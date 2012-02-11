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Canon'dan PowerShot ailesine ELPH 530 HS, ELPH 320 HS, SX260 HS ve D20 modellerini ekledi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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PowerShot serisi dijital kameraları büyük popülarite yakalayan Canon yeni modellerle seriyi genişletmeye devam ediyor. Yeni modellerin önemli özellikleri arasında WiFi, güçlü optik zoom ve dayanıklılık ön plana çıkıyor.

Canon PowerShot ELPH 530 HS dijital kamera modeli ELPH ailesinin amiral gemisi üyesi. 1.5cm incelik, WiFi bağlantısı, 12x optik zoom, 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran, 1080p video kaydı, 58 sahne arasından seçim yapmanızı sağlayan Smart AUTO, akıllı imaj sabitleyici - IS, 12 kişiye kadar hafızasındaki yüzleri tanıyarak odaklanan Face ID fonksiyonu modelin özellikleri arasında. 

Modelin isminde bulunan HS ise firmanın görüntüleme teknolojisini temsil ediyor. HS sistemi 10MP çözünürlükteki CMOS sensörü yanında DIGIC 5 imaj işlemcisini de barındırıyor. Sensör düşük ışık koşullarında işlemci ile birlikte çalışarak yüksek görüntü kalitesi elde etmenizi sağlıyor. Model siyah ve beyaz renklerde Nisan ayında 349.99'dan satışa sunulacak.

Canon PowerShot ELPH 320 HS modeli genç ve aktif fotoğrafçılara hitap ediyor. HS sistemi 16.1MP çözünürlükteki CMOS sensör ve DIGIC 5 imaj işlemcisini barındırıyor. 

WiFi bağlantısı, 5x optik zoom, 24mm geniş açılı lens, 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran, 1080p video kayıt, 58 sahne arasından seçim yapmanızı sağlayan Smart AUTO, akıllı imaj sabitleyici - IS, 12 kişiye kadar hafızasındaki yüzleri tanıyarak odaklanan Face ID fonksiyonu modelin özellikleri arasında. Model siyah, beyaz, mavi ve kırmızı renklerde Mart ayında 279.99'dan satışa sunulacak.

Canon PowerShot SX260 HS modeli zoom açısından ailenin en güçlü üyesi. WiFi bağlantısı, GPS, 20x optik zoom, 25mm geniş açılı lens, 3cm kalınlık, 3.2 inçlik dokunmatik LCD ekran, 1080p video kayıt, 58 sahne arasından seçim yapmanızı sağlayan Smart AUTO, akıllı imaj sabitleyici - IS, 12 kişiye kadar hafızasındaki yüzleri tanıyarak odaklanan Face ID fonksiyonu, 12.1MP CMOS sensör ve DIGIC 5 imaj sabitleyici modelin özellikleri arasında. High-Speed Burst HQ özelliği saniyede 10.3 kare hızında 10 yüksek çözünürlüklü çekim yapabilme imkanını veriyor. Model siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerde Mart ayında 349.99'dan satışa sunulacak.

Canon PowerShot D20 dijital kamera suya, şoka ve soğuğa karşı dayanıklılığı ile hem dış mekanda, hem kış şartlarında hem de su altında kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Gömülü su altı makro modu dalış esnasında etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. Kolay erişim butonu ile su altı, kış ve normal fotoğraf moduna geçebiliyorsunuz. 1080p video kaydı, 12.1MP CMOS sensör, DIGIC 4 imaj işlemcisi, 3 inçlik LCD ekran, GPS, imaj dengeleyici, 5x optik zoom özellikleri ile PowerShot D20 Mayıs ayında 349.99$'dan piyasada olacak.

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___Murat___ 6 yıl
SX 260 modeli satıyorum.
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enja 7 yıl
canon mu sony mi nikon mu tercih edilmeli dijital olarak
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olağan_şüpheli 7 yıl
ilk modele 12 zum dayayana kadar 5 zun koyup daha iyi bir daşlangıç diyaframı koysalar çok hoş olurmuş..10 mp abartılı değil ve dokunmatik ekran olayıda güzel...
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Rainbow6 7 yıl
300 HS alacaktim acaba 320HS modeli mi beklesem ama oda ilk cikista pahali oluyo bende merak ediyodum 300 hs nin fiyati biraz dustu belkide bu yeni modellerden dolayi
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HeadShott 7 yıl
konu takip ediliyor
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E_Aydin35 7 yıl
Wifi bağlantısı falan ve teknik özellik7tasarım bakımından iyiymiş fiyat'da abartılı değil yani.
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sherlock_holmes_77 7 yıl
sx260 modelinde wi-fi yok
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createemir 7 yıl
Tasarımlarını uzaylılar yapmış gibi geldi :D
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