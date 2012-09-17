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Canon'un yeni modeli PowerShot SX50 HS, tam 50 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor

6 yıl
8,5b
1
105
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Canon'un yeni modeli PowerShot SX50 HS, tam 50 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor
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Dijital görüntüleme teknolojileri uzmanı Canon'un, Photokina 2012 etkinliği kapsamında sergilediği bir diğer iddialı dijital kamera PowerShot SX50 HS oldu. SX50 HS, 21 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 50 kata varan optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın ilk dijital kamerası olarak anılıyor.
Lityum iyon batarya dahil 595 gram ağırlığında ve 123 mm x 87 mm x 106 mm ebatlarında dizayn edilen SX50 HS'e, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CMOS sensör, 24 - 1200 mm'lik (!) objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi (O.I.S) ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Enstantane hızı 15 sn - 1/2000 sn arasında, ISO değeri ise 80-6400 değerleri arasında seçilebilen SX50 HS'nin diyaframı geniş açıda f/3.4'e kadar, dar açıda ise f/6.5'e kadar açılabiliyor.
Depolama kapasitesi SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla arttırılabilen dijital kamera, maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 24 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Dijital kameranın 640 x 480 piksel (120 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) yavaş çekim video kaydı yapabildiğini de eklemekte fayda var.
Canon, PowerShot SX50 HS'i, ekim ayından itibaren 479$ fiyatla satmayı planlıyor.
 
Canon'un yeni modeli PowerShot SX50 HS, tam 50 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor
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olağan_şüpheli 6 yıl en beğenilen
ABDnin aya gittiğine inanmayan insanlar yakın gelecekte bu cihazlardan alıp kendi gözleriyle görecekler aydaki arac gerecleri
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deniz_sea 6 yıl
lensin açık halinin resimi yokmu merak ediyorum bereket heykelinden farkı olacakmı acaba !!!!
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2 Avatar Avatar
Luma 6 yıl
fiyatı çok iyimiş...
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Ufocu 6 yıl
NİKON D5100 almaya gittim Canon SX50 alıp çıktım iyimi :)
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sudkaldo 6 yıl Ufocu
Ufocu

NİKON D5100 almaya gittim Canon SX50 alıp çıktım iyimi :)

