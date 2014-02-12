Canon, üst düzey yeni kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2'yi resmi olarak duyurdu

Fotoğraf makinesi ve lens üretimi açısından dünyanın en büyükleri arasında yer alan Canon, 2012 yılından satışa sunduğu Canon PowerShot G1 X modelini yenileyerek PowerShot G1 X Mark 2'yi kullanıcıların beğenisine sundu.

Yerine geldiği model ile hem teknik hem de tasarımsal olarak ciddi farklar taşıyan PowerShot G1 X Mark 2, artık üzerinde herhangi bir optik (G1 X'de vardı) ya da elektronik vizör taşımıyor ve bu özellik ayrı olarak satılan EVF-DC1 model isimli harici elektronik vizör ile sunuluyor. Gövdesinde yer alan bazı kontrol tekerleklerini de kaybeden ürün, teknik olaraksa 4:3 formatında 13.1MP, 2:3 formatında 12.8MP çözünürlüğünde 1.5-inç CMOS sensör, 5 kat optik (4 kat dijital) yakınlaştırma yapabilen 24-120mm f/2-3.9 lens, 31 noktalı otomatik netleme sistemi, çok sahneli optik görüntü sabitleme teknolojisi, 15 – 1/4000 enstantane değeri, 100-12,800 ISO aralığı, güçlü DIGIC 6 görüntü işlemcisi, 3-inç boyutunda kapasitif dokunmatik ve hareketli (180 derece) LCD ekran, görüntü aktarımı yanında kontrol amaçlı Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileri, lens üzeri iki adet kontrol tekeri ve otomatik netleme ile saniyede 3 kare, netleme kitleme seçeneğiyle ise saniyede 5 kare seri çekimi hızı gibi detaylara sahip.





Çektiği görüntüleri SD / SDHC ve SDXC hafıza kartları üzerine aktarabilen G1 X Mark 2, JPEG, RAW, MP4 formatlarını aktif olarak kullanabiliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda dahi üst seviye fotoğraf kalitesi sağlayabiliyor. Artık her yeni çıkan üst düzey modelde olduğu gibi Full HD yani 1920 x 1080 piksel 30p video kaydı gerçekleştirebilen yeni fotoğraf makinesi, çekim tarzlarına özel birçok farklı modu da bünyesinde barındırıyor.





Canon’un yeni üst düzey kompakt fotoğraf makinesi PowerShot G1 X Mark 2, Nisan ayında 799$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Harici elektronik vizör ise 299$ fiyat etiketine sahip.





http://www.dpreview.com/news/2014/02/12/canon-powershot-g1-x-mark-ii-adds-faster-lens-and-af-to-big-sensor-body?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_2