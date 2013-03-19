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Canon'un giriş seviyesi yeni fotoğraf makinesi EOS 700D'nin özellikleri ortaya çıktı

6 yıl
3,6b
1
29
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un giriş seviyesi yeni fotoğraf makinesi EOS 700D'nin özellikleri ortaya çıktı
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon'un yeni fotoğraf makineleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken DSLR fotoğraf makinesi EOS-b (X7) ve PowerShot SX280 HS modelinden sonra, şimdi de 700D DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı.
Canon'un hali hazırda piyasada olan 650D modelinin yeni versiyonu olan 700D'nin ilk görsel ve özellikleri her zamanki gibi "Digicam-info" sitesi tarafından yayınlandı. Yerine geleceği 650D modeline göre çok büyük teknik ve tasarımsal yenilikler içermeyen modelin temel özellikleri şu şekilde;
  • 18Mp sensör
  • Digic 5 görüntü işlemcisi
  • 9 noktalı otomatik netleme sistemi
  • 1.04 milyon hareketli dokunmatik LCD ekran
  • 5 fps seri çekim hızı
  • Full HD video çekim kapasitesi
  • 30-1/4000 enstantane hızı
  • ISO 100-12,800 (25,600 arttırılabilir) aralığı
  • Yaratıcı filtre seçenekleri
  • SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği
  • LP-E8 batarya
  • 580 gram ağırlık
Piyasaya Nisan ayı sonunda yaklaşık 89,000 yen (940$) fiyat etiketi ile çıkması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, beraberinde Canon EF-S 18-55 IS STM ya da EF-S 18-135 IS STM lens modelleri ile gelecek.


http://digicame-info.com/2013/03/eos-kiss-x7i.html Yorum Yaz
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Aprowler 6 yıl en beğenilen
550d den beri duzgun bir guncelleme yok bu seri model cıksın dıye cıkarılır oldu
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DH Misafiri 6 yıl
gereksiz paralar harcamak istiyosanız durmayın alın.
3 sene önce aldığım premier foto makinemde cmos sensör var, canon bunu yenilik diye tanıtıyor. japon malı diyeceksiniz, benim sirkecide makineyi aldığım yer de japonyada üretildiğini söylüyordu. e nedir bu, şimdi olay 18mp olması mı ? 20 de 1 fiyatına aldığım japonyadan ithal premier de aynı işi yapıyor, kusura bakmayın ama kazıklanmanın lüzumu yok. aha cihazım da bu :
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dOmi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

gereksiz paralar harcamak istiyosanız durmayın alın.
3 sene önce aldığım premier foto makinemde cmos sensör var, canon bunu yenilik diye tanıtıyor. japon malı diyeceksiniz, benim sirkecide makineyi aldığım yer de japonyada üretildiğini söylüyordu. e nedir bu, şimdi olay 18mp olması mı ? 20 de 1 fiyatına aldığım japonyadan ithal premier de aynı işi yapıyor, kusura bakmayın ama kazıklanmanın lüzumu yok. aha cihazım da bu :

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


hocam sana bu soğukta da olsa çıplak yerlerimle güldüm kardeş. (: sen dslr hobisini 100 liralık hesap makinenle lütfen eleştirme. lütfen kardeş.
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byJuck 6 yıl
Kötü mü bu makine
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muratai 6 yıl byJuck
byJuck

Kötü mü bu makine

Daha çıkmadan, incelemesi yapılmadan birşey söylemek zor.
Ancak büyük ihtimalle fotoğraf kalitesi adına bir gelişme beklemek hata olur. Olsa olsa yazılımsal özellikleri geliştirilmiş, yeni DSP / Imaj işlemcisi eklenmiş olur. Sensör yine aynı sensör, canonun beceriksizliği.

1.6x APS-C de 18Mp kullanırken Full Frame 35mm de 20-21 MP kullanıyor canon. Canon 6D güzel sonuç veriyor tabi, ancak 18MP lik sensör için aynı şeyleri söylemek güç.
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unut93 6 yıl
Ufak tefek yenilikler olması çok normal gözle görülür değişiklik görmek isteyenler yeni bir full frame beklemeli
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#Ramazan 6 yıl
Umarım 600D ve 650D modellerinin fiyatını düşürür.
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W-Cat 6 yıl
Süper paylasımlar alımlar guzel baya :)
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V4LKyR 6 yıl
Full Frame mi olacak yoksa bu?
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muratai 6 yıl
7D, 60D, 550D, 600D, 650D ve 700D hepsinde aynı sensörün hafif revize edilmiş versiyonları var.
Evet, 7D de kullanılan sensör daha iyi yerinden seçiliyor wafer in, 60D de keza öyle ancak aynı eski teknoloji işe yaramaz 18MP sensör kullanmaya devam.
16MP lik Sony Sensörün Nikon ve Sony NEX de ki performansını gören birisi bu kameraların suratına bile bakmaz. 18-55 lensle bile iyi performans veren 16MP sensörün karşısında 15-85 mm 900$ lık lensle bile yeterli performans veremeyen bir 18MP canon sensör düşünün.
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ozturert 6 yıl muratai
muratzilla
7D, 60D, 550D, 600D, 650D ve 700D hepsinde aynı sensörün hafif revize edilmiş versiyonları var.
Evet, 7D de kullanılan sensör daha iyi yerinden seçiliyor wafer in, 60D de keza öyle ancak aynı eski teknoloji işe yaramaz 18MP sensör kullanmaya devam.
16MP lik Sony Sensörün Nikon ve Sony NEX de ki performansını gören birisi bu kameraların suratına bile bakmaz. 18-55 lensle bile iyi performans veren 16MP sensörün karşısında 15-85 mm 900$ lık lensle bile yeterli performans veremeyen bir 18MP canon sensör düşünün.

Bunu gösterir misin? Yani 16MP üzerinde iyi performans verip 18MP'de çuvallayan objektif örneği istiyorum.
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BLoWeR 6 yıl muratai
muratzilla

7D, 60D, 550D, 600D, 650D ve 700D hepsinde aynı sensörün hafif revize edilmiş versiyonları var.

Evet, 7D de kullanılan sensör daha iyi yerinden seçiliyor wafer in, 60D de keza öyle ancak aynı eski teknoloji işe yaramaz 18MP sensör kullanmaya devam.



16MP lik Sony Sensörün Nikon ve Sony NEX de ki performansını gören birisi bu kameraların suratına bile bakmaz. 18-55 lensle bile iyi performans veren 16MP sensörün karşısında 15-85 mm 900$ lık lensle bile yeterli performans veremeyen bir 18MP canon sensör düşünün.

Yeterli performans veremiyor derken ne performansından bahsediyorsunuz biraz açar mısınız? 18mp ile 16mp 650d ve Nex ile body'den stilleri kapalı konuma getirip, aynı mm ile aynı iso ile aynı f ayarları ile pixel peep yapmadan bana farkı "aha işte bu Sony" diyin, o zaman tamam diyeceğim...

Yeterli performans yokmuş... Ne demekse...
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ozgur112 6 yıl
Son dört senede ekranı döndürüp dokunmatik yaptılar,otomotiv sektörüne dönderdiler bu seriyi tamponu değiştirip yeniden sürüyorlar ortaya.
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murdocklawless 6 yıl
tırt.
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spirituals 6 yıl
Hem aynı tip hemde aynı özellikler . Değişen hiçbirşey yok ! Amaçları giriş seviyesindeki kullanıcılara bol bol yeni model adında makina satıp kar yapmak . Özgünlükten vs uzaklaştılar iyice !
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Berbat Ferhat 6 yıl
650D ile birlikte STM lens ve dokunmatik ekran geldi. 700D ne koyuyor ortaya anlayamadım. Odaklama sistemi aynı. Yine minicik grip. Beklentiyi karşılayamayan batarya bile değişmemiş. Bu sefer güldürmedi...
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mizantropia 6 yıl
Canon hala cepten yiyor.
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Aprowler 6 yıl en beğenilen
550d den beri duzgun bir guncelleme yok bu seri model cıksın dıye cıkarılır oldu
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CanTnçr 6 yıl Aprowler
Aprowler

550d den beri duzgun bir guncelleme yok bu seri model cıksın dıye cıkarılır oldu

Çok haklısınız. Modeller birbirinin aynısı olmaya başladı. Yenilik görmek istiyoruz her markadan
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