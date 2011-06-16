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Canon'dan yeni bir telefoto zum objektif: EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Dijital fotoğrafçılık alanının önemli üreticilerinden Canon, yeni telefoto zum objektifi EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II'yi anons etti.
EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS'nin güncellenmiş versiyonu olan yeni objektif, 108 x 70 mm boyutlarında ve 390 gram ağırlığında tasarlanmış. 10 grup içinde 12 elementten oluşan optik mimarisiyle dikkat çeken objektifte 55 mm'de diyaframı f/4'e kadar, 250 mm'de ise f/5.6'ya kadar açabiliyoruz. Görüntü stabilizasyon sistemi (Image Stabilizer) sayesinde zorlu ışık koşullarında olabildiğince bulanıklıkların önüne geçen objektif, 1.1 metre minimum odak mesafesi ve 58 mm filtre çapı sunuyor.
Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II'nin temmuz ayından itibaren 370 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor.

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bipekkan 8 yıl
II. nesil kit lensi 18-55 mm de gözle fark edilir bir iyileştirme özellikle 18 mm de yapılmıştı. IS de de farkedilir bir iyileştirme var. 55-250 mm Is zaten 2008 TıPA F/P ödüllü bir lensti ve kişisel olarak imalat yapım kalitesi vasat olmasına rağmen çok iyi ve keskin bir görüntü kalitesi vardı. Bu 2. nesil lensle, bir evvelki lensin neresini iyi hale getirdiler, Bayağı merak ediyorum. Çünkü 370 € bayağı ciddi bir fiyat ve bu lensin TR garantili satış fiyatı benim formülüme göre 1200-1600 TL aralığında olması demek......ki, bir çeşit kit lens olan bu lensin bu fiyata satılabilmesi bence çok zor.
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coxackie 8 yıl

bipekkan

II. nesil kit lensi 18-55 mm de gözle fark edilir bir iyileştirme özellikle 18 mm de yapılmıştı. IS de de farkedilir bir iyileştirme var. 55-250 mm Is zaten 2008 TıPA F/P ödüllü bir lensti ve kişisel olarak imalat yapım kalitesi vasat olmasına rağmen çok iyi ve keskin bir görüntü kalitesi vardı. Bu 2. nesil lensle, bir evvelki lensin neresini iyi hale getirdiler, Bayağı merak ediyorum. Çünkü 370 € bayağı ciddi bir fiyat ve bu lensin TR garantili satış fiyatı benim formülüme göre 1200-1600 TL aralığında olması demek......ki, bir çeşit kit lens olan bu lensin bu fiyata satılabilmesi bence çok zor.


O fiyata 70-200 F/4 nonIS veya 70-300 USM IS alınabiliyor.
Bence de çok zor.
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