonda yapsa
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Piêr Dé Sans 6 yıl
arka planı flu yapma modu var mı?
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multiTYRT 6 yıl Piêr Dé Sans
Piêr Dé Sans
arka planı flu yapma modu var mı?

Var gibi hocam diyafram ayarı var gibi görünüyor.
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