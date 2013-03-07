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Canon'un çıkması muhtemel 70D modeli, 22 Mart tarihinde duyurulabilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un çıkması muhtemel 70D modeli, 22 Mart tarihinde duyurulabilir
Özellikle Cp+ 2013 fuarı sonrası çok fazla konuşulmaya başlanan ve Canon'un hali hazırda piyasada olan 60D'nin yerine gelmesi beklenen 70D modelinin duyurusu için 22 Mart tarihi konuşulmaya başlandı.
Canon Çek Cumhuriyeti tarafından yollanmaya başlanan yeni bir ürün duyurusu etkinliği davetiyesi doğrultusunda ortaya çıkan 22 Mart tarihi, kesin olmasa da Canon'un 60D modelinin yerine gelecek olan 70D modelinin bu etekinlik kapsamında duyurulabileceğinin konuşulmasına neden oldu. Daha önce Canon görüntü iletişim ürünleri baş yöneticisi Masaya Maeda yaptığı açıklamalarda, yarı profesyonel kullanıcılarının halen APS-C formatta kameralar talep ettiğinden bahsetmiş ve Canon EOS 70D modeli hakkında kapıları kapatmayarak gelecekte birgün bu modelin gelebileceğinin sinyallerini vermişti.
Etkinlik kapsamı hakkında daha fazla bilgi yer almıyor olsada, Canon'dan 70D modeli harici başka bir fotoğraf makinesi duyursu da gelebilme olasılığı yüksek.
http://www.canonrumors.com/2013/03/announcements-on-march-22-2013-cr1/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+canonrumors%2Frss+%28Canon+Rumors%29

http://www.canonrumors.com/2013/03/announcements-on-march-22-2013-cr1/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+canonrumors%2Frss+%28Canon+Rumors%29 Yorum Yaz
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londoner23 6 yıl
bende canon 80D nin pek yakında çıkacağını duymuştum...
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kenya64 6 yıl
Belli olsun artık, sırf digic IV diye 60D yi almıyorum, yüzünü göstersin artık. 650D ile gelen dokunmatik ekran ve videoda AF bir de Digic V işlemci beni 70D yi bekleme itiyor.
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