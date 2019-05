Canon'dan makro özellikli "SuperTelefoto" lens patentleri

Dünynın en büyük fotoğraf ekipmanı üreticilerinden Canon, "SuperTelefoto" kategorisi için yeni lens patentleri aldı. Canon tarafından alınan patentler şu şekilde ;

Canon 400mm F/4 DO Macro 2:1

Canon 400mm F/4 DO Macro 1:1.4

Canon 600mm F/4 DO Macro 1:1

Canon 800mm F/4 DO Macro 1:1

Alınan patentler iki açıdan önem taşıyor. Öncelikle alınan patentlerdeki lensler Canon'un DO teknolojisini kullanıyor. DO teknolojisi Canon lenslerin büyüklüğünü ve ağırlığını azaltma için geliştirilen ve ayrıca optik sapmaların en az indirildiği bir teknoloji. Bu teknoloji geliştirildiği 1990 yılından beri sadece iki Canon lenste kullanılmıştı. ( Canon EF 400mm F/4 DO IS HSM ve Canon 70-300 F/4.5-5.6 DO IS USM )

Patentlerin diğer bir özellikleri ise makro özelliğine sahip olmaları. Alınan patentlerden özellikle 600mm ve 800mm lenslerin gerçek makro lens gibi 1:1 büyütme ( Objelerin gerçek boyutları ile sensöre düşmesi ) verebilmeleri oldukça önemli bir unsur. Alınan patentlerin gerçeğe çevrilip çevrilmeyeceği kesin olmasa da, özellikle makro açısından sundukları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar.

http://egami.blog.so-net.ne.jp/2012-12-20