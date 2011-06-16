Canon'dan yeni bir telefoto zum objektif: EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II

Dijital fotoğrafçılık alanının önemli üreticilerinden Canon, yeni telefoto zum objektifi EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II'yi anons etti.

EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS'nin güncellenmiş versiyonu olan yeni objektif, 108 x 70 mm boyutlarında ve 390 gram ağırlığında tasarlanmış. 10 grup içinde 12 elementten oluşan optik mimarisiyle dikkat çeken objektifte 55 mm'de diyaframı f/4'e kadar, 250 mm'de ise f/5.6'ya kadar açabiliyoruz. Görüntü stabilizasyon sistemi (Image Stabilizer) sayesinde zorlu ışık koşullarında olabildiğince bulanıklıkların önüne geçen objektif, 1.1 metre minimum odak mesafesi ve 58 mm filtre çapı sunuyor.



Canon EF-S 55-250 mm f/4-5.6 IS II'nin temmuz ayından itibaren 370 Euro'dan satışa sunulması planlanıyor.

