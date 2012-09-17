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Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15

6 yıl
2,6b
1
11
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15
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Canon, Photokina 2012 etkinliği kapsamında PowerShot G12'nin yeni varisi olarak nitelendirilen PowerShot G15'e resmiyet kazandırdı.
107 mm  x 76 mm x 40 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 352 gram ağırlığında tasarıma sahip G15, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7-inç CMOS sensör, 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 28 - 140 mm objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile donatılmış. Objektifin diyaframı geniş açıda f/1.8'e kadar, dar açıda ise f/2.8'e kadar açılabiliyor. G12 ile kıyaslayacak olursak, sensör çözünürlüğünün arttığını (G12: 10 MP), diyaframın daha fazla açılabildiğini (G12: f2.8 - f/4.5) ve görüntü işlemcisinin DIGIC 4'ten DIGIC 5'e güncellendiğini söylemek mümkün.
Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15
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ISO değeri 80 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 15 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen G15, 1920 x 1080 piksel (24 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (120 / 30 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) çözünürlüklerinde stereo video kaydedebilmekte. Dijital kameranın etkin flaş mesafesi 7 metre olarak açıklanmış. Eğer dahili flaş yetersiz gelirse harici flaş takviyesi yapabiliyorsunuz.
SD, SDHC, SDXC ve Wi-Fi özellikli Eye-Fi bellek kartlarına destek veren dijital kamerada 3.0-inç boyutunda ve 922.000 piksel çözünürlüğünde TFT PureColor II G LCD ekrana yer verilmiş. Çekimler esnasında LCD ekranın yanısıra vizörü de kullanabiliyoruz.
Son olarak CIPA standartlarına göre 350 fotoğraf çekimine olanak tanıyan şarj edilebilir batarya ile gelen Canon PowerShot G15'in, 499$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren sevkiyatına başlanması bekleniyor.
Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15
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http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_g15#Overview Yorum Yaz
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First_Person 6 yıl en beğenilen
Keske 28 değil de 24 mm den baslasaymis. Geniş acı önemli....
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myhotyro 6 yıl
G1X in fiyatını biraz aşağı çekip piyasayı süpüreceğine gidip G15 çıkarmak Canon'a yakışmıyor.
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DH Misafiri 6 yıl
MERHABALAR,
CANON G1X MI YOKSA CANON G15 MI?
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olağan_şüpheli 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MERHABALAR,
CANON G1X MI YOKSA CANON G15 MI?

g1x kocaman sensorllü bir cihaz... tabiki g1x ciddiyseniz.
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First_Person 6 yıl en beğenilen
Keske 28 değil de 24 mm den baslasaymis. Geniş acı önemli....
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sertacaygun 6 yıl
G serisi benim için her zaman muhteşem olmuştur. Ama niyeyse ISO ve pozlama değeri tuşunu kaldırmaları kötü olmuş.
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ardicli2000 6 yıl sertacaygun
sertacaygun

G serisi benim için her zaman muhteşem olmuştur. Ama niyeyse ISO ve pozlama değeri tuşunu kaldırmaları kötü olmuş.

Pozlama tekeri var sanki hocam. Tam olarak neyi kastettiniz.
Bu arada klasik bir G serisi ama nedense benim çok hoşuma gitti. Özellikle flaşı :)
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The End Baba 6 yıl
createemir
499 dolar mı ? amazon.com/...

30 dolar oynamış çok mu bunu alacak adam için?
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createemir 6 yıl
499 dolar mı ? amazon.com/...
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ardicli2000 6 yıl createemir
createemir

499 dolar mı ?
amazon.com/...

D3100 elinize alıp kullandınız mı bilmiyorum ama adamı fotoğraf çekmekten soğutacak bir makina resmen.
Bu kadar yavaş, arayüzü kötü, hiçbir şekilde kulanıcı dostu olamyan başka makina görmedim.
Pentax k-x kullanıyorum. Şükrettim.
Şimdi kalkıp o yavaşlık hantallık yerine şayet kaliteliyse g15 i haydi haydi tercih ederim.
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ozturert 6 yıl createemir
createemir
499 dolar mı ? amazon.com/...

G serisinin olayi farkli.
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