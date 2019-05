Canon'dan 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan iki yeni fotoğraf makinesi: SX400 IS ve SX520

Sektörün öne çıkan üreticilerinden Canon, ufak bir sürpriz yaparak 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan bütçe dostu PowerShot fotoğraf makineleri SX400 IS ve SX520'yi resmi olarak duyurdu.





SLR-Benzeri tasarım yapısıyla gelen SX400 IS ve SX520, yerlerine geldikleri modellere oranla daha yüksek otomatik netleme performansı vaat ediyorlar. Ortak olarak Digic4+ görüntü işlemcisi kullanan fotoğraf makinelerinden SX400 IS, 16MP 1/2.3-inç CCD sensör, 24-720mm F3.4 - F5.8 (30 kat optik yakınlaştırma) lens ve 720P video çekim kapasitesi gibi detaylarla gelirken, SX520 ise 16MP 1/2.3-inç CMOS sensör, 24-1008mm F3.4 - F6.0 (42 kat optik yakınlaştırma) lens ve Full HD video kayıt kapasitesi ortaya koyuyor. Çekilen görüntüleri SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına aktaran ve CIPA standartlarına göre ortalama 200 fotoğrafın altından kalkabilen SX400 IS ve SX520, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş ile gelirken, herhangi bir vizör taşımıyor ve bünyelerinde 3-inç 230 ve 461 bin nokta TFY-LCD ekran barındırıyorlar.





Eylül ve Ağustos aylarında satışa çıkacak olan fotoğraf makinelerinden PowerShot

SX400 IS 250$, SX520 ise 400$ fiyat etiketine sahip olacak.