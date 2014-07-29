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Canon'dan 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan iki yeni fotoğraf makinesi: SX400 IS ve SX520

4 yıl
16,6b
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan iki yeni fotoğraf makinesi: SX400 IS ve SX520
Sektörün öne çıkan üreticilerinden Canon, ufak bir sürpriz yaparak 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan bütçe dostu PowerShot fotoğraf makineleri SX400 IS ve SX520'yi resmi olarak duyurdu.

SLR-Benzeri tasarım yapısıyla gelen SX400 IS ve SX520, yerlerine geldikleri modellere oranla daha yüksek otomatik netleme performansı vaat ediyorlar. Ortak olarak Digic4+ görüntü işlemcisi kullanan fotoğraf makinelerinden SX400 IS, 16MP 1/2.3-inç CCD sensör, 24-720mm F3.4 - F5.8 (30 kat optik yakınlaştırma) lens ve 720P video çekim kapasitesi gibi detaylarla gelirken, SX520 ise 16MP 1/2.3-inç CMOS sensör, 24-1008mm F3.4 - F6.0 (42 kat optik yakınlaştırma) lens ve Full HD video kayıt kapasitesi ortaya koyuyor. Çekilen görüntüleri SD/SDHC/SDXC hafıza kartlarına aktaran ve CIPA standartlarına göre ortalama 200 fotoğrafın altından kalkabilen SX400 IS ve SX520, düşük ışıklı ortamlar için dahili flaş ile gelirken, herhangi bir vizör taşımıyor ve bünyelerinde 3-inç 230 ve 461 bin nokta TFY-LCD ekran barındırıyorlar.

Eylül ve Ağustos aylarında satışa çıkacak olan fotoğraf makinelerinden PowerShot 
SX400 IS 250$, SX520 ise 400$ fiyat etiketine sahip olacak.
Canon'dan 42 ile 30 kat optik yakınlaştırma sunan iki yeni fotoğraf makinesi: SX400 IS ve SX520

http://www.dpreview.com/articles/1242871216/canon-introduces-inexpensive-powershot-sx400-is-and-sx520-hs-superzooms Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
üstadlar ben detayını pek bılmem ancak nişanda ev ortamnda guzel fotograflar cekmek ıstyrz ara sırada oıknıkde surda burda olur ıste oyle pro degılm benm ıcın bu makın yeterlımı?
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DH Misafiri 3 yıl
Canon power sx400 is BU MAKINADA ODAKLAMA VAR MI ?
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jiddi 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Canon power sx400 is BU MAKINADA ODAKLAMA VAR MI ?

Galiba ne soracağınızı tam bilmiyorsunuz. Odaklama dijital fotoğraf makinasının ilk çıkışından bu yana hepsinde var. Yani kabaca 10 yıl önce çıkmış bir dijital fotoğraf makinası bulup alsak da odaklaması olacak. Hatta daha evveline bile gitsek, son dönem filmli fotoğraf makinalarında da odaklama vardı. Kabaca benim anımsadığım 80'lerde sahip olduğumuz bir filmli kompakt fotoğraf makinasında odaklama vardı.
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psicik96 4 yıl
dayı şunlara 40x 50x koymaktansa cmos sensör at içine 5x olsun yetiyor zaten ..
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draconist 4 yıl
Panaromik çekim yine yok sanırım. Sene 2014.
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superminator 4 yıl
Dışarıdan bakınca teknik olarak diğer sx serileri ile aynı gibiler, zoom dışında.
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Elefue 4 yıl
Canon bir türlü böyle DSLR benzeri EF-S yuvalı bir aynasız yapamadı.
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unknownartist 4 yıl Elefue
Elefue
Canon böyle DSLR benzeri bir aynasız yapamadı

Bir an önce Canon ve nikon un aynasız sisteme adapte olması lazım. Daha makina çıkarıp lens geliştirecekler, 4,5 seneye bile tam oturtamazlar gibime geliyor.
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