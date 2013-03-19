Canon'nun yeni DSLR fotoğraf makinesi Kiss X7'nin (EOS-b) ilk görseli ortaya çıktı

Haber Editörü
Canon tarafından 22 Mart basın etkinliği kapsamında duyurulması beklenen yeni giriş seviyesi DSLR modelinin ilk görsel ortaya çıktı.
Dün BestBuy internet sitesi üzerinde ilk bilgileri ortaya çıkan ve Kiss X7 (EOS-b) ismine sahip olan fotoğraf makinesi, Canon'un şu ana kadar çıkarttığı en ufak gövdeye sahip olan DSLR fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Daha önce hiçbir görseli olmayan fotoğraf makinesinin ilk görüntüsü, resmi duyurulardan önce ortaya çıkardığı bilgiler ile gündeme gelen "Digicame-info" sitesinden geldi. Çözünürlük olarak çok yüsek boyutta olmasa da makinenin genel ön görünüşü hakkında bilgi veren fotoğraf, makinenin bu hafta içerisinde resmi olarak duyurulacağına işaret ediyor.
Ayrıca yeni fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;
- 18MP APS-C sensör (5184x3456)
- FullHD 1080P video kaydı
- Digic 5 görüntü işlemcisi
- 4fps seri çekim hızı
- 3"1.04 milyon nokta dokunmatik LCD ekran
- Optik Vizör (0.87 büyütme, %95 kapsama)
- 9 noktalı otomatik netleme sistemi
- Yüz tanıma özelliği
- SDXC/SD/SDHC hafıza kartı yuvası
- 30s-1/4000s arası enstatene hızı
- Hazır sahne modları
- Yaratıcı filtreler
- Sadece siyah renk seçeneği
- Dahili flaş
- Harici flaş takma yuvası (Hot Shoe)
- ISO 100-25,600 aralığı
- LP-E13 batarya
http://digicame-info.com/2013/03/eos-kiss-x7.html
http://digicame-info.com/2013/03/eos-kiss-x7.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlış olmuş.
Nokia 808 PureView varken hangi enayi Kiss X7 alır diye sorman gerekirdi.
daha ürünü kullanmamışsın salak salak yorumlar yazıyorsun...
Bu değer birçok fotoğraf makinesinde mevcut ancak doğal olarak görüntü çamur gibi