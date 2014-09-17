Canon'dan üst seviye bas-çek sınıfına yeni bir üye : PowerShot G7 X









Sony'nin RX100 bas-çek dijital fotoğraf makinasında 1 inçlik büyük bir sensöre yer vermesinin ardından diğer üreticilerin de trende katılması gecikmesi ve son dönemde çözünürlüklerin yerine sensör boyutlarının artmaya başladığını gördük. Panasonic'in ardından Canon da büyük sensörlü bir bas-çek fotoğraf makinesi tanıttı.





Üst seviyeye hitap eden Canon PowerShot G7 X, firmanın ilk 1 inçlik sensöre sahip fotoğraf makinesi olması ile de dikkat çekiyor. 20.2MP çözünürlükte CMOS yığın sensöre sahip olan ürün 24-100mm f/1.8-2.8 lensi sayesinde 4.2x optik zoom yapabiliyor. Cihazda elektronik vizör yer almazken 3 inçlik 180 derece kıvrılan dokunmatik LCD ekranı ile özçekim yapmak daha kolay hale getirilmiş.





DIGIC 6 görüntü işlemcisi ile daha da güçlenen cihaz 12800 en yüksek ISO değeri taşırken, 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabiliyor. Cihazda WiFi ve NFC bağlantıları mevcutken daha fazla kontrol için buton sayısı da artırılmış. Cihaz 700$ fiyat etiketi ile gelecek ay satışa sunulacak.

http://www.thephoblographer.com/2014/09/15/canon-announces-new-powershot-cameras/#.VBlxvi5_vio