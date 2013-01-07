Canon'dan üç yeni kompakt kamera

Fotoğraf dünyası 2013 yılına yeni makineler ile çok hızlı bir başlangıç yaptı. Önde gelen fotoğraf devleri yeni makinelerini bir bir açıklamaya başladılar. Ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken PowerShot N modelinden sonra Canon, dört yeni kompakt fotoğraf makinesi duyurusu gerçekleştirdi.

Canon tarafından duyurusu yapılan makineler , PowerShot 130 IS, A2600 ve A1400. Makineler Canon'un yeni teknolojilerini üzerlerinde barındırıyorlar. Makinelerin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;

Canon PowerShot 130 IS

- Digic 4 işlemci

- Wi-Fi bağlantı desteği

- 16Mp

- Akıllı görüntü sabitleme özelliği

- 3" LCD ekran

- 720p video çekim özelliği

- 32 farklı sahne modu

- Canon Camera Windows uygulama desteği

- 3 farklı renk seçeneği

Canon PowerShot A2600

- 16MP

- 28mm 5x optik zoom oranına sahip lens

- İnce ve metal gövde yapısı

- 720p video çekim özelliği

- Dijital görüntü sabitleme özelliği

- Canlı Ön izleme ve yüz tanıma özelliği

- Eğlenceli efektler

- Ekonomi Modu

- 3" LCD ekran

Canon PowerShot A1400

- 16MP

- 28mm 5x optik zoom oranına sahip lens

- 2.7" LCD ekran ve optik vizör

- 32 sahne modu

- Ekonomi Modu

- Yüz tanıma özelliği

- Canlı Ön izleme özelliği

Duyurusu yapılan makinelerden Canon PowerShot 130 IS modeli $199, Canon PowerShot A2600 modeli $150 ve Canon A1400 modeli $100 fiyat etiketi ile satışa sunulacak.





http://fstoppers.com/canon-unveils-three-new-powershot-cameras