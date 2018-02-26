Canon'un 4K video çekebilen yeni fotoğraf makinesi EOS M50 tanıtıldı

Teknoloji Editörü
Canon yeni duyurduğu aynasız fotoğraf makinesi EOS M50 ile ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Yeni cihazın tasarımı diğer Canon ürünlerinden pek farklı değil. EOS M5 ve EOS M6'nın altında bir segment olarak değerlendirilen EOS M50, 4K video çekimi yapma özelliğine sahip.
DIGIC 8 işlemcisi ile güçlendirilen bu çok yönlü aynasız fotoğraf makinesi, değişken açılı dokunmatik ekrana ve 24,1 Megapiksel CMOS sensöre sahip. EOS M50'nin yüksek işleme gücü sayesinde en zorlu ışık koşullarında bile etkileyici fotoğraf ve videolar çekmek mümkün. Sinematik 4K video özelliği ile Full HD'den dört kat daha fazla görüntü kalitesine sahip, yüksek çözünürlükte videolar çekilebiliyor.Ayrıca Bkz. "Canon, otomatik olarak kendi yönünü belirleyen akıllı flaş üretti"
Canon EOS M50'nin fiyatı ne kadar olacak?
Wi-Fi veya Bluetooth ile otomatik resim senkronizasyonu ve aktarımı özelliği sayesinde sosyal medyada kolayca fotoğraf paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca akıllı cihaz ve bilgisayarlara da hızlıca bağlanabilmeniz mümkün. Nisan 2018'de 750 dolardan satışa sunulacak Canon EOS M50 fiyatının, tercih edilecek lense göre 1.000 doları aşması bekleniyor.
https://www.theverge.com/circuitbreaker/2018/2/25/17046370/canon-m50-mirrorless-specs-price-release-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4K isteyene Canon küfür edercesine cevabını vermiş !.. 5 eksenli IS'i gibi 4K'sı da fiyasko da piyaz ko !.. El kanonizmo del sömürizma
Tabi itina ile tapıcesss yabacek bişi yok. Kanon bu, votrafçılığın ezeli ve ebedi mağğğbedi "Oh camoooon"
24fps te 4K video cekiyor. 30fps degil.
Ve birde 4K video moduna gectigin zaman 2X crop faktoru var. Yani 50mm lens oluyor sana 100mm lens.
Hic 4K modu koyma daha iyi. veya bak sony ye veya panasonic gh4 veya gh5 e.
Panasonic YILLAR once GH4e 4K video modu koydu. ve taaa 2014 yilinda yani 4 sene once.
Canon 4 seneden beri uyuyorsun!...
dpreview.com/...
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Bir de bakalım Türkiye'de Canon bunu bizim millete ne biçimden şettirecek şimdi !..
samsung olmasa biz ölmüşüz bunların ellerine kalacaz...
ik 4k/120 fps gerçekten iyiymiş.