Canon'dan aynasız fotoğraf makinesi pazarına yeni üye: EOS M10

Haber Editörü
Kısa süre önce aynasız fotoğraf makinesine pazarına eskiye oranla daha fazla ağırlık vereceğini açıklayan Canon, bu doğrultuda yeni geliştirdiği EOS M10'u kullanıcıların beğenisine sundu.
Canon'un "EOS M" serisi aynasız fotoğraf makinesi ailesine dahil edilen M10, genel gövde yapısı ve özellikleriyle giriş seviyesi bir model olarak karşımıza çıkıyor. Lensleri değiştirilebilen ve EF-M yanında adaptör yardımıyla EF ve EF-S serisi lensleri de kullanabilen fotoğraf makinesi, bünyesinde 18MP çözünürlükte APS-C sensör barındırıyor ve DIGIC 6 görüntü işlemcisiyle yüksek performans vaadediyor.
Siyah, beyaz ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan yeni Canon EOS M10, 100 - 12800 (arttırılmış 25600) ISO aralığını aktif olarak kullanabiliyor ve 49 noktalı Hybrid CMOS AF II otomatik netleme sistemiyle yüksek kararlılıkta çekimler gerçekleştirebiliyor. 3-inçlik 1.04 milyon piksellik 180 derece hareketli dokunmatik ekranıyla rahatlıkla kontrol edilebilen aynasız fotoğraf makinesi, video tarafında MP4 formatında 1920 x 1080 (24p ya da 30p) piksel yani Full HD video çekimleri yapabiliyor. Birçok manuel kontrolü bünyesinde barındıran M10, dokunmatik ekranı üzerinden netleme yapabiliyor olmasıyla da dikkat çekiyor.
Kompakt gövdesinde az sayıda kontrol butonu taşıyan Canon EOS M10, WiFi ile NFC teknolojileriyle akıllı telefonlara görüntü aktarabiliyor ya da bu cihazlardan rahatlıkla yönetilebiliyor. Dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılarına yardımcı olabilen model, kit lens olaraksa Canon'un yeni içe doğru katlanabilir kompakt lensi 15-45mm F3.5-6.3 IS ile geliyor. Toplam boyutu 108 x 67 x 35 mm olan aynasız fotoğraf makinesi, 301 gram ağırlığa ve LP-E12 bataryasıyla CIPA verilerine göre toplam 255 fotoğraflık bir batarya ömrüne sahip.
Kasım ayında satışa çıkacak olan yeni Canon EOS M10, 15-45mm F3.5-6.3 IS ile beraber 600$ fiyat etiketine sahip olacak. Kameranın tanıtım videolarını burada izleyebilirsiniz.
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canon ve nikon aynasız makine teknolojisini çok boşluyor bunun cezasını 5-10 yıl sonra çok büyük öder.
sonraları kodak gibi olursa saşmayın. Türkiye de hala koca gövdeli DSLR lar moda ama teknolojik olarak bizden ilerde olan Asya üykelerinde Sony aynasız kullanıcıları DSLR kullanıcı sayılarını geçmiş durumda.
m3 almayı düşünürken bu cihazın haberini aldım ve beklemeye karar verdim. ben m3'ten daha iyi özellikler beklerken adamlar daha da geriye gitmişler. 2015 başında çıkan m3 aylar sonra gelen selefinden daha üstün bir cihaz.
canon bu kafayla aynasız pazarda bir bok beceremez. fujifilm, sony, olympus ve panasonic aldı başını yürüdü.
• m3'te olan mikrofon girişi bunda yok.
• m3'te hot shoe girişi vardı bunda yok.
• m3 24 mp iken bu 18 mp.
• m3'te cihaz üzerinde daha fazla kontrol imkanı varken bunu resmen kırpmışlar, neredeyse kompakt makine olmuş.
• video konusunda iyileştirme yok. yıl olmuş 2015 daha da full hd 30 fps. onun da bitrate'i düşük (mp4 formatında)
• vizör yok. m3'te en azından harici olarak takılabiliyordu hot shoe girişi kaldırıldığı için o imkan da ortadan kalktı.
• netleme noktaları olarak bir geliştirme yok. sony 179 noktalı netleme imkanı sunarken canon'un ki 3'te 1'i bile değil (49)
• sony başta olmak üzere diğer aynasız makineler saniyede çekilen kare olarak sınıf atlamışken bu cihaz küfreder gibi saniyede 4 kare çekiyor.
canon zaten aynasız piyasasına geç girdi, bu yüzden lens seçenekleri de çok az. diğer markalara rakip olabilmek adına gövdelerinde üstün özellikler sunmalı ki yarışa ortak olabilsin. sen hem piyasaya geç gir, hem lens seçeneklerin kısıtlı olsun hem de 2015'te küfreder gibi özelliklere sahip makineyi 600 dolardan kakala.
resmen rezalet, ben olsam şu makineyi lanse etmeye utanırdım.