Canon'un yeni modeli PowerShot SX50 HS, tam 50 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor

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Dijital görüntüleme teknolojileri uzmanı Canon'un, Photokina 2012 etkinliği kapsamında sergilediği bir diğer iddialı dijital kamera PowerShot SX50 HS oldu. SX50 HS, 21 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 50 kata varan optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın ilk dijital kamerası olarak anılıyor.
Lityum iyon batarya dahil 595 gram ağırlığında ve 123 mm x 87 mm x 106 mm ebatlarında dizayn edilen SX50 HS'e, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CMOS sensör, 24 - 1200 mm'lik (!) objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi (O.I.S) ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Enstantane hızı 15 sn - 1/2000 sn arasında, ISO değeri ise 80-6400 değerleri arasında seçilebilen SX50 HS'nin diyaframı geniş açıda f/3.4'e kadar, dar açıda ise f/6.5'e kadar açılabiliyor.
Depolama kapasitesi SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla arttırılabilen dijital kamera, maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 24 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Dijital kameranın 640 x 480 piksel (120 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) yavaş çekim video kaydı yapabildiğini de eklemekte fayda var.
Canon, PowerShot SX50 HS'i, ekim ayından itibaren 479$ fiyatla satmayı planlıyor.
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Hocam cihaz hakkında ki yorumlarınızı alabilirmiyim.
çok yetenekli alet fakat sensörünün küçük olması kafamı kurcalıyor. Ayrıca yüksek zoomlarda titreşim sıkıntısı varmı?
örnek çektiğiniz resimleri koyabilirmisiniz.
ayrıca kaça nereden aldınız.
İşin ehli döktürmüş...
Tıngır tıngır...
Canon zaten salaktı değil mi? 800 mm 30 kilo objektif yapacam diye uğraşıp duruyor...Hatta birde bunu 10 15 bin dolarlara satmaya uğraşıyor..Heeeç yani...Salak Canon! 50x bu makineden sat gitsin...DSLR alan insanlar zaten dangalak...O kadar para verilirmi hiç?
Para tuzağıkçısı Canon...
çok fazla artıyor. Bunu zamanında fz18 kullanmış biri olarak söylüyorum.
Bu arada espri değil, 1200mm(35mm) zoom ile baya baya ay fotoğrafları çekersiniz, 650mm'de bile kraterlerin vesikalıklarını çekiyorduk.
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