Canon, üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2'yi resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Fotoğraf makinesi ve lens üretimi açısından dünyanın en büyükleri arasında yer alan Canon, 2012 yılından satışa sunduğu Canon PowerShot G1 X modelini yenileyerek PowerShot G1 X Mark 2'yi kullanıcıların beğenisine sundu.
Yerine geldiği model ile hem teknik hem de tasarımsal olarak ciddi farklar taşıyan PowerShot G1 X Mark 2, artık üzerinde herhangi bir optik (G1 X'de vardı) ya da elektronik vizör taşımıyor ve bu özellik ayrı olarak satılan EVF-DC1 model isimli harici elektronik vizör ile sunuluyor. Gövdesinde yer alan bazı kontrol tekerleklerini de kaybeden ürün, teknik olaraksa 4:3 formatında 13.1MP, 2:3 formatında 12.8MP çözünürlüğünde 1.5-inç CMOS sensör, 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/2-3.9 lens, 31 noktalı otomatik netleme sistemi, çok sahneli optik görüntü sabitleme teknolojisi, 15 – 1/4000 enstantane değeri, 100-12,800 ISO aralığı, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ve hareketli (180 derece) LCD ekran, görüntü aktarımı yanında kontrol amaçlı Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri, lens üzeri iki adet kontrol tekeri ve otomatik netleme ile saniyede 3 kare, netleme kitleme seçeneğiyle ise saniyede 5 kare seri çekimi hızı gibi detaylara sahip.
Çektiği görüntüleri SD / SDHC ve SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen G1 X Mark 2, JPEG, RAW, MP4 formatlarını aktif olarak kullanabiliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda dahi üst seviye fotoğraf kalitesi sağlayabiliyor. Artık her yeni çıkan üst düzey modelde olduğu gibi Full HD yani 1920 x 1080 piksel 30p video kaydı gerçekleştirebilen yeni fotoğraf makinesi, çekim tarzlarına özel birçok farklı modu da bünyesinde barındırıyor.
Canon’un yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2, Nisan ayında 799$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Harici elektronik vizör ise 299$ fiyat etiketine sahip.
http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/canon-powershot-g1-x-mark-ii-adds-faster-lens-and-af-to-big-sensor-body?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer vizörün cihazı kompakt olmaktan çıkardığını düşünüyorlarsa o zaman da üst seviye dslr performansı beklemeleri abesle iştigal olur. Kaldı ki, cihazın yukarı aşağı eksende hareket
eden dokunmatik bir ekrana sahip olması opsiyonel vizörün eksikliğini bir nebze olsun gideriyor.
Panasonic in giriş seviyesi mos sensörlü dslr cihazları, nikon un J1 V1 cihazı, mikro four thirds adı verilen gruba dahil olympus gibi aynasız dslr makinelerin sensörleri 1,5 inch ten küçük.
Canon web sayfasında bu cihazın sensör performansının Canon EOS 600D ile eşdeğer olduğunu vurguluyor. Ayrıca cihaz şimdiye kadar üretilen tüm G serisi kompaktlar içinde en iyisi. Dahası Sony nin çok iddialı cihazı Sony RX100 Mark 2 adlı cihazı da geride bırakacak kadar iyi. G1X Mark 2 nin 1,5 inch sensörüne karşılık Sony RX100 M2 sadece 1 inch boyutunda sensöre sahip.
Bir önceki versiyona göre odak uzaklığı 28 - 112 mm den 24 - 120 mm ye geliştirilmiş. Optik zoom 4X ten 5 e çıkarken işlemci olarak da Digic 5 yerine Digic 6 kullanılmış. En önemlisi f2,8 diyafram yerine f2,0 diyafram konulmuş ki bu çok ciddi bir gelişme. Bir çok giriş ve orta seviye dslr kullanıcısının 18 - 105 mm lensleri yeterli bularak kullandığını düşünürsek Canon G1X Mark 2 nin 24 - 120 mm lensi harika bir odak aralığı ortaya koyuyor. Fotoğraftan anlayan donanım kadar sonuca yani çekilebilecek fotoğraflara bakan kişiler bu cihazı en azından yüksek performanslı dslr makinenin yanında uzun bir seyahate çıkarken kesinlikle yedek makine olarak yanlarında bulundururlar diye düşünüyorum. Şimdi bu cihazı vizör ve başka açıdan eleştiren arkadaşlara şunu sormak istiyorum.
24 - 120 mm odak uzaklığı ve f2.0 diyafram ya da buna yakın değerler içeren nikon veya canon lensi en az kaç liraya alabilirler ? Örnek verelim ; 24 - 85 mm f2.8 Nikon Lens yaklaşık1900 lira. 28 mm f1.8 Nikon Lens 2300 lira. 17 - 55 f2.8 Canon Lens 2700 lira. Örnekleri çoğalttıkça fiyatın da artacağına emin olunuz. Durum böyleyken Canon G1X Mark 2 yi sanki üst seviye birs dslr cihazıymış gibi eleştirenlere tavsiyem gidip full frame sensörlü ve kompakt olan Sony RX1R alsınlar. Fiyatına gelince sadece 8000 küsür lira.
Abartısız söyleyeyim bizzat tanık oldum. Sony RX1R alabilmek için elindeki 5D Mark 2 makinesini satışa çıkaran bir haberci bile gördüm. Bana kalırsa bu cihazı yorumlarken kendi sınıfındaki cihazlarla kıyaslayarak yorumlamak lazım. Sanırım başka söze gerek yok.
İşten anlayanın hali başka
G1X gibi heyecan verici makineye yazık olmuş. Nikon bu fırsatı çok güzel değerlendirip 1-2 aya kadar Canon'un ağzının payını verecektir eminim.
Nikon aynasız ya da kompakt seviyede ne zaman kimin ağzının payını verdi ki şimdi verecek? Geçiniz...
Bu makinede önceki kapı deliği gibi manasız bir vizor olmadığına sevindim. En azından ihtiyacı olan adam akıllı vizör takıp kullanır. Zaten bu makineyi fotoğraftan anlayan kişi alır. 24mpx 25x zoom vs vs zırvalıkları ve sacmalıkları eklemedikleri de sevindim ayrıca. Çizgiyi korumuşlar. Sundukları ortada, bana yeter bunlar diyen alır memnunda olur. Önemli olan imaj kalitesi ki o sensörle zaten cropa yakın kalite verecektir. AF hızı düzeldiyse gayet alınır bir cihaz olmuş...