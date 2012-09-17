Canon'un yeni modeli PowerShot SX50 HS, tam 50 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor

Dijital görüntüleme teknolojileri uzmanı Canon'un, Photokina 2012 etkinliği kapsamında sergilediği bir diğer iddialı dijital kamera PowerShot SX50 HS oldu. SX50 HS, 21 Ağustos 2012 tarihi itibarıyla 50 kata varan optik yakınlaştırma yapabilen dünyanın ilk dijital kamerası olarak anılıyor.



Lityum iyon batarya dahil 595 gram ağırlığında ve 123 mm x 87 mm x 106 mm ebatlarında dizayn edilen SX50 HS'e, 12.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/2.3-inç'lik CMOS sensör, 24 - 1200 mm'lik (!) objektif, görüntü stabilizasyon teknolojisi (O.I.S) ve DIGIC 5 görüntü işlemcisi eşlik ediyor. Enstantane hızı 15 sn - 1/2000 sn arasında, ISO değeri ise 80-6400 değerleri arasında seçilebilen SX50 HS'nin diyaframı geniş açıda f/3.4'e kadar, dar açıda ise f/6.5'e kadar açılabiliyor.



Depolama kapasitesi SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarıyla arttırılabilen dijital kamera, maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde, saniyede 24 kare video kaydı gerçekleştirebiliyor. Dijital kameranın 640 x 480 piksel (120 FPS) ve 320 x 240 piksel (240 FPS) yavaş çekim video kaydı yapabildiğini de eklemekte fayda var.



Canon, PowerShot SX50 HS'i, ekim ayından itibaren 479$ fiyatla satmayı planlıyor.





