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Canon'dan üç yeni kompakt kamera

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf dünyası 2013 yılına yeni makineler ile çok hızlı bir başlangıç yaptı. Önde gelen fotoğraf devleri yeni makinelerini bir bir açıklamaya başladılar. Ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken PowerShot N modelinden sonra Canon, dört yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurusu gerçekleştirdi.
Canon tarafından duyurusu yapılan makineler , PowerShot 130 IS, A2600 ve A1400. Makineler Canon'un yeni teknolojilerini üzerlerinde barındırıyorlar. Makinelerin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;
Canon PowerShot 130 IS
- Digic 4 işlemci
- Wi-Fi bağlantı desteği
- 16Mp
- Akıllı görüntü sabitleme özelliği
- 3" LCD ekran 
- 720p video çekim özelliği
- 32 farklı sahne modu
- Canon Camera Windows uygulama desteği
- 3 farklı renk seçeneği 
Canon PowerShot A2600
- 16MP
- 28mm 5x optik zoom oranına sahip lens
- İnce ve metal gövde yapısı
- 720p video çekim özelliği
- Dijital görüntü sabitleme özelliği
- Canlı Ön izleme ve yüz tanıma özelliği
- Eğlenceli efektler
- Ekonomi Modu 
- 3" LCD ekran 
Canon PowerShot A1400
- 16MP
- 28mm 5x optik zoom oranına sahip lens 
- 2.7" LCD ekran ve optik vizör
- 32 sahne modu
- Ekonomi Modu
- Yüz tanıma özelliği
- Canlı Ön izleme özelliği
Duyurusu yapılan makinelerden Canon PowerShot 130 IS modeli $199, Canon PowerShot A2600 modeli $150 ve Canon A1400 modeli $100 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.


http://fstoppers.com/canon-unveils-three-new-powershot-cameras Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
-AhmtOzdmR- 5 yıl
Canon PowerShot A1400 ufak olması ve optik vizör açısından ilgimi çekti açıkçası.
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cold459 5 yıl
Canon Powershot A1400 HD almayı dusunuyorum nasıl kullanan varmıdır acaba ?
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my54 6 yıl
Aynı bamyaları ısıtıp ısıtıp sürüyorlar milletin önüne, sonra niye pazar payımız azalıyor diye ağlanıyolar.
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depeche35 6 yıl
Yani hiçbirinin HD 1080 60fps çekim yapamıyor olması bana inanılmaz geldi...
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olağan_şüpheli 6 yıl
minicik sensore 16 mliyon piksel yığ ama 2013 de 720p video kaydı koy....
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