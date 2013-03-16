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Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye
Daha önce 22 Mart 2013 tarihinde düzenlenecek olan basın etkinliği için kullanıcılarına yazılı davetiye gönderen Canon, bu sefer bazı medya kuruluşlarına çok daha farklı ve özel bir davetiye yollayarak gündeme geldi.
Canon tarafından yeni ürün duyurusu yapılacağı belirtilen ve 22 Mart tarihinde düzenlenecek olan basın konferansı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmasına rağmen, bu sefer farklı bir davetiye konsepti ile tekrardan gündeme geldi. Belli başlı medya kuruluşlarına Canon tarafından özel olarak gönderilen davetiyeler, üzerinde "IXUS/PowerShot" yazan ve şık bir kutuya sahip kalem formunda hazırlanmış. Başta sadece sıradan bir kalem olarak görünen davetiyeler, arka taraflarında yer alan ufak projektörler ile düzenlenecek etkinlik bilgilerinin istenilen her türlü yüzeye yansıtılmasına olanak sağlayabiliyor.
 
Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye
Canon tarafından özel davetiyeler bile hazırlanan etkinlik kapsamında Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine 70D modelinin gelmesine büyük ihtimal verilmeye devam ediliyor.
http://www.nphoto.net/news/2013-03/15/7cf1c66239ef8070.shtml 
 
Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye
 
Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye

http://www.nphoto.net/news/2013-03/15/7cf1c66239ef8070.shtml Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ramis61 6 yıl
bir kaç yeni model tanıtabilir
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.:asci:. 6 yıl
çok yaratıcı
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oem84 6 yıl
bu tür orijinal işleri sahalarda da görmek isteriz canon sensei
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goksel_k 6 yıl
Bunu sıradan bir kalem olmadığını, içinde bir davet mesajı olduğunu 1 sene sonra keşfettiğinizi düşünün bi de
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umutarslan.com 6 yıl
bende coca cola zero yazanı var maliyeti 2 dolar olsa gerek :D kağıttan iyidir ama :)
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ahmettuzlusu 6 yıl
Bana böyle orjinal fikirlerle gelin işte
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ozturert 6 yıl
Powershot yazdığına göre G1x'in yeni modeli mi çıkacak ki?
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Knightfall 6 yıl


Projektor degil de isikli kalem oluyor bu, Microsoft katildigim fuarlarda bol bol dagitiyordu bunlardan. Ama konsept olarak guzel.
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