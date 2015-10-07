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Canon'un yeni fotoğraf makineleri sızdırıldı

3 yıl
2,5b
1
7
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Canon'un yeni fotoğraf makineleri sızdırıldı
 
Fotoğraf makinesi sektörünün en büyük firmalarından Canon'un üç yeni fotoğraf makinesi ortaya çıktı.
Önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinelerinden ilki aynasız sistem EOS M (Yukarıda) ailesinden geliyor. Tasarım yapısının da doğruladığı kadarıyla giriş seviyesine konumlandırılacağı tahmin edilen yeni aynasız fotoğraf makinesi, üzerinde daha önce de duyduğumuz "EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 lens" modelini taşıyor. Bu lensin katlanabilir bir tasarıma sahip olduğu ve bu sayede oldukça küçük bir çözüm oluşturacağı söyleniyor.
Canon'un resmi duyuru öncesi sızdırılan diğer fotoğraf makineleri ise üst seviye kompakt sınıfta yer alıyor. Powershot G9X ve Powershot G5X olarak adlandırılan modellerden, özellikle G5X dikkatleri üzerine çekiyor. DSLR benzeri bir gövde yapısı bulunan ve bünyesinde elektronik bir vizör yer alan G5X, gövdesine yerleştirilen geniş kontrol tekerlekleriyle de fotoğraf çekimini ciddiye alan kullanıcılara hitap ediyor. Canon G9X ise her zaman taşınabilecek bir çözüm gibi görünüyor. "G" serisinin yüksek fotoğraf kalitesini kompakt formda harmanlayan ürün, deriye benzer yan kaplamalarıyla da oldukça şık görünüyor.
Canon'un yeni fotoğraf makineleri sızdırıldı
 
Canon G5X ile G9X'in teknik detayları ise şu şekilde sıralanıyor;
Powershot G5X:

  • Sensör: 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı (Sony üretimi)
  • Lens: 8.8-36.8mm F1.8-2.8 (35mm eşdeğeri: 24-100mm F1.8-2.8)
  • Boyut: 112mm x 76mm x 44mm
  • Ağırlık: 337g
  • LCD Ekran: 3 inç - 1.04 milyon nokta
Powershot G9X:

  • Sensör: 20.2 MP 1-inç arka aydınlatmalı (Sony üretimi)
  • Lens: 10.2-30.6mm F2.0-4.9 (35mm eşdeğeri 28-85mm F2.0-4.9)
  • Boyut: 98mm x 58mm x 31mm
  • Ağırlık: 209g
  • LCD Ekran: 3 inç - 1.04 milyon nokta
Canon'un yeni fotoğraf makinelerinin fiyatları hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Makinelerin resmi duyurusunun "CanonEXPO" Paris kapsamında gelebileceği de yapılan tahminler arasında yer alıyor.
Canon'un yeni fotoğraf makineleri sızdırıldı
 

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SEO-Uzmanı 3 yıl
lens olayının iyice boku çıktı ! prof lens alsan FF makine ebesinin şeyi kadar fiyat farkı var ! bu açıdan kompak makineler en azından kendi çapında FF yani mm değerini tam veriyor ! piyasa kendi içinde prof = parası olan prof olmaz ama prof makine kullanır imajı yüzünden bir çok insan zamanla olayın bir kazan kazan politikasına döndüğü için ya markaların prof ekipmanlarında ciddi bir şekilde soğudu ! tabi bu arada kompak makinelerin şu sırada prof standartlarına yakın geliştirilmesi gerçekten iyi sonuç olarak ama fiyatları genede tuzlu
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Guest-AFA9E7E65 3 yıl
Bence g5x sızmasa da olurmuş nasıl çirkin yaa :D
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forumu 3 yıl
24-100mm f1.8 - 2.8

Ruya gibi.
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Ginga Bishounen 3 yıl
Tam da G7X almayı düşünürken G9X çıktı, kafam karıştı. İncelemere göre alacağım artık.
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Father Torque 3 yıl
Tanıtımı yapılan EF-M 15-45mm f/3.5-6.3'ün katlanabilir olması nasıl acaba? 100-400 gibi birbirinin içine geçen bir tasarımı mı var acaba?
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Elefue 3 yıl
Aynasız olsa G5X modeli çok şekil bir makina olurmuş
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olağan_şüpheli 3 yıl
1 inç yaygınlaşıyor. 4K da yaygınlaşsın.g5x g9x den daha iyi.
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