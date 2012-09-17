Canon'dan 12.1 MP 1/1.7'' sensöre ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip model: G15

Canon, Photokina 2012 etkinliği kapsamında PowerShot G12'nin yeni varisi olarak nitelendirilen PowerShot G15'e resmiyet kazandırdı.



107 mm x 76 mm x 40 mm ebatlarında ve lityum iyon batarya dahil 352 gram ağırlığında tasarıma sahip G15, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/1.7-inç CMOS sensör, 5 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 28 - 140 mm objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi ile donatılmış. Objektifin diyaframı geniş açıda f/1.8'e kadar, dar açıda ise f/2.8'e kadar açılabiliyor. G12 ile kıyaslayacak olursak, sensör çözünürlüğünün arttığını (G12: 10 MP), diyaframın daha fazla açılabildiğini (G12: f2.8 - f/4.5) ve görüntü işlemcisinin DIGIC 4'ten DIGIC 5'e güncellendiğini söylemek mümkün.



ISO değeri 80 ile 12.800 arasında, enstantane hızı 15 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen G15, 1920 x 1080 piksel (24 FPS), 1280 x 720 piksel (30 FPS), 640 x 480 piksel (120 / 30 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) çözünürlüklerinde stereo video kaydedebilmekte. Dijital kameranın etkin flaş mesafesi 7 metre olarak açıklanmış. Eğer dahili flaş yetersiz gelirse harici flaş takviyesi yapabiliyorsunuz.



SD, SDHC, SDXC ve Wi-Fi özellikli Eye-Fi bellek kartlarına destek veren dijital kamerada 3.0-inç boyutunda ve 922.000 piksel çözünürlüğünde TFT PureColor II G LCD ekrana yer verilmiş. Çekimler esnasında LCD ekranın yanısıra vizörü de kullanabiliyoruz.



Son olarak CIPA standartlarına göre 350 fotoğraf çekimine olanak tanıyan şarj edilebilir batarya ile gelen Canon PowerShot G15'in, 499$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren sevkiyatına başlanması bekleniyor.



http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_g15#Overview