Hocam cihaz hakkında ki yorumlarınızı alabilirmiyim.
çok yetenekli alet fakat sensörünün küçük olması kafamı kurcalıyor. Ayrıca yüksek zoomlarda titreşim sıkıntısı varmı?
örnek çektiğiniz resimleri koyabilirmisiniz.
ayrıca kaça nereden aldınız.
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar 2008 de canon sx 10 almistim hala canavar gibi.20 xoptik 4x de dijital zoom var.640*480 video kaydi var.simdi bile cogu video kameradan net cekim yapiyor.50 x zoomda titreme ve isik kaybi mutlaka olacaktir.zaten telefotolarda tripod gerekiyor.ben sx 10 dan cok memnunum 5 senedir.hatta fotograf sergisi bile actim.simdi sadece daha profesyonel makine ihtiyaci duydugumdan dslr alicam.bence bu fiyata cok kaliteli bir makone.hem.full hd kamera.hem stereo.ustelik cekim yaparken optik zoom da kullaniliyor.arti optik harwket ederken hareket sesi minimuma indirilmis.kesinlikle tavsiye ederim..tabi dslr nin yeri ayri.
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akcan 6 yıl
bu makineyi en uygun fiyata nereden alabiliriz.
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gerbera 6 yıl
dün bi teknoloji mağazasın da nikon p500 sordum eleman canon sx50 yi önerdi..hatta amerika da tanıdığın varsa toplamda en fazla 750 tl ye alınabileceğini söyledi..ama harika bi makinaya benziyor giriş seviyesi için..olmadı fiyatı biraz düşsün türkiye garantili alınabilir belki..ama şu an fiyat gerçekten çok yüksek
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akcan 6 yıl
ben de bu makineyi almayı düşünüyorum
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DH Misafiri 6 yıl
bilende yazmış bilmeyende...50x zoom bi işe yaramazmış falan !! tabi 2000 liraya 20 metre ötedesini zoom edemeyen pro makine alanlar 1000 tl ye aydaki kraterleri tek tek sayabileceğin zoom u yapan makine çıkınca böyle çamur atıyor ancak..youtube da zoom testi ve aynı zamanda foto çekimi var tıklayın bakın bi çamur gibimi çekmiş ayna gibimi ?? 1200 mm zoom yapıyo hemde en net şekilde.. bu zoom u yakalayabilicek bir objektif almaya kalksanız 7bin tl üzeri para ödemeniz ve roketatar çantası gibide çanta taşımanız gerekicek..hd film çekebilmenizde cabası...bende ilk başta 1900 tl verip 18-55 kitli bir pro makine aldım ama baktımki modifiyenin sonu yok..sahilde köpeğimle gezerken kullanıcam ama köpeğim 30 metre ileride çok komik şeyler yaparken çektiğim resimde köpeğimin ne yaptığını anlamak bile imkansız..ama bu makine ile köpeğim 2 km ilerde bile olsa tasmasındaki ismi görüntüleyebiliyorum..ve emin olun elde çektiğim resimlerde bile titreme önleyici sayesinde gayet net resimler çekebiliyorum....bence başlangıç seviyesi haricinde çok modifiye sevmeyen ve hepsi bi arada olsun diyenler için mükemmelinde ötesinde bir makine..paralel ithalat getirenler 1000 tl ye satıyor..tr garantiliside 1350 tl ye mevcut..ben 1900 tl verdim pro makine aldım sonrada 600 lira zarar edip 1300 liraya satıp bunu aldım..aklı olan para tuzağı kampanyalara aldanıp 18-55 kitli pro makineye servet ödemesin !!!
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PlutosDaddy 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bilende yazmış bilmeyende...50x zoom bi işe yaramazmış falan !! tabi 2000 liraya 20 metre ötedesini zoom edemeyen pro makine alanlar 1000 tl ye aydaki kraterleri tek tek sayabileceğin zoom u yapan makine çıkınca böyle çamur atıyor ancak..youtube da zoom testi ve aynı zamanda foto çekimi var tıklayın bakın bi çamur gibimi çekmiş ayna gibimi ?? 1200 mm zoom yapıyo hemde en net şekilde.. bu zoom u yakalayabilicek bir objektif almaya kalksanız 7bin tl üzeri para ödemeniz ve roketatar çantası gibide çanta taşımanız gerekicek..hd film çekebilmenizde cabası...bende ilk başta 1900 tl verip 18-55 kitli bir pro makine aldım ama baktımki modifiyenin sonu yok..sahilde köpeğimle gezerken kullanıcam ama köpeğim 30 metre ileride çok komik şeyler yaparken çektiğim resimde köpeğimin ne yaptığını anlamak bile imkansız..ama bu makine ile köpeğim 2 km ilerde bile olsa tasmasındaki ismi görüntüleyebiliyorum..ve emin olun elde çektiğim resimlerde bile titreme önleyici sayesinde gayet net resimler çekebiliyorum....bence başlangıç seviyesi haricinde çok modifiye sevmeyen ve hepsi bi arada olsun diyenler için mükemmelinde ötesinde bir makine..paralel ithalat getirenler 1000 tl ye satıyor..tr garantiliside 1350 tl ye mevcut..ben 1900 tl verdim pro makine aldım sonrada 600 lira zarar edip 1300 liraya satıp bunu aldım..aklı olan para tuzağı kampanyalara aldanıp 18-55 kitli pro makineye servet ödemesin !!!

İşin ehli döktürmüş...


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Tıngır tıngır...
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BLoWeR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bilende yazmış bilmeyende...50x zoom bi işe yaramazmış falan !! tabi 2000 liraya 20 metre ötedesini zoom edemeyen pro makine alanlar 1000 tl ye aydaki kraterleri tek tek sayabileceğin zoom u yapan makine çıkınca böyle çamur atıyor ancak..youtube da zoom testi ve aynı zamanda foto çekimi var tıklayın bakın bi çamur gibimi çekmiş ayna gibimi ?? 1200 mm zoom yapıyo hemde en net şekilde.. bu zoom u yakalayabilicek bir objektif almaya kalksanız 7bin tl üzeri para ödemeniz ve roketatar çantası gibide çanta taşımanız gerekicek..hd film çekebilmenizde cabası...bende ilk başta 1900 tl verip 18-55 kitli bir pro makine aldım ama baktımki modifiyenin sonu yok..sahilde köpeğimle gezerken kullanıcam ama köpeğim 30 metre ileride çok komik şeyler yaparken çektiğim resimde köpeğimin ne yaptığını anlamak bile imkansız..ama bu makine ile köpeğim 2 km ilerde bile olsa tasmasındaki ismi görüntüleyebiliyorum..ve emin olun elde çektiğim resimlerde bile titreme önleyici sayesinde gayet net resimler çekebiliyorum....bence başlangıç seviyesi haricinde çok modifiye sevmeyen ve hepsi bi arada olsun diyenler için mükemmelinde ötesinde bir makine..paralel ithalat getirenler 1000 tl ye satıyor..tr garantiliside 1350 tl ye mevcut..ben 1900 tl verdim pro makine aldım sonrada 600 lira zarar edip 1300 liraya satıp bunu aldım..aklı olan para tuzağı kampanyalara aldanıp 18-55 kitli pro makineye servet ödemesin !!!

Canon zaten salaktı değil mi? 800 mm 30 kilo objektif yapacam diye uğraşıp duruyor...Hatta birde bunu 10 15 bin dolarlara satmaya uğraşıyor..Heeeç yani...Salak Canon! 50x bu makineden sat gitsin...DSLR alan insanlar zaten dangalak...O kadar para verilirmi hiç?
Para tuzağıkçısı Canon...
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Psydia 6 yıl
50x zoomda ekstra gelismis OIS olmazsa makine en ufak sarsintidan, ruzgardan bile etkilenir
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar sx40ile sx50 arasındaki teknık farklar nelerdır kullanan arkadaşlar yokmu aramızda 40 ile değiştirmeye değermı acaba bayramınız mübarek olsun.
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theyapici 6 yıl
böyle bir makine alıp da ne yapılır bilemiyorum boş iş sensör kafadan ofsayt zaten diyafram açıklığıda öyle isterse 100x olsun
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Umutcan 6 yıl
Bu tip makinelerde optik zoom artıyor fakat küçük sensör ve o kadar optik ekipmandan dolayı fotoğraflarda hem optik, hem de dijital bozukluk(noise vb.)
çok fazla artıyor. Bunu zamanında fz18 kullanmış biri olarak söylüyorum.
Bu arada espri değil, 1200mm(35mm) zoom ile baya baya ay fotoğrafları çekersiniz, 650mm'de bile kraterlerin vesikalıklarını çekiyorduk.
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sehitler_diyari 6 yıl
Arkadaşlar zoom özelliklerine youtubeden bakabilirsiniz. Adamlar sx50 hs ile 1080 p vieo çekmişler ve sürekli zoomla şov yapmışlar. Ayrıca yine google görsellerde makinanın çekmiş olduğu fotoğraflar var. benim cok hosuma gitti sanırım alacagım kredi kartı limitimi biraz genişletmem lazım.
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bwhiteshark 6 yıl
Nikonu geçelim demişler. 800 mm ile 1200 mm arasında öyle 1,5 kat bir fark olmuyor karşılaştırma resimlerini görmek lazım. Bende 600 mm Panasonic var,resim kalitesi çok iyi ama zoomda detaylar bozuluyor. Sensörü katlayıp çözünürlüğüde arttırsalar 1000 mm panasonic tadından yenmez.
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