Canon'nun yeni DSLR fotoğraf makinesi Kiss X7'nin (EOS-b) ilk görseli ortaya çıktı

Canon tarafından 22 Mart basın etkinliği kapsamında duyurulması beklenen yeni giriş seviyesi DSLR modelinin ilk görsel ortaya çıktı.

Dün BestBuy internet sitesi üzerinde ilk bilgileri ortaya çıkan ve Kiss X7 (EOS-b) ismine sahip olan fotoğraf makinesi, Canon'un şu ana kadar çıkarttığı en ufak gövdeye sahip olan DSLR fotoğraf makinesi olma özelliği taşıyor. Daha önce hiçbir görseli olmayan fotoğraf makinesinin ilk görüntüsü, resmi duyurulardan önce ortaya çıkardığı bilgiler ile gündeme gelen "Digicame-info" sitesinden geldi. Çözünürlük olarak çok yüsek boyutta olmasa da makinenin genel ön görünüşü hakkında bilgi veren fotoğraf, makinenin bu hafta içerisinde resmi olarak duyurulacağına işaret ediyor.

Ayrıca yeni fotoğraf makinesinin teknik özelliklerini hatırlamak gerekirse;