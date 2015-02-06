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Canon'dan 40x optik yakınlaştırma özellikli PowerShot SX410 bas-çek kamera

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon'dan 40x optik yakınlaştırma özellikli PowerShot SX410 bas-çek kamera

Aynasız pazarı da dahil olmak üzere bugün önemli duyurular yapan fotoğrafçılık dünyasının devlerinden Canon'un bas-çek dijital fotoğraf makinası segmentine de optik yakınlaştırma açısından dikkat çekici yeni bir üye eklediğini duyurdu.

Canon PowerShot SX410 IS modeli 40x optik yakınlaştırma ve 4x dijital yakınlaştırma özelliğine sahipken optik görüntü dengeleyici desteği ile toplamda 160x yakınlaştırmaya erişebiliyor. 

Modelde 1/2.3 inçlik 20MP çözünürlüğünde CCD sensör yer alıyor ve gerekli takip 3 inçlik TFT LCD ekran üzerinden yapılıyor. Cihazda optik vizör yer almıyor. ISO dengesi 100-1600 aralığındayken, herhangi bir WiFi veya NFC bağlantısı yer almıyor. 

Makine ile çektiğiniz görüntüleri SD kartlara aktarabilirken, tek şarj ile normal modda 185 kare, ekonomi modunda 245 kare fotoğraf çekilebiliyor. Video çekimlerinin kalitesi ise en fazla 720p seviyesinde. Canon PowerShot SX410 IS modeli için 280$ fiyat etiketi belirlenmiş ve Mart ayında satışına başlanacak.  

http://www.usa.canon.com/cusa/consumer/products/cameras/digital_cameras/powershot_sx410_is#Specifications Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Bu haberleri Can Reyiz'den görmeye alışkın olduğum için garip geldi




Makinede normal PowerShot işte, basmışlar zoomu satacaklar; olsun yinede çok çok kötü bir makine olmaz herhalde, ev kullanıcısını mutlu eder
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SEO-Uzmanı 4 yıl
Nikon bobadır ! :)
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