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Canon'un 22 Mart etkinliği için bir model daha konuşulmaya başlandı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un 22 Mart etkinliği için bir model daha konuşulmaya başlandı
Bildiğiniz üzere Canon 22 Mart tarihinde basın etkinliği düzenleyerek yeni bir ürün duyurusu yapacak. Uzun zamandır ortaya çıkan farklı davetiyeler ile konuşulan bu etkinlik için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.
Canon tarafından 22 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinlik kapsamında yeni bir ürün duyurusu yapılacak. Şimdiye kadar bu etkinlik kapsamında firmanın uzun zamandır piyasada olan 60D modelinin yenilenerek, yerine 70D modelinin duyurulacağı konuşuluyordu. Daha sonra ortaya çıkan bilgiler ile bu etkinlik için firmanın şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en ufak DSLR modeli olacağı söylenen ve dün BestBuy internet sitesi üzerinde teknik özellikleri ortaya çıkan EOS 100D (EOS-b) modeli hakkında bilgiler geldi.
Şimdi ise bu etkinlik kapsamında Canon'un PowerShot kompakt fotoğraf makinesi ailesine yeni bir üyenin geleceği konuşulmaya başlandı. Canon PowerShot SX280 HS ismine sahip olan bu yeni kompakt fotoğraf makinesinin şimdilik 20x yakınlaştırma sağlayabilen lens, dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği, Full HD video çekim kapasitesi ve ilginç olarak Digic 6 görüntü işlemcisine sahip olacağı belirtiliyor. 
Daha fazla ayrıntı yer almayan PowerShot SX280 HS ve diğer modellerin tüm ayrıntıları, 22 Mart tarihinde Canon'un yapacağı etkinlik kapsamında resmi olarak ortaya çıkacak.
http://www.canonwatch.com/rumor-canon-powershot-sx280-hs-set-to-be-announced-this-week/ 

http://www.canonwatch.com/rumor-canon-powershot-sx280-hs-set-to-be-announced-this-week/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kurunc 6 yıl
SX220HS Modelini kullanıyorum ve bir kompakt makineden çok öte kaliteli fotoğraf ve Full HD videolar çekebiliyorum :) Bu makine çok daha iyi özelliklere sahip.
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theyapici 6 yıl
evet digic 6 işlemciden bahsediliyor bakalım nasıl digic 6 çıkıyor mu
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myhotyro 6 yıl
Birkaç saat önce Sandisk'in 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.
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