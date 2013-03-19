Canon'un giriş seviyesi yeni fotoğraf makinesi EOS 700D'nin özellikleri ortaya çıktı

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Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden olan Canon'un yeni fotoğraf makineleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün ufak boyutları ile dikkatleri üzerine çeken DSLR fotoğraf makinesi EOS-b (X7) ve PowerShot SX280 HS modelinden sonra, şimdi de 700D DSLR fotoğraf makinesi ortaya çıktı.
Canon'un hali hazırda piyasada olan 650D modelinin yeni versiyonu olan 700D'nin ilk görsel ve özellikleri her zamanki gibi "Digicam-info" sitesi tarafından yayınlandı. Yerine geleceği 650D modeline göre çok büyük teknik ve tasarımsal yenilikler içermeyen modelin temel özellikleri şu şekilde;
- 18Mp sensör
- Digic 5 görüntü işlemcisi
- 9 noktalı otomatik netleme sistemi
- 1.04 milyon hareketli dokunmatik LCD ekran
- 5 fps seri çekim hızı
- Full HD video çekim kapasitesi
- 30-1/4000 enstantane hızı
- ISO 100-12,800 (25,600 arttırılabilir) aralığı
- Yaratıcı filtre seçenekleri
- SD/SDHC/SDXC hafıza kart desteği
- LP-E8 batarya
- 580 gram ağırlık
Piyasaya Nisan ayı sonunda yaklaşık 89,000 yen (940$) fiyat etiketi ile çıkması beklenen DSLR fotoğraf makinesi, beraberinde Canon EF-S 18-55 IS STM ya da EF-S 18-135 IS STM lens modelleri ile gelecek.
http://digicame-info.com/2013/03/eos-kiss-x7i.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3 sene önce aldığım premier foto makinemde cmos sensör var, canon bunu yenilik diye tanıtıyor. japon malı diyeceksiniz, benim sirkecide makineyi aldığım yer de japonyada üretildiğini söylüyordu. e nedir bu, şimdi olay 18mp olması mı ? 20 de 1 fiyatına aldığım japonyadan ithal premier de aynı işi yapıyor, kusura bakmayın ama kazıklanmanın lüzumu yok. aha cihazım da bu :
hocam sana bu soğukta da olsa çıplak yerlerimle güldüm kardeş. (: sen dslr hobisini 100 liralık hesap makinenle lütfen eleştirme. lütfen kardeş.
Daha çıkmadan, incelemesi yapılmadan birşey söylemek zor.
Ancak büyük ihtimalle fotoğraf kalitesi adına bir gelişme beklemek hata olur. Olsa olsa yazılımsal özellikleri geliştirilmiş, yeni DSP / Imaj işlemcisi eklenmiş olur. Sensör yine aynı sensör, canonun beceriksizliği.
1.6x APS-C de 18Mp kullanırken Full Frame 35mm de 20-21 MP kullanıyor canon. Canon 6D güzel sonuç veriyor tabi, ancak 18MP lik sensör için aynı şeyleri söylemek güç.
Evet, 7D de kullanılan sensör daha iyi yerinden seçiliyor wafer in, 60D de keza öyle ancak aynı eski teknoloji işe yaramaz 18MP sensör kullanmaya devam.
16MP lik Sony Sensörün Nikon ve Sony NEX de ki performansını gören birisi bu kameraların suratına bile bakmaz. 18-55 lensle bile iyi performans veren 16MP sensörün karşısında 15-85 mm 900$ lık lensle bile yeterli performans veremeyen bir 18MP canon sensör düşünün.
Bunu gösterir misin? Yani 16MP üzerinde iyi performans verip 18MP'de çuvallayan objektif örneği istiyorum.
Yeterli performans veremiyor derken ne performansından bahsediyorsunuz biraz açar mısınız? 18mp ile 16mp 650d ve Nex ile body'den stilleri kapalı konuma getirip, aynı mm ile aynı iso ile aynı f ayarları ile pixel peep yapmadan bana farkı "aha işte bu Sony" diyin, o zaman tamam diyeceğim...
Yeterli performans yokmuş... Ne demekse...
Çok haklısınız. Modeller birbirinin aynısı olmaya başladı. Yenilik görmek istiyoruz her markadan
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