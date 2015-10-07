Canon'un yeni fotoğraf makineleri sızdırıldı

Fotoğraf makinesi sektörünün en büyük firmalarından Canon'un üç yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinelerinden ilki aynasız sistem EOS M (Yukarıda) ailesinden geliyor. Tasarım yapısının da doğruladığı kadarıyla giriş seviyesine konumlandırılacağı tahmin edilen yeni aynasız fotoğraf makinesi, üzerinde daha önce de duyduğumuz "EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 lens" modelini taşıyor. Bu lensin katlanabilir bir tasarıma sahip olduğu ve bu sayede oldukça küçük bir çözüm oluşturacağı söyleniyor.

Canon'un resmi duyuru öncesi sızdırılan diğer fotoğraf makineleri ise üst seviye kompakt sınıfta yer alıyor. Powershot G9X ve Powershot G5X olarak adlandırılan modellerden, özellikle G5X dikkatleri üzerine çekiyor. DSLR benzeri bir gövde yapısı bulunan ve bünyesinde elektronik bir vizör yer alan G5X, gövdesine yerleştirilen geniş kontrol tekerlekleriyle de fotoğraf çekimini ciddiye alan kullanıcılara hitap ediyor. Canon G9X ise her zaman taşınabilecek bir çözüm gibi görünüyor. "G" serisinin yüksek fotoğraf kalitesini kompakt formda harmanlayan ürün, deriye benzer yan kaplamalarıyla da oldukça şık görünüyor.

Canon G5X ile G9X'in teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;

Powershot G5X:



Sensör: 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı (Sony üretimi)

Lens: 8.8-36.8mm F1.8-2.8 (35mm eşdeğeri: 24-100mm F1.8-2.8)

Boyut: 112mm x 76mm x 44mm

Ağırlık: 337g

LCD Ekran: 3 inç - 1.04 milyon nokta Powershot G9X:

Sensör: 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı (Sony üretimi)

Lens: 10.2-30.6mm F2.0-4.9 (35mm eşdeğeri 28-85mm F2.0-4.9)

Boyut: 98mm x 58mm x 31mm

Ağırlık: 209g

LCD Ekran: 3 inç - 1.04 milyon nokta Canon'un yeni fotoğraf makinelerinin fiyatları hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Makinelerin resmi duyurusunun "CanonEXPO" Paris kapsamında gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.