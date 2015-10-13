Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10

3 yıl
4b
1
19
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10

Kısa süre önce aynasız fotoğraf makinesine pazarına eskiye oranla daha fazla ağırlık vereceğini açıklayan Canon, bu doğrultuda yeni geliştirdiği EOS M10'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Canon'un "EOS M" serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine dahil edilen M10, genel gövde yapısı ve özellikleriyle giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkıyor. Lensleri değiştirilebilen ve EF-M yanında adaptör yardımıyla EF ve EF-S serisi lensleri de kullanabilen fotoğraf makinesi, bünyesinde 18MP çözünürlükte APS-C sensör barındırıyor ve DIGIC 6 görüntü işlemcisiyle yüksek performans vaadediyor.
Siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Canon EOS M10, 100 - 12800 (arttırılmış 25600) ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor ve 49 noktalı Hybrid CMOS AF II otomatik netleme sistemiyle yüksek kararlılıkta çekimler gerçekleştirebiliyor. 3-inçlik 1.04 milyon piksellik 180 derece hareketli dokunmatik ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebilen aynasız fotoğraf makinesi, video tarafında MP4 formatında 1920 x 1080 (24p ya da 30p) piksel yani Full HD video çekimleri yapabiliyor. Birçok manuel kontrolü bünyesinde barındıran M10, dokunmatik ekranı üzerinden netleme yapabiliyor olmasıyla da dikkat çekiyor.
Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10
 
Kompakt gövdesinde az sayıda kontrol butonu taşıyan Canon EOS M10, WiFi ile NFC teknolojileriyle akıllı telefonlara görüntü aktarabiliyor ya da bu cihazlardan rahatlıkla yönetilebiliyor. Dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılarına yardımcı olabilen model, kit lens olaraksa Canon'un yeni içe doğru katlanabilir kompakt lensi 15-45mm F3.5-6.3 IS ile geliyor. Toplam boyutu 108 x 67 x 35 mm olan aynasız fotoğraf makinesi, 301 gram ağırlığa ve LP-E12 bataryasıyla CIPA verilerine göre toplam 255 fotoğraflık bir batarya ömrüne sahip.
Kasım ayında satışa çıkacak olan yeni Canon EOS M10, 15-45mm F3.5-6.3 IS ile beraber 600$ fiyat etiketine sahip olacak. Kameranın tanıtım videolarını burada izleyebilirsiniz.
Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ozbey08 3 yıl
beş para etmez makine. ne vizör var, ne flaş yeri var.
canon ve nikon aynasız makine teknolojisini çok boşluyor bunun cezasını 5-10 yıl sonra çok büyük öder.
sonraları kodak gibi olursa saşmayın. Türkiye de hala koca gövdeli DSLR lar moda ama teknolojik olarak bizden ilerde olan Asya üykelerinde Sony aynasız kullanıcıları DSLR kullanıcı sayılarını geçmiş durumda.
beş para etmez makine. ne vizör var, ne flaş yeri var.canon ve nikon aynasız makine teknolojisini çok boşluyor bunun cezasını 5-10 yıl sonra çok büyük öder...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitkin 3 yıl en beğenilen
resmen fiyasko.

m3 almayı düşünürken bu cihazın haberini aldım ve beklemeye karar verdim. ben m3'ten daha iyi özellikler beklerken adamlar daha da geriye gitmişler. 2015 başında çıkan m3 aylar sonra gelen selefinden daha üstün bir cihaz.

canon bu kafayla aynasız pazarda bir bok beceremez. fujifilm, sony, olympus ve panasonic aldı başını yürüdü.

• m3'te olan mikrofon girişi bunda yok.
• m3'te hot shoe girişi vardı bunda yok.
• m3 24 mp iken bu 18 mp.
• m3'te cihaz üzerinde daha fazla kontrol imkanı varken bunu resmen kırpmışlar, neredeyse kompakt makine olmuş.
• video konusunda iyileştirme yok. yıl olmuş 2015 daha da full hd 30 fps. onun da bitrate'i düşük (mp4 formatında)
• vizör yok. m3'te en azından harici olarak takılabiliyordu hot shoe girişi kaldırıldığı için o imkan da ortadan kalktı.
• netleme noktaları olarak bir geliştirme yok. sony 179 noktalı netleme imkanı sunarken canon'un ki 3'te 1'i bile değil (49)
• sony başta olmak üzere diğer aynasız makineler saniyede çekilen kare olarak sınıf atlamışken bu cihaz küfreder gibi saniyede 4 kare çekiyor.

canon zaten aynasız piyasasına geç girdi, bu yüzden lens seçenekleri de çok az. diğer markalara rakip olabilmek adına gövdelerinde üstün özellikler sunmalı ki yarışa ortak olabilsin. sen hem piyasaya geç gir, hem lens seçeneklerin kısıtlı olsun hem de 2015'te küfreder gibi özelliklere sahip makineyi 600 dolardan kakala.

resmen rezalet, ben olsam şu makineyi lanse etmeye utanırdım.

resmen fiyasko.m3 almayı düşünürken bu cihazın haberini aldım ve beklemeye karar verdim. ben m3'ten daha iyi özellikler beklerken adamlar daha da ger...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
klasfoto 3 yıl
Ozellik ve Detaylardan Ilk Olarak Cok Basarili Olacak gibi Gozukmuyor. Bircok sey Eksik. Aynasiz Fotograf Makinesi Sinifinda Ciddi Anlamda Eksiklikleri Var. Bir Sonraki Aynasiz Makinesinde Kendini Toparlar Rakipleriyle Kafa Kafaya Gelecek diye Umarken Bu Ozelliklerde Makine Cikarmasi Gercekden Garip. Canon Eos M10 Stoklarimiza Girdikden Sonra Kisa Surede Incelenip Bu Olumsuz Yorumlarin Ne Kadarinin Hakli Ne Kadarinin Haksiz Oldugunu Daha Detayli Ogrenecegiz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eyozgurluk 3 yıl
Üzerinde gelen lensin kalitesi nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cancanax 3 yıl
Hiç bir şey yapmayıp şu odaklama hızını düzelt adam gibi yap yemin ederim başka cihaza gerek yok...kullanan bilir imaj kalitesi iso başarımı giriş slr dan farksız...ama çocuğumun gülüşünde bastığımda 3 sn sonra çekeceksem büyük ziyanlık...m1 aşırı yavaştı...m3 yavaş...m10 ondan hızlı değil...e nasıl olacak?Durağan çekim yapan arkadaşlar için mi cihaz?Hadi odaklaman yavaş iki foto arası neden bekletirsin kırk saat????Bunları çöz aynasızın da kralı ol...

Ya da çözme yoksa kimse slr almaz...bende eos m FF cihaz olsa yeteri kadar hızlı olsa (sn de 5-7 kare gerek yok bastığımda çeksin yeter) başka cihazı neyleyeyim?Acaba nasıl olsa herkes mecbur aynasıza geçecek kaçınılmaz olanı hızlandırmaktan ziyade pastadaki en büyük pay kendininken daha bi geciktirme olayı mı??Fosil kaynaklı yakıt firmaları hesabı...yeni teknolojiler hazır ama kaynaklar bitene kadar söğüş olayı mı?

Eos M+ yap...30MP FF...saniyede 4 kare seri çeksin digic 8 işlemci koy çift en azından tepkiler hızlansın 4k da video çeksin....1500 usd fiyat olsun...Başka cihaz almaz kimse...neyse her şey hesap kitap strateji...dünyanın sonu kötü insan odaklı olmadıkça..."insan" olmadıkça...

Edit: 15000 değil 1500 usd
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
Aynasız pazarından çıksın baride itibarını sarsmasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çekomastik 3 yıl
Çok iyi de olmuş çokta güzel iyi olmuş.




Bu nedir arkadaş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theory of a dead man 3 yıl
Nasıl yani canon m3 ün altına makine koyup bir de 600 dolar fiyat mı koydu¿ Şaka gibi hakkaten

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serseri sirin 3 yıl
600 dolara x-e2 alınır yada A6000 alınır.

Bunlar ne yapıyor allasen.

Vizör yok flaş bağlantısı yok ne var allasen. Olmamış hiç olmamış....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 3 yıl
Zamanında EOS M'nin 18-55 ve flaşıyla birlikte günümüz parasıyla 300$'a satıldığını düşünürsek f/p bakımından tam bir çöp.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
batarya sıkıntısı bunda da devam ediyor 255 foto aynı sorun diğer modellerde de vardı. m3 harici flash yeri vardı bunda yok. m3 den sonra bu geri adım olmuş...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl aspirin_00
aspirin_00

batarya sıkıntısı bunda da devam ediyor 255 foto aynı sorun diğer modellerde de vardı. m3 harici flash yeri vardı bunda yok. m3 den sonra bu geri adım olmuş...

Bu sorun maalesef hemen hemen bütün aynasızlarda mevcut. Sony bu yüzde A7 serisinde çift batarya veriyor. Bunun bile yeterli olmadığı söyleyenler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 3 yıl
lens 15 mm de iken çektik. fotoğraf 15mm mi oluyor yoksa croplu d-slr lerde olduğu gibi 1.6 ile çarpacak mıyız? yani 15mm eşittir; 24 mm oluyor?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VYC Majoris 3 yıl face1tr
Croplu tabii ki. Yoksa full frame olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yelkowan 3 yıl
Nikon ve Canon'un aynasız cihazlar konusundaki bu nazını anlamak mümkün değil.
Sanki aynasız cihazlar kötü olmak zorundaymış gibi hareket ediyorlar ve dünya genelinde bilinçli müşterilerin gözünde itibar kaybediyorlar.
Umarım bu umarsızca davranışlarının karşılığını gelecek yıllarda bulurlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 3 yıl
beş para etmez makine. ne vizör var, ne flaş yeri var.
canon ve nikon aynasız makine teknolojisini çok boşluyor bunun cezasını 5-10 yıl sonra çok büyük öder.
sonraları kodak gibi olursa saşmayın. Türkiye de hala koca gövdeli DSLR lar moda ama teknolojik olarak bizden ilerde olan Asya üykelerinde Sony aynasız kullanıcıları DSLR kullanıcı sayılarını geçmiş durumda.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
halitkin 3 yıl
resmen fiyasko.

m3 almayı düşünürken bu cihazın haberini aldım ve beklemeye karar verdim. ben m3'ten daha iyi özellikler beklerken adamlar daha da geriye gitmişler. 2015 başında çıkan m3 aylar sonra gelen selefinden daha üstün bir cihaz.

canon bu kafayla aynasız pazarda bir bok beceremez. fujifilm, sony, olympus ve panasonic aldı başını yürüdü.

• m3'te olan mikrofon girişi bunda yok.
• m3'te hot shoe girişi vardı bunda yok.
• m3 24 mp iken bu 18 mp.
• m3'te cihaz üzerinde daha fazla kontrol imkanı varken bunu resmen kırpmışlar, neredeyse kompakt makine olmuş.
• video konusunda iyileştirme yok. yıl olmuş 2015 daha da full hd 30 fps. onun da bitrate'i düşük (mp4 formatında)
• vizör yok. m3'te en azından harici olarak takılabiliyordu hot shoe girişi kaldırıldığı için o imkan da ortadan kalktı.
• netleme noktaları olarak bir geliştirme yok. sony 179 noktalı netleme imkanı sunarken canon'un ki 3'te 1'i bile değil (49)
• sony başta olmak üzere diğer aynasız makineler saniyede çekilen kare olarak sınıf atlamışken bu cihaz küfreder gibi saniyede 4 kare çekiyor.

canon zaten aynasız piyasasına geç girdi, bu yüzden lens seçenekleri de çok az. diğer markalara rakip olabilmek adına gövdelerinde üstün özellikler sunmalı ki yarışa ortak olabilsin. sen hem piyasaya geç gir, hem lens seçeneklerin kısıtlı olsun hem de 2015'te küfreder gibi özelliklere sahip makineyi 600 dolardan kakala.

resmen rezalet, ben olsam şu makineyi lanse etmeye utanırdım.

Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 3 yıl ozbey08
ozbey08

beş para etmez makine. ne vizör var, ne flaş yeri var.
canon ve nikon aynasız makine teknolojisini çok boşluyor bunun cezasını 5-10 yıl sonra çok büyük öder.
sonraları kodak gibi olursa saşmayın. Türkiye de hala koca gövdeli DSLR lar moda ama teknolojik olarak bizden ilerde olan Asya üykelerinde Sony aynasız kullanıcıları DSLR kullanıcı sayılarını geçmiş durumda.

İki firma da bunu bilerek yapıyor. Yapamadıkları için değil, yapmak istemedikleri için durum böyle. DSLR satışlarını baltalamak istemiyorlar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3973 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Fotoğraf Makineleri, m10 ve canon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HP Spectre X2 Ön İnceleme 3 yıl Turkcell'in çiftçilere özel servisleri mercek altında 3 yıl HP ENVY Curved All in One PC ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim