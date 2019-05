Canon'dan yeni, EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM kit lens

Fotoğraf dünyasında yaptığı 4 farklı fotoğraf makinesi duyurusu ile gündemin en üst sıralarında yer alan Canon, fotoğraf makineleri yanında, bir de yeni EF-S 18-5mm F/3.5-5.6 IS STM lens modelini kullanıcılara tanıttı.

Canon tarafından tanıtılan EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM, firmanın yeni teknolojilerini üzerinde barındırıyor ve EF-S 18-135 F/3.5-5.6 IS STM ve EF 40mm F/2.8 STM modellerinden sonra üçüncü STM teknolojisine sahip lens olma özelliği taşıyor. Canon tarafından geliştirilen STM (STepper Motor) teknolojisi, yeni tasarlanmış yapısı ile otomatik netleme motorunun sesini azaltarak, sürekli netleme sırasında video çekimlerine karışan sesi önlemeye yardımcı oluyor. Bu doğrultuda tasarlanmış yeni EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM, bünyesinde 4 durağa kadar yardımcı olabilen görüntü sabitleme teknolojisi, manuel netleme bileziği ve AF/M/F ile IS butonları yer alıyor.

Oldukça hafif ve kompakt yapıda geliştirilmiş olan yeni 18-55, Super Spectra optik kaplamasına, 0.25m minimum netleme mesafesine, 7 bıçaklı diyafram yapısına ve ayrıca dönmeyen ön element yapısını kullanıcılarına sunuyor.

Canon'un bugün duyurusunu yaptığı 700D ve 100D DSLR fotoğraf makineleri ile beraber gelecek olan Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS STM lens, tek başına Nisan ayında 250$ fiyat etiketine sahip olarak piyasaya çıkacak.