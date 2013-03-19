Canon'un giriş seviyesi yeni fotoğraf makinesi EOS 700D'nin özellikleri ortaya çıktı

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon'un yeni fotoğraf makineleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken DSLR fotoğraf makinesi EOS-b (X7) ve PowerShot SX280 HS modelinden sonra, şimdi de 700D DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı.

Canon'un hali hazırda piyasada olan 650D modelinin yeni versiyonu olan 700D'nin ilk görsel ve özellikleri her zamanki gibi "Digicam-info" sitesi tarafından yayınlandı. Yerine geleceği 650D modeline göre çok büyük teknik ve tasarımsal yenilikler içermeyen modelin temel özellikleri şu şekilde;

18Mp sensör

Digic 5 görüntü işlemcisi

9 noktalı otomatik netleme sistemi

1.04 milyon hareketli dokunmatik LCD ekran

5 fps seri çekim hızı

Full HD video çekim kapasitesi

30-1/4000 enstantane hızı

ISO 100-12,800 (25,600 arttırılabilir) aralığı

Yaratıcı filtre seçenekleri

SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği

LP-E8 batarya

580 gram ağırlık

Piyasaya Nisan ayı sonunda yaklaşık 89,000 yen (940$) fiyat etiketi ile çıkması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, beraberinde Canon EF-S 18-55 IS STM ya da EF-S 18-135 IS STM lens modelleri ile gelecek.





http://digicame-info.com/2013/03/eos-kiss-x7i.html