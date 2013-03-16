Canon'dan 22 Mart etkinliği için ilginç davetiye





Daha önce 22 Mart 2013 tarihinde düzenlenecek olan basın etkinliği için kullanıcılarına yazılı davetiye gönderen Canon, bu sefer bazı medya kuruluşlarına çok daha farklı ve özel bir davetiye yollayarak gündeme geldi.

Canon tarafından yeni ürün duyurusu yapılacağı belirtilen ve 22 Mart tarihinde düzenlenecek olan basın konferansı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmasına rağmen, bu sefer farklı bir davetiye konsepti ile tekrardan gündeme geldi. Belli başlı medya kuruluşlarına Canon tarafından özel olarak gönderilen davetiyeler, üzerinde "IXUS/PowerShot" yazan ve şık bir kutuya sahip kalem formunda hazırlanmış. Başta sadece sıradan bir kalem olarak görünen davetiyeler, arka taraflarında yer alan ufak projektörler ile düzenlenecek etkinlik bilgilerinin istenilen her türlü yüzeye yansıtılmasına olanak sağlayabiliyor.

Canon tarafından özel davetiyeler bile hazırlanan etkinlik kapsamında Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D modelinin yerine 70D modelinin gelmesine büyük ihtimal verilmeye devam ediliyor.

http://www.nphoto.net/news/2013-03/15/7cf1c66239ef8070.shtml

http://www.nphoto.net/news/2013-03/15/7cf1c66239ef8070.shtml