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Canon'dan 250 megapiksel APS-H sensör

3 yıl
3,5b
1
22
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan 250 megapiksel APS-H sensör
 
Görüntüleme sektörünün lider firmalarından Canon, detaylarına burada yer verdiğimiz 120MP'lik CMOS sensörü sonrası seviyeyi bir adım daha yukarıya taşıdı ve 250MP'lik APS-H CMOS sensörünü görücüye çıkarttı.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan Canon'un yeni sensörü, 250 megapiksel yani tam 19,580 x 12,600 piksel gibi inanılmaz bir çözünürlük seviyesi ortaya koyuyor. 29.2 x 20.2mm (APS-H) boyutu bulunan ve 4K'dan 30 kat, standart HD'den ise 125 kat daha fazla detay ortaya koyabilen sensör, firmanın belirttiğine göre 18 km uzaktaki bir uçağın üzerinde yer alan yazıların dahi okunmasına imkan tanıyor.
Saniyede 1.25 milyar piksel sinyal okuma yeteneği bulunan gelişmiş sensör, yüksek MP değerine rağmen Canon'un "karanlıkta görebilen kamerasında" elde ettiği teknolojik altyapı sayesinde yüksek ışık hassasiyeti ve yüksek düşük ışık performansı vaat ediyor. En yüksek çözünürlük seviyesinde saniyede 5 kare video kaydı gerçekleştirebilen 250MP'lik APS-H CMOS sensör, tahmin edebileceğiniz üzere benzersiz bir kesme (crop) performansı getiriyor. Bildiğiniz üzere günümüzde de 4K video çekim nedenlerinin başında Full HD'ye kadar verdiği kesme esnekliği yer alıyor.
250MP'lik sensörün ticari kullanımı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknolojinin daha çok profesyonel kullanım amaçları için hazırladığı belirtiliyor.

http://www.canon.com/news/2015/sep07e.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
adını nick koydum 3 yıl en beğenilen beyazsoy
beyazsoy


alito

Sensörde insan gözünü yakalamalarına az kaldı desene.

Hangi göz 18km ötedeki yazıyı olunabiliyor

Arkadaş sanırım Facebook'taki " İnsan gözü 500 megapixeldir " yazılarından yola çıktı sanırım. Bilmiyorlar ki insan gözü görüntüyü piksele bölmez.
beyazsoyalitoSensörde insan gözünü yakalamalarına az kaldı desene.Hangi göz 18km öted...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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doctor_bey 3 yıl
Biri Canon'u durdursun
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halitozbasli 3 yıl
Ve sonunda insan gözü kalitesinde sensör piyasaya çıkar. Bildiğim kadarı ile insan gözü 256mp idi bu ona en yakın sensör.
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theyapici 3 yıl
adamlarda teknoloji var ama var işte... duruyor kenarda
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alito 3 yıl
beyazsoy
alito
ycan00
alito Bravo, işte o birim Megapixel birimine çevrildiğinde 500 megapiksel civarı bir fotoğraf elde ederiz.
Göz analog diyor dijital birim kullanılmaz diyor sen çevrilir diyorsun :) pardon ama piksel olmazsa megapiksel olarak nasıl bu birimi kullanıyorsun?
Bir kamera lensini gözümüz, sensörüde beynimiz olarak kabul edersek, gözümüzün gördüğü görüntüyü dijitale çeviren bir makina olsaydı 500 megapiksellik bir görüntü elde edilirdi. Bundan anlaşılmayan nedir basit bir şey söylüyorum.
İlk başta sensoru göze bemezettin şimdi sensoru beyne benzemiyorsun. Ben ve önce sen ne demek istediğine karar var sonra dağınık bırakan da biz anlarız))

Önce adam gibi yazmayı öğren. Her yazdığın yazıda imla hatası var. Benim ne demek istediğimi anlayan anladı, senin gibiler ancak çarpıtmaya çalışır.
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adam olun 3 yıl
bunlarıda yeni 3d ssd ler anca keser
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ycanatilgan 3 yıl
alito
Bravo, işte o birim Megapixel birimine çevrildiğinde 500 megapiksel civarı bir fotoğraf elde ederiz.

Göz analog diyor dijital birim kullanılmaz diyor sen çevrilir diyorsun :) pardon ama piksel olmazsa megapiksel olarak nasıl bu birimi kullanıyorsun?
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alito 3 yıl ycanatilgan
ycan00

alito

Bravo, işte o birim Megapixel birimine çevrildiğinde 500 megapiksel civarı bir fotoğraf elde ederiz.


Göz analog diyor dijital birim kullanılmaz diyor sen çevrilir diyorsun :) pardon ama piksel olmazsa megapiksel olarak nasıl bu birimi kullanıyorsun?

Bir kamera lensini gözümüz, sensörüde beynimiz olarak kabul edersek, gözümüzün gördüğü görüntüyü dijitale çeviren bir makina olsaydı 500 megapiksellik bir görüntü elde edilirdi. Bundan anlaşılmayan nedir basit bir şey söylüyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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ycanatilgan 3 yıl
beyazsoy

alitoSensörde insan gözünü yakalamalarına az kaldı desene.
Hangi göz 18km ötedeki yazıyı olunabiliyor


Kafa güzelmiş. Sen gözünle gördüğün görüntüye zoom yapabiliyor musun


Peki gözümüzün tek bir pikselden oluşup, tüm renkleri bu pikselin algıladığını biliyor muydun?
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beyazsoy 3 yıl ycanatilgan
Ben de yapamam sensor de zoom yapamaz. Zoomu digital ortamda yaparsın bu senaorun boyutlarında monitör olsa zoom da yapmaya da gerek yok
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Görmebak 3 yıl
Bu bildiğin askeri kamera olmuş tak tanka savaşta düşmanın yerini belirlesin,tak iha ya yerdeki her şeyi sana göstersin.Bu kameranın askeri alanda ucu çok açık olacaktır.
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alito 3 yıl
Sensörde insan gözünü yakalamalarına az kaldı desene.
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beyazsoy 3 yıl alito
alito
Sensörde insan gözünü yakalamalarına az kaldı desene.

Hangi göz 18km ötedeki yazıyı olunabiliyor
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THUGGER 3 yıl
Cok iyi bir gelisme. Fiyati ucuk olacaktir tahminim.
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