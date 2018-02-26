Canon'un 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi EOS M50 tanıtıldı

Canon yeni duyurduğu aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Yeni cihazın tasarımı diğer Canon ürünlerinden pek farklı değil. EOS M5 ve EOS M6'nın altında bir segment olarak değerlendirilen EOS M50, 4K video çekimi yapma özelliğine sahip.

DIGIC 8 işlemcisi ile güçlendirilen bu çok yönlü aynasız fotoğraf makinesi, değişken açılı dokunmatik ekrana ve 24,1 Megapiksel CMOS sensöre sahip. EOS M50'nin yüksek işleme gücü sayesinde en zorlu ışık koşullarında bile etkileyici fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Sinematik 4K video özelliği ile Full HD'den dört kat daha fazla görüntü kalitesine sahip, yüksek çözünürlükte videolar çekilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti"

Canon EOS M50'nin fiyatı ne kadar olacak?

Wi-Fi veya Bluetooth ile otomatik resim senkronizasyonu ve aktarımı özelliği sayesinde sosyal medyada kolayca fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihaz ve bilgisayarlara da hızlıca bağlanabilmeniz mümkün. Nisan 2018'de 750 dolardan satışa sunulacak Canon EOS M50 fiyatının, tercih edilecek lense göre 1.000 doları aşması bekleniyor.

https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/2/25/17046370/canon-m50-mirrorless-specs-price-release-date