Canon'dan 3LCD'li yeni projeksiyon cihazı; LV-8227A

Görüntüleme çözümleri alanında dünyanın önde gelen elektronik firmalarından olan Japonya merkezli Canon, ürün gamına LV-8227A model ismini verdiği 3LCD projeksiyon cihazını ekledi.

1280x800 piksel çözünürlükte 2500 lümenlik parlaklık ve 3000:1 zıtlık oranı sunan projeksiyon cihazı, çalışma şekillerinden biri olan Quiet Mode’da 215W NSHA ampulü için 6000 saatlik ömür sunuyor. Daha çok eğitim ve iş sektörüne hitap eden cihaz üzerinde 10W’lık mono hoparlör ve HDMI, Kompozit ve D-Sub’ın da aralarında bulunduğu çeşitli girişler bulunuyor.Enerji tüketimi çalışma şekline göre değişmekle birlikte High Mode’da 270W’lık enerji tüketen LV-8227A’da yansıtma uzaklığı ise 1,19 m ile 11,09 m arasında değişebiliyor.

3LCD Display teknolojisiyle donatılan yeni LV-8227A için belirlenen yurtdışı satış fiyatı ise 799 dolar.



