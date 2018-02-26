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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Canon'un 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi EOS M50 tanıtıldı

Canon fotoğraf makinesi serisini genişletmeye devam ediyor. Dev şirket aynasız modeli olan Canon EOS M50'yi tanıttı. Cihazın tüm detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
2,6b
1
10
Fotoğraf Makineleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Canon yeni duyurduğu aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Yeni cihazın tasarımı diğer Canon ürünlerinden pek farklı değil. EOS M5 ve EOS M6'nın altında bir segment olarak değerlendirilen EOS M50, 4K video çekimi yapma özelliğine sahip.
DIGIC 8 işlemcisi ile güçlendirilen bu çok yönlü aynasız fotoğraf makinesi, değişken açılı dokunmatik ekrana ve 24,1 Megapiksel CMOS sensöre sahip. EOS M50'nin yüksek işleme gücü sayesinde en zorlu ışık koşullarında bile etkileyici fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Sinematik 4K video özelliği ile Full HD'den dört kat daha fazla görüntü kalitesine sahip, yüksek çözünürlükte videolar çekilebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti"

Canon EOS M50'nin fiyatı ne kadar olacak?

Wi-Fi veya Bluetooth ile otomatik resim senkronizasyonu ve aktarımı özelliği sayesinde sosyal medyada kolayca fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihaz ve bilgisayarlara da hızlıca bağlanabilmeniz mümkün. Nisan 2018'de 750 dolardan satışa sunulacak Canon EOS M50 fiyatının, tercih edilecek lense göre 1.000 doları aşması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/2/25/17046370/canon-m50-mirrorless-specs-price-release-date Yorum Yaz
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jiddi 1 yıl


4K isteyene Canon küfür edercesine cevabını vermiş !.. 5 eksenli IS'i gibi 4K'sı da fiyasko da piyaz ko !.. El kanonizmo del sömürizma

Tabi itina ile tapıcesss yabacek bişi yok. Kanon bu, votrafçılığın ezeli ve ebedi mağğğbedi "Oh camoooon"
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fotografcinet 1 yıl
Adamlar bir kamera yapiyor guya 4K cekim ozelligi koyuyor.
24fps te 4K video cekiyor. 30fps degil.
Ve birde 4K video moduna gectigin zaman 2X crop faktoru var. Yani 50mm lens oluyor sana 100mm lens.
Hic 4K modu koyma daha iyi. veya bak sony ye veya panasonic gh4 veya gh5 e.
Panasonic YILLAR once GH4e 4K video modu koydu. ve taaa 2014 yilinda yani 4 sene once.
Canon 4 seneden beri uyuyorsun!...
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Father Torque 1 yıl fotografcinet
+ 4K çekimde son derece hızlı olan Dual Pixel AF yerine son derece yavaş olan kontrast bazlı AF kullanıyor. Canon deyim yerindeyse 4K'yı göstermiş ama elletmemiş.
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jiddi 1 yıl
79 Puan almış DPreview'den !..

dpreview.com/...

...
Bir de bakalım Türkiye'de Canon bunu bizim millete ne biçimden şettirecek şimdi !..
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Father Torque 1 yıl
Yahu bu makinada çakma 4K varmış, internette yabancı siteler yerden yere vuruyorlar Canon'un bu makinasını.
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UluTonyukuk 1 yıl
4K için video kameralarını satmaya çalışmaktan vazgeçti anlaşılan tabi Sony a6300-6500 karşısında biraz çaresiz kalınca el mahkum rekabet için yapabilecek başka bir şeyleri kalmadı.
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cpurss79 1 yıl
Canon sonunda 4K diye bir şeyin olduğunu hatirladi. Gövdede sabitleyici de varsa güzel bir cihaz olur aslında tutabilir. Ha tabi bir de hala Canon M lensler fazla değil o da sorun tabi..
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dere.beyi 1 yıl
samsung NX2 4K 120 FPS veriyor bunlar halan 4k ya geçtik diye seviniyorlar :D
samsung olmasa biz ölmüşüz bunların ellerine kalacaz...
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nodar 1 yıl dere.beyi
Nx300 kullanan biri olarak nx2 yi ilk kez duydum... Üstel
ik 4k/120 fps gerçekten iyiymiş.
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canon, fotoğraf makinesi ve
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