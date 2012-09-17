Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15

Haber Editörü
Canon, Photokina 2012 etkinliği kapsamında PowerShot G12'nin yeni varisi olarak nitelendirilen PowerShot G15'e resmiyet kazandırdı.
107 mm x 76 mm x 40 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 352 gram ağırlığında tasarıma sahip G15, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7-inç CMOS sensör, 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 28 - 140 mm objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile donatılmış. Objektifin diyaframı geniş açıda f/1.8'e kadar, dar açıda ise f/2.8'e kadar açılabiliyor. G12 ile kıyaslayacak olursak, sensör çözünürlüğünün arttığını (G12: 10 MP), diyaframın daha fazla açılabildiğini (G12: f2.8 - f/4.5) ve görüntü işlemcisinin DIGIC 4'ten DIGIC 5'e güncellendiğini söylemek mümkün.
ISO değeri 80 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 15 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen G15, 1920 x 1080 piksel (24 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (120 / 30 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) çözünürlüklerinde stereo video kaydedebilmekte. Dijital kameranın etkin flaş mesafesi 7 metre olarak açıklanmış. Eğer dahili flaş yetersiz gelirse harici flaş takviyesi yapabiliyorsunuz.
SD, SDHC, SDXC ve Wi-Fi özellikli Eye-Fi bellek kartlarına destek veren dijital kamerada 3.0-inç boyutunda ve 922.000 piksel çözünürlüğünde TFT PureColor II G LCD ekrana yer verilmiş. Çekimler esnasında LCD ekranın yanısıra vizörü de kullanabiliyoruz.
Son olarak CIPA standartlarına göre 350 fotoğraf çekimine olanak tanıyan şarj edilebilir batarya ile gelen Canon PowerShot G15'in, 499$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren sevkiyatına başlanması bekleniyor.
http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_g15#Overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
CANON G1X MI YOKSA CANON G15 MI?
g1x kocaman sensorllü bir cihaz... tabiki g1x ciddiyseniz.
Pozlama tekeri var sanki hocam. Tam olarak neyi kastettiniz.
Bu arada klasik bir G serisi ama nedense benim çok hoşuma gitti. Özellikle flaşı :)
30 dolar oynamış çok mu bunu alacak adam için?
D3100 elinize alıp kullandınız mı bilmiyorum ama adamı fotoğraf çekmekten soğutacak bir makina resmen.
Bu kadar yavaş, arayüzü kötü, hiçbir şekilde kulanıcı dostu olamyan başka makina görmedim.
Pentax k-x kullanıyorum. Şükrettim.
Şimdi kalkıp o yavaşlık hantallık yerine şayet kaliteliyse g15 i haydi haydi tercih ederim.
G serisinin olayi farkli.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2639 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, canon