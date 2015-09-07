Canon'dan 250 megapiksel APS-H sensör

Görüntüleme sektörünün lider firmalarından Canon, detaylarına burada yer verdiğimiz 120MP'lik CMOS sensörü sonrası seviyeyi bir adım daha yukarıya taşıdı ve 250MP'lik APS-H CMOS sensörünü görücüye çıkarttı.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan Canon'un yeni sensörü, 250 megapiksel yani tam 19,580 x 12,600 piksel gibi inanılmaz bir çözünürlük seviyesi ortaya koyuyor. 29.2 x 20.2mm (APS-H) boyutu bulunan ve 4K'dan 30 kat, standart HD'den ise 125 kat daha fazla detay ortaya koyabilen sensör, firmanın belirttiğine göre 18 km uzaktaki bir uçağın üzerinde yer alan yazıların dahi okunmasına imkan tanıyor.

Saniyede 1.25 milyar piksel sinyal okuma yeteneği bulunan gelişmiş sensör, yüksek MP değerine rağmen Canon'un " karanlıkta görebilen kamerasında " elde ettiği teknolojik altyapı sayesinde yüksek ışık hassasiyeti ve yüksek düşük ışık performansı vaat ediyor. En yüksek çözünürlük seviyesinde saniyede 5 kare video kaydı gerçekleştirebilen 250MP'lik APS-H CMOS sensör, tahmin edebileceğiniz üzere benzersiz bir kesme (crop) performansı getiriyor. Bildiğiniz üzere günümüzde de 4K video çekim nedenlerinin başında Full HD'ye kadar verdiği kesme esnekliği yer alıyor.

250MP'lik sensörün ticari kullanımı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Ancak teknolojinin daha çok profesyonel kullanım amaçları için hazırladığı belirtiliyor.

http://www.canon.com/news/2015/sep07e.html