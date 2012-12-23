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Canon'dan makro özellikli "SuperTelefoto" lens patentleri

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'dan makro özellikli
Tam Boyutta Gör

Dünynın en büyük fotoğraf ekipmanı üreticilerinden Canon, "SuperTelefoto" kategorisi için yeni lens patentleri aldı. Canon tarafından alınan patentler şu şekilde ;
Canon 400mm F/4 DO Macro 2:1
Canon 400mm F/4 DO Macro 1:1.4
Canon 600mm F/4 DO Macro 1:1
Canon 800mm F/4 DO Macro 1:1
Alınan patentler iki açıdan önem taşıyor. Öncelikle alınan patentlerdeki lensler Canon'un DO teknolojisini kullanıyor. DO teknolojisi Canon lenslerin büyüklüğünü ve ağırlığını azaltma için geliştirilen ve ayrıca optik sapmaların en az indirildiği bir teknoloji. Bu teknoloji geliştirildiği 1990 yılından beri sadece iki Canon lenste kullanılmıştı. ( Canon EF 400mm F/4 DO IS HSM ve Canon 70-300 F/4.5-5.6 DO IS USM )
Patentlerin diğer bir özellikleri ise makro özelliğine sahip olmaları. Alınan patentlerden özellikle 600mm ve 800mm lenslerin gerçek makro lens gibi 1:1 büyütme ( Objelerin gerçek boyutları ile sensöre düşmesi ) verebilmeleri oldukça önemli bir unsur. Alınan patentlerin gerçeğe çevrilip çevrilmeyeceği kesin olmasa da, özellikle makro açısından sundukları ile dikkatleri üzerlerine çekiyorlar. 

http://egami.blog.so-net.ne.jp/2012-12-20 Yorum Yaz
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CanTnçr 6 yıl
Hemde ne para. 800mm lens çıkarsa 25.000 tl olur herhalde
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olağan_şüpheli 6 yıl
Canon 400mm F/4 DO Macro 2:1

bu daha iyi büyütme sunmuyor mu? 1 cm lik cisim ,algılayıcıya 2 cm olarak düşüyor galiba ...
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kratocfil 6 yıl
Sharks hocam gercekten senin icin bicilmis kaftan.ancak bir ton para ister simdi canon bunlara
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deepthrone 6 yıl
yani zoom ve makro bir arada tek bir lenste sunulmuş oluyor
yapılmamış olan bu mu ?
yoksa kaçırdığımız bir başka ayrıntısı mı var haberin ?
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BLoWeR 6 yıl
Shark senin Canon'a geçmekten başka çaren kalmadı...Sana inat olsun diye yapıyor abicim Canon :)

800 1:1 Evden çıkmadan makro çektirir sana :)
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B.S.S. 6 yıl
Evden hic çıkmadan makro çekecek millet artik
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hdblack35 6 yıl
Canon 100mm f/2.8 L IS USM Macro Lens kullanan biri olarak, patentleri alınmış olan bu lensleri heyacanla bekliyorum.
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yabay 6 yıl
oradaki 1:1 F değeri değil.. F4 yazıyor az önceden belirtirim..
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theyapici 6 yıl
2013 objektif yılı oalcak galiba :)
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The Witcher 6 yıl
800mm 1:1 aboo çok pahalı olur.
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David Crosby 6 yıl
ozturert
1:1.4 mü görüyorum orada? Vay anam vay...

Güzel haber gerçekten umarım kağıtta kalmaz.
1:1.4 örnek resim bulamadım lens tam olarak nasıl çekiyor
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ozturert 6 yıl
1:1.4 mü görüyorum orada? Vay anam vay...
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