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Canon'dan üst seviye bas-çek sınıfına yeni bir üye : PowerShot G7 X

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Canon'dan üst seviye bas-çek sınıfına yeni bir üye : PowerShot G7 X

Sony'nin RX100 bas-çek dijital fotoğraf makinasında 1 inçlik büyük bir sensöre yer vermesinin ardından diğer üreticilerin de trende katılması gecikmesi ve son dönemde çözünürlüklerin yerine sensör boyutlarının artmaya başladığını gördük. Panasonic'in ardından Canon da büyük sensörlü bir bas-çek fotoğraf makinesi tanıttı.

Üst seviyeye hitap eden Canon PowerShot G7 X, firmanın ilk 1 inçlik sensöre sahip fotoğraf makinesi olması ile de dikkat çekiyor. 20.2MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan ürün 24-100mm f/1.8-2.8 lensi sayesinde 4.2x optik zoom yapabiliyor. Cihazda elektronik vizör yer almazken 3 inçlik 180 derece kıvrılan dokunmatik LCD ekranı ile özçekim yapmak daha kolay hale getirilmiş.

DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile daha da güçlenen cihaz 12800 en yüksek ISO değeri taşırken, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. Cihazda WiFi ve NFC bağlantıları mevcutken daha fazla kontrol için buton sayısı da artırılmış. Cihaz 700$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak. 
 
Canon'dan üst seviye bas-çek sınıfına yeni bir üye : PowerShot G7 X


http://www.thephoblographer.com/2014/09/15/canon-announces-new-powershot-cameras/#.VBlxvi5_vio Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
premiumbeyin 4 yıl
Fiyatlar biraz uygun olsa direkt d60 yada d70 alıcaz ama bi düşmüyor meret
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Master_Evil 4 yıl
çok pahalı malesef
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.:. 4 yıl
Kompaktsa Nikon Coolpix A
Taşınabilirse Sony RX1
Profesyonelse Canon 5D Mark III
Bunları almaya bütçeniz yoksa kaliteli bi telefon alın yeter
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çekomastik 4 yıl .:.
Gerisi boş diyorsun. D800,6d,d7100 ve bilimum bodyler boş yani.?
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çekomastik 4 yıl
Diyafram açıklığı rx serisinden iyi, ama zeiss kadar kaliteli optikleri yoksa iş yapmaz bu cihaz. Ama sahalarda sony harici başka markaları görmek güzel.
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DH Misafiri 4 yıl
nikon d 7100 mü alayim yoksa sony rx 100 III
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ShutterSpeed 4 yıl
bu klasman makinelerin fiyatının yüksek olması doğal sonuçta APS-C sensörlü DSLR makinelere bir tık daha yaklaşıyorlar,sensörün büyümesi elbette makinenin elektronik devre dizaynını tamamen değiştirmekte.ama hala sony nin bu kategori ürünleri rakipsiz :) (not: canon kullanıyorum)
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_ceby_ 4 yıl
sony slr konusunda canikonun önüne geçemeyince piyasanın alışkın olmadığı farklı yolları izledi ve megapiksel yerine sensör büyütmeye başladı (ki olması gereken şey de bu)... diğer firmaları da buna zorlamış olması biz kullanıcılar açısından iyi de oldu ama fiyat politikaları hala kötü :(
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Psydia 4 yıl
Hala rx100 serisini geçen olmadı bu kompakt makinelerde
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alikiziltoprak 4 yıl
İşte Sony'yi bu yüzden seviyorum. Hay yaşa!
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Xloud 4 yıl
RX100 II daha alınası
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olağan_şüpheli 4 yıl
fiyatlar da ucuzlasa ...
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