Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10

Kısa süre önce aynasız fotoğraf makinesine pazarına eskiye oranla daha fazla ağırlık vereceğini açıklayan Canon, bu doğrultuda yeni geliştirdiği EOS M10'u kullanıcıların beğenisine sundu.

Canon'un "EOS M" serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine dahil edilen M10, genel gövde yapısı ve özellikleriyle giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkıyor. Lensleri değiştirilebilen ve EF-M yanında adaptör yardımıyla EF ve EF-S serisi lensleri de kullanabilen fotoğraf makinesi, bünyesinde 18MP çözünürlükte APS-C sensör barındırıyor ve DIGIC 6 görüntü işlemcisiyle yüksek performans vaadediyor.

Siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Canon EOS M10, 100 - 12800 (arttırılmış 25600) ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor ve 49 noktalı Hybrid CMOS AF II otomatik netleme sistemiyle yüksek kararlılıkta çekimler gerçekleştirebiliyor. 3-inçlik 1.04 milyon piksellik 180 derece hareketli dokunmatik ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebilen aynasız fotoğraf makinesi, video tarafında MP4 formatında 1920 x 1080 (24p ya da 30p) piksel yani Full HD video çekimleri yapabiliyor. Birçok manuel kontrolü bünyesinde barındıran M10, dokunmatik ekranı üzerinden netleme yapabiliyor olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kompakt gövdesinde az sayıda kontrol butonu taşıyan Canon EOS M10, WiFi ile NFC teknolojileriyle akıllı telefonlara görüntü aktarabiliyor ya da bu cihazlardan rahatlıkla yönetilebiliyor. Dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılarına yardımcı olabilen model, kit lens olaraksa Canon'un yeni içe doğru katlanabilir kompakt lensi 15-45mm F3.5-6.3 IS ile geliyor. Toplam boyutu 108 x 67 x 35 mm olan aynasız fotoğraf makinesi, 301 gram ağırlığa ve LP-E12 bataryasıyla CIPA verilerine göre toplam 255 fotoğraflık bir batarya ömrüne sahip.

Kasım ayında satışa çıkacak olan yeni Canon EOS M10, 15-45mm F3.5-6.3 IS ile beraber 600$ fiyat etiketine sahip olacak. Kameranın tanıtım videolarını burada izleyebilirsiniz